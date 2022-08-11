الرياض، المملكة العربية السعودية: أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع شركة سبورت رادار المتخصصة في حلول النزاهة والبيانات الرياضية، تطبيقSAFF Integrity للهواتف الذكية اعتبارًا من الموسم الرياضي المقبل 2022-2023. ويواكب التطبيق الجديد أعلى المعايير العالمية في التطبيقات المستخدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إذ يتيح للاعبين والإداريين والجماهير إبلاغ الاتحاد بشأن أي حالات مشبوهة تتعلّق بالنزاهة وبطريقة آمنة وسليمة. وكان الاتحاد السعودي وقع مع شركة "سبورت رادار" اتفاقية شراكة لتعزيز جهود الاتحاد في حماية ونزاهة منافسات كرة القدم السعودية، والاستفادة من خدمات الشركة وتزويد وحدة النزاهة التابعة للاتحاد السعودي بتقييم المخاطر المعلومات اللازمة، وفق نظام متقدم لمراقبة المباريات. وستتولى وحدة النزاهة المختصة في الاتحاد السعودي، المؤلفة من محامين ذوي خبرة من قسم الشؤون القانونية والحوكمة في الاتحاد، المسؤولية عن التعامل مع التقارير والبلاغات الواردة من خلال التطبيق والشروع بأي إجراءات ضرورية وفقاً للوائح الانضباط والأخلاق المعتمدة لدى الاتحاد السعودي. وتعتبر "سبورت رادار" من أكبر الشركات انتشارًا في الدوريات العالمية والقارية لمراقبة المباريات، حيث وقعت العام الماضي اتفاقية شراكة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمدة 8 سنوات لكافة بطولاته، إضافة إلى اتفاقيتها الحالية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم. ومن المقرر أن تقوم الشركة بربط تعزيز الحماية والنزاهة من خلال نظام إلكتروني يٌتيح الإبلاغ عن أي شكوك حول نزاهة أي مباراة، عطفًا على البيانات الرقمية التي يرصدها النظام، حيث ستباشر وحدة النزاهة في الاتحاد السعودي البلاغات الواردة بالتنسيق مع خبراء من الشركة، إضافة إلى ذلك ستتلقى الفرق واللاعبين وحكام المباريات وغيرهم من مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم والجهات المعنية الرئيسية برامج تثقيفية حول أهمية النزاهة من خلال سلسلة من الندوات التعليمية عبر الإنترنت تُقدّم باللغتين العربية والإنجليزية. يذكر أن التطبيق سيكون متوفرًا للتحميل عبر غوغل بلاي ومتجر آبل من خلال الروابط التالية: أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع شركة سبورت رادار المتخصصة في حلول النزاهة والبيانات الرياضية، تطبيقSAFF Integrity للهواتف الذكية اعتبارًا من الموسم الرياضي المقبل 2022-2023. ويواكب التطبيق الجديد أعلى المعايير العالمية في التطبيقات المستخدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إذ يتيح للاعبين والإداريين والجماهير إبلاغ الاتحاد بشأن أي حالات مشبوهة تتعلّق بالنزاهة وبطريقة آمنة وسليمة. وكان الاتحاد السعودي وقع مع شركة "سبورت رادار" اتفاقية شراكة لتعزيز جهود الاتحاد في حماية ونزاهة منافسات كرة القدم السعودية، والاستفادة من خدمات الشركة وتزويد وحدة النزاهة التابعة للاتحاد السعودي بتقييم المخاطر المعلومات اللازمة، وفق نظام متقدم لمراقبة المباريات. وستتولى وحدة النزاهة المختصة في الاتحاد السعودي، المؤلفة من محامين ذوي خبرة من قسم الشؤون القانونية والحوكمة في الاتحاد، المسؤولية عن التعامل مع التقارير والبلاغات الواردة من خلال التطبيق والشروع بأي إجراءات ضرورية وفقاً للوائح الانضباط والأخلاق المعتمدة لدى الاتحاد السعودي. وتعتبر "سبورت رادار" من أكبر الشركات انتشارًا في الدوريات العالمية والقارية لمراقبة المباريات، حيث وقعت العام الماضي اتفاقية شراكة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمدة 8 سنوات لكافة بطولاته، إضافة إلى اتفاقيتها الحالية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم. ومن المقرر أن تقوم الشركة بربط تعزيز الحماية والنزاهة من خلال نظام إلكتروني يٌتيح الإبلاغ عن أي شكوك حول نزاهة أي مباراة، عطفًا على البيانات الرقمية التي يرصدها النظام، حيث ستباشر وحدة النزاهة في الاتحاد السعودي البلاغات الواردة بالتنسيق مع خبراء من الشركة، إضافة إلى ذلك ستتلقى الفرق واللاعبين وحكام المباريات وغيرهم من مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم والجهات المعنية الرئيسية برامج تثقيفية حول أهمية النزاهة من خلال سلسلة من الندوات التعليمية عبر الإنترنت تُقدّم باللغتين العربية والإنجليزية.

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