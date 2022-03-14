بالتعاون مع مؤسسة بهية وIgnite Egypt ومجموعة شركات أليانز للتأمين - مصر ومجموعة شركات تويوتا إيجيبت.

احتفالاً باليوم العالمي للمرأة، استضاف مشروع "كايرو فستيفال سيتي"، التابع لـ"مجموعة الفطيم العقارية"، فعاليات ماراثون "RUN FOR A CURE"، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان السيدات" و"Ignite Egypt"، ومجموعة شركات أليانز للتأمين - مصر ومجموعة شركات تويوتا إيجيبت. أقيم الماراثون بهدف توعية المرأة بالكشف المبكر للسرطان ولدعم الجهود المبذولة لعلاج المرضى من السيدات، حيث سيتم تخصيص جميع عائدات فعاليات الماراثون لدعم مؤسسه بهية. هذا وقد استغرق الماراثون حوالي ساعتين، للمنافسة على الجري لمسافة تراوحت بين 2-8 كيلومترات.

بهذه المناسبة، أعرب المهندس/ أشرف عز الدين – العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية، عن سعادته البالغة باستضافة فعاليات الماراثون، قائلاً: "نشعر بالفخر لاستضافتنا هذا الحدث المميز، حيث نسعى دائمًا لتوظيف إمكاناتنا للإسهام في تحقيق أهداف نبيلة تمس المجتمع ككل، وللوفاء بدورنا في المسؤولية المجتمعية التي تضعها المجموعة على رأس أولويات استراتيجيتها بشكل عام، كما نحرص كل الحرص على تكريم المرأة، تقديرًا لأبعاد مكانتها الاقتصادية والاجتماعية ودورها المؤثر في المجتمع."

"وأضاف عز الدين: "تأتي هذه المبادرة لدعم المجهودات المبذولة في تقديم العلاج المجاني لمريضات سرطان الثدي، وللترويج للحفاظ على الصحة وتحسين جودة الحياة بشكل عام وممارسة الرياضة بشكل خاص."

ومن جانبها، وجهت السيدة/ ليلي سالم، عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية وحفيدة السيدة بهية وهبة، الشكر لكل من "مجموعة الفطيم العقارية"، و"Ignite Egypt"، ومجموعة شركات أليانز للتأمين - مصر ومجموعة شركات تويوتا إيجيبت. على دورهم الفعال في تنظيم حدث رياضي يدعم المؤسسة. كما عبرت عن امتنان "مؤسسة بهية" لكل من ساهم في تقديم الدعم لتنفيذ الحدث ولكل من شارك فيه قائلة: "بفضل هذا التكاتف بين كل الأطراف القائمين على الحدث وكذلك المشاركين فيه سنتمكن من الاستمرار في علاج المزيد من مريضات السرطان، ومساعدة المزيد من السيدات في الكشف المبكر على المرض."

ولكون "Ignite Egypt" مؤسسة رياضية تهتم بتغيير حياة الأشخاص إلى الأفضل عبر سلسلة مراكزها الرياضية المنتشرة بأنحاء مصر، صرحت السيدة/ دينا شعبان – مديرة اللياقة والفعاليات في "Ignite Egypt" – قائلة: "نعتز بكوننا جزء من هذا الحدث النبيل بالتعاون مع كل من "مؤسسة بهية"، و"كايرو فستيفال سيتي"، ومجموعة شركات أليانز للتأمين - مصر ومجموعة شركات تويوتا إيجيبت." لتنظيم فعاليات الماراثون. مهمتنا الأساسية في "Ignite Egypt" هي أن نسعى دائمًا لبث روح الحماسة بين الأفراد لتغيير أنماط حياتهم والاهتمام بتعزيز اللياقة البدنية والترويج للعادات الصحية، ونطمح أن نتمكن من تحفيز المشاركين في الماراثون على اختيار أسلوب معيشي صحي، حيث نركض معًا احتفالًا بالمرأة في يومها العالمي ولدعم السيدات في الاكتشاف المبكر للسرطان والعلاج منه."

كما أشاد السيد/ مينا عبد الشهيد، الرئيس التنفيذي لقطاعات إدارة السوق لـ "مجموعة شركات أليانز– مصر" بالمبادرة البناءة التي تهتم بصحة المرأة المصرية، معقبًا، "بدعم المرأة ترقى الأمم - نفخر في أليانز بمصر بمشاركتنا في هذه الفعالية للمرة الثانية على التوالي بالتعاون مع كايرو فيستفال سيتي و Ignite Egyptوللمرة الأولى نعتز بالتعاون مع مؤسسة بهية والتي تلعب دور هام ومحوري في تعزيز صحة المرأة وإنقاذ حياة مئات السيدات".

وأضاف عبد الشهيد، "تأتي مشاركتنا في إطار استراتيجيتنا للاستثمار في المجتمع من خلال دعم المرأة المصرية ورفع الوعي بدورها في التنمية المجتمعية؛ الأمر الذي ينعكس في نسبة المرأة من القوى العاملة داخل أليانز بمصر التي تصل إلى ما يقارب 51%، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة لتمكين دور المرأة في مختلف القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أهميتها وتأثيرها في المجتمع، كذلك نهتم في أليانز بمصر بالحفاظ على الصحة العامة وتحسين جودة الحياة."

وبهذه المناسبة، أكد السيد أحمد منصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "تويوتا إيجيبت"، عن الأهمية التي توليها "مجموعة تويوتا ايجيبت" للمشاركة في مثل هذه الفعاليات، قائلاً: "نفخر بوجودنا كأحد المشاركين في فعاليات ماراثون "RUN FOR A CURE" - بالتعاون مع "كايرو فستيفال سيتي" و"Ignite Egypt"، و"مجموعة شركات أليانز للتأمين – مصر" - لمساندة مؤسسة بهية في متابعة مسيرتها الناجحة في علاج الآلاف من السيدات بالمجان؛ حيث نحرص دومًا على الوفاء بمسؤوليتنا تجاه المجتمع، ووضعها على رأس أولوياتنا، إيمانًا منا بالحرص على التأثير الإيجابي في مجتمعنا."

وأضاف منصف: "تأتي مشاركتنا اليوم في إطار دعم الجهود المبذولة للمؤسسة لتوفير الدعم المادي والنفسي لمحاربات سرطان الثدي، هذا بالإضافة إلى دعم المرأة المصرية بشكل عام لما تقوم به من دور مؤثر في بناء الأسرة والمجتمع."

جدير بالذكر أن مشروع "كايرو فستيفال سيتي"، التابع لـ"مجموعة الفطيم العقارية"، استضاف فعاليات ماراثون RUN FOR A HEART، بالتعاون مع "Ignite Egypt" و"مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب" و"مجموعة شركات أليانز للتأمين -مصر" نهاية العام الماضي، حيث استهدف الماراثون التوعية بأمراض القلب للأطفال، ودعم الجهود الخيرية لعلاج مرضى القلب والأوعية الدموية مجانًا .

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- انتهى -

عن مشروع كايرو فستيفال سيتي:

يعد مشروع كايرو فستيفال سيتي التابع لمجموعة الفطيم العقارية طفرة حقيقية في المشروعات العقارية المتكاملة، حيث يعتبر المشروع الأول من نوعه في مصر الذي يجمع بين الوحدات السكنية والإدارية والأماكن الترفيهية في مكان واحد متكامل، حيث تضم أكبر مول تجاري "كايرو فستيفال سيتي مول" المحاط بمجمعات سكنية ومكاتب إدارية ومدرسة دولية و مجمع رياضي. وقد تم مراعاة أن يقام هذا المجتمع المتكامل في قلب بيئة طبيعية خلابة تقدم مفهوماً جديداً للرفاهية والحياة الراقية.