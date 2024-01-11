مئات الطلّاب، بالإضافة لأعضاء فِرَق الإبحار في المدينة، سيستفيدون من برنامج Inspire التعليمي من SailGP في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات

سباق ’جائزة مبادَلة أبوظبي الكبرى للإبحار‘ بالتعاون مع ’مجلس أبوظبي الرياضي‘ سيتألّق بقوّة على مياه العاصمة الإماراتية

أبوظبي: سيتم قريباً في أبوظبي إطلاق مبادَرة SailGP التعليمية والتوعوية المخصَّصة للمجتمَع، والتي تحمل عنوان Inspire، وذلك كجزء من سباق ’جائزة مبادَلة أبوظبي الكبرى للإبحار‘ بالتعاون مع ’مجلس أبوظبي الرياضي‘ الذي يتم تنظيمه للمرّة الأولى على الإطلاق في العاصمة الإماراتية يومي 13 و14 يناير الجاري.

وبالشراكة مع ’مبادَلة للاستثمار‘ التي أصبحت الشريك الدولي لبرنامج Inspire للموسم الرابع، ستستضيف أبوظبي برنامج Inspire الإلهامي الأضخم حتى الآن، حيث سينعم موسم فعاليات أبوظبي بواحدة من أكثر الجداول ازدحامًا بالفعاليات المجتمعية، بالإضافة إلى مبادرات التعليم والتواصل. وستندرج الأنشطة المحلّية ضمن الأسس الثلاثة للبرنامج، وهي التعليم والتوظيف والسباقات – والتي تهدف لترك أثر إيجابي دائم بين أوساط الشباب والمجتمَعات في المدينة.

وكانت ’الجائزة الكبرى للإبحار‘ (SailGP)، التي تُعتبَر السباق الأكثر تشويقاً فوق الماء في العالم، قد ابتكرت مبادَرة Inspire للمساعَدة بتوسعة نطاق التنوُّع بين الشباب ضمن هذه الرياضة، وإزالة أية عوائق تتعلّق بالعِرق والجنس والخلفية الاجتماعية أو الاقتصادية. وتأمل هذه البطولة عبر برامجها المعنية بالتعليم والتوظيف والسباقات بترك إرث حيوي ضمن المجتمَعات المحلّية التي تحلّ ضيفة عندها. وحتى هذا التاريخ، شارك 17,368 شاباً وشابة في هذا البرنامج منذ انطلاقته – مع تخطّي الهدف الأوّلي عند 10,000 شخص. بناءً على هذا، رفع الدوري مستوى طموحاته ليصل إلى 25,000 شاب وشابة بنهاية الموسم الخامس.

ضمن هذا الإطار، سوف يشارك في برنامج SailGP التعليمي 706 طالب وطالبة تتراوح أعمارهم بين 9 و15 سنة من 13 مدرسة في أبوظبي، حيث سيستمتعون بتجربة فريدة خلال ’جائزة مبادَلة أبوظبي الكبرى للإبحار‘ المقامة بالتعاون مع ’مجلس أبوظبي الرياضي‘. وسيتضمّن البرنامج جولة تفاعلية على موقع SailGP التقني في ’ميناء زايد‘ وأنشطة مرتبطة بالعلوم والتقنيات والهندسة والرياضيات (STEM) التي تعزّز المعلومات والمعارف حول هذه الرياضة والعلوم التي ترتكز عليها.

وستتميّز المبادَرة في أبوظبي باستقطاب SailGP لـ23 شاباً وشابة من المحترفين للمشارَكة في تجربة عمل لمدّة أسبوع. كما ستشمل دورات حصرية في الإبحار والتدريب للأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 21 سنة، وهو ما يتيح فرصة فريدة لتجربة الإبحار عبر قوارب محلِّقة ’تطير‘ حرفياً فوق الماء.

أما برنامج الوظائف من مبادَرة Inspire، فسيوفر لثلاثة وعشرين شاباً وشابة بعمر 18 سنة وما فوق الفرصة للانضمام إلى أقسام SailGP الرئيسية، والتي تشمل صناعة القوارب، الأعمال الهيدروليكية، الاستدامة، الخدمات الإعلامية وأدوار فِرَق الدعم على الشاطئ، والتي جرى تصميمها كلّها لاستعراض المهام المهنية المتعدِّدة المتوفرة ضمن عالم الإبحار.

وضمن هذه الناحية من البرنامج، تم إطلاق أول برنامج لتبادل المهارات التدريبية بين SailGP و’مبادَلة‘، والذي تتم عبره دعوة أربعة شباب محترفين للمشارَكة في تجربة عمل لمدّة أسبوع ضمن مجالات مرتبطة بالعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات في كل من السباقات التي تحظى برعاية ’مبادَلة‘ – أبوظبي. وسوف يشارك المرشّحون الأربعة في أبوظبي بالعمل في أقسام SailGP التالية – البيانات ولأعمال الرقمية والاجتماعية والضيافة ولدى فريق الدعم الفني لفرقة أستراليا.

يُذكَر أنه ستتم دعوة كل شاب وشابة من الذين يشاركون في برنامج Inspire في أبوظبي لمشاهَدة السباقات الشيّقة والمثيرة التي ستشهدها ’جائزة مبادَلة أبوظبي الكبرى للإبحار‘ بالتعاون مع ’مجلس أبوظبي الرياضي‘ يومَي 13 و14 يناير الجاري.

وباعتبارها الشريك الدولي لبرنامج Inspire، سترفع ’مبادَلة‘ مستوى الحماس في أبوظبي عبر تنظيم يوم نسائي خاص بالتعاون مع Inspire، حيث ستتمكَّن الموظَّفات السيدات في شركة ’مبادَلة‘ من التعرُّف عن قرب على طبيعة المنافَسة في سباقات SailGP.

وإلى جانب مشاهَدة السباق الأكثر تشويقاً فوق الماء، ستتضمّن فعاليات برنامج Inspire المقامة عند منصّة السباق العديد من الأنشطة الترفيهية والممتعة للجمهور، مثل القسم الخاص لربط العُقَد حيث يتم تعلُّم كيفية ربط العُقَد المفيدة في مجال الإبحار، والقسم الخاص بتشغيل الرافعات للتعرّف على مستوى القدرات بالمقارَنة مع الأرقام القياسية التي يسجّلها البحاّرة المحترفون في سباقات SailGP، وكذلك القسم المخصَّص للتعرّف على نظام البكرات لأجل التمتّع بفهم أفضل لمبدأ الأوزان والعوامل المقاوِمة للرفع. وبهدف استعراض مسيرة تطوُّر هذه الرياضة المثيرة، سيتم توفير منطقة تفاعلية للجمهور، حيث يتمكّن الزوّار من مقارَنة المواد التي يجري صنع القوارب منها، والتعرُّف على التقنيات والتصاميم العامّة للقوارب الشراعية التراثية وقوارب F50 البالغ طولها 50 قدماً والمستخدَمة في سباقات SailGP. وسيتمكّن الزوّار عبر الكشك التفاعلي الخاص بتقنية الواقع الافتراضي الاستمتاع بتجربة غامرة رباعية الأبعاد (4D) تحاكي المنافَسة في السباقات على متن قارب F50 بسرعات تقارب الـ100 كلم/س مع الإحساس بالهواء مباشرة على الوجه، ثم مقارَنتها مع تجربة إبحار مشابهة عبر قارب شراعي تراثي.

حول هذا، قالت لاورا هدلي، كبيرة مدراء برنامج Inspire لدى SailGP: "إن برنامج Inspire هو الأضخم على الإطلاق من SailGP! ونحن نستخدم العلوم التي ترتكز عليها هذه القوارب المحلِّقة لإلهام جيل جديد من المفكّرين والمهندسين والقادة الشباب. فقوارب SailGP المعروفة باسم F50 هي بمثابة مختبرات علوم على الماء، ولديها القدرة لتعليم الشباب حول كفاءة الطاقة وتشجيعهم للتفكير في حل المشاكل الحقيقية التي تواجههم في العالم الفعلي، وبالأخص فيما يتعلّق بالاستدامة. وعندما ينظر الناس إلى هذه القوارب، فإنهم يعتقدون أنها تحوي محرّكات، لذا من الممتع رؤية الطلّاب وهم يتعلّمون عنها أكثر ويعرفون أنها تحصل على الطاقة من الطبيعة بالكامل. وهذه المرّة الأولى التي نتواجد في أبوظبي، ومن الرائع التفكير بأننا سنتمكّن من زرع البذور للبحّارة المستقبليين وتعزيز الرابط بين العديد من السكّان المحلّيين والإرث العريق لرياضة الإبحار هنا في أبوظبي."

أما بيبا كنتون-بايج، الحائزة على الميدالية الذهبية في أولمبياد بكين 2008 ومنسِّقة برنامج Inspire في الإمارات العربية المتحدة، فقالت: "لدي شغف كبير بتشجيع الشباب على التفاعل مع هذه الرياضة، وبرنامج Inspire يُعدّ جزءً رائعاً من SailGP وأمراً فريداً فعلاً بهذه البطولة. فسباقات SailGP توفر الفرصة للشباب حول العالم بأسره لتجربة رياضة الإبحار وإلهامهم عبر هذه القوارب المذهلة وبواسطة الرياضيين الذين يمارسون هذه الرياضة الشيّقة. ولا يسعني انتظار رؤية الشباب والشابات في أبوظبي وهو ينطلقون على الماء مع الأمل بتعريفهم عن قرب على مسيرة طويلة في عالم الإبحار."

من جهته، قال سعادة حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي في ’مبادَلة‘: "أصبحت ’شركة مبادَلة للاستثمار‘ الشريك الدولي لجائزة الإبحار الكبرى SailGP للمواسم الثلاثة القادمة حتى نهاية العام 2026، ويترافق هذا مع إحساس بكثير من الفخر والاعتزاز لجلب برنامج Inspire الإلهامي للمرّة الأولى على الإطلاق إلى عاصمتنا. فمبادَرة Inspire تُعدّ منصّة رائعة ستُمكِّن الشباب في أبوظبي من التعرُّف عن قرب على رياضة الإبحار وتجربتها بأنفسهم عبر القوارب المحلِّقة حرفياً والتي تتميّز بها هذه الرياضة، ليتم أيضاً من خلال هذه العملية فتح الأبواب أمام البحّارة الطامحين لخوض غمار السباقات على متن قوارب F50 في يوم من الأيام."

سيتم تنظيم ’جائزة مبادَلة أبوظبي الكبرى للإبحار‘ بالتعاون مع ’مجلس أبوظبي الرياضي‘ في ’ميناء زايد‘ يومي 13 و14 يناير 2024، ولقد بدأ بيع التذاكر الخاصّة بالحدَث عبر الموقع الإلكتروني: SailGP.com/AbuDhabi.

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حول SailGP

جائزة الإبحار الكبرى SailGP هي سباق القوارب الشراعية الأكثر إثارة في العالم. وتضم البطولة الدولية فِرقاً وطنية تتنافس في سباقات قصيرة ومكثَّفة في أماكن شهيرة في جميع أنحاء العالم وتتميّز بمدرّج يتيح للمشجععين متابعة كافة السباق عن كثب. كما ويتميّز سباق الحركة السريعة وعالي التقنية بتنافُس أفضل الرياضيين في رياضة الإبحار عبر يخوت شراعية متماثلة من فئة F50 المزعنَفة البالغ طولها 50 قدماً والتي تطوف فوق الماء وتُبحر بسرعات تقترب من 100 كلم بالساعة. ويتم تنظيم سباقات SailGP أيضاً من أجل تحقيق مستقبل أفضل، والترويج لمبادرَة ريادية تتمحور حول عالم يستمدّ الطاقة من الطبيعة. لمزيد من المعلومات، يُمكِن زيارة الموقع الرسمي SailGP.com.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

ساشا كمب

مديرة الاتصالات، SailGP

skemp@sailgp.com

ماهين حسين

برفورمانس كوميونيكيشنز

بريد إلكتروني: maheen@performancecomms.com