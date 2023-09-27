محمد عبد المنعم :

الإسراع من الانشاءات والدراسات الدقيقة قللت من الآثار السلبية الكبري للتحديات الاقتصادية

التعاقد مع أكبر شركة متخصصة فى أعمال الالكتروميكانيك بقيمة 250 مليون جنيه

تستعد شركة " فالدا للتطوير العقاري" لبدء التسليمات بمجمع "ROVE " ،أول مجمع تجاري ترفيهي متكامل على الطريق الأوسطي مباشرة ، خلال 2024 .

وتمكنت شركة " فالدا للتطوير العقاري " من تنفيذ ما يفوق المخطط بنسبة 80% من اجمالي انشاءات مشروع "ROVE " حتى الآن على الرغم من التحديات الكبري التى يعاني منها السوق العقاري نتيجة التضخم وارتفاع تكاليف كافة مدخلات تنفيذ المشروعات .

من جانبه كشف المهندس محمد عبد المنعم -الرئيس التنفيذي لشركة «فالدا للتطوير العقاري» ، عن ان الشركة أنهت تنفيذ المباني بالكامل للمشروع والبالغ مساحتها 29 الف متر مربع وذلك فى 12 شهر فقط من بدء التنفيذ وتم صب أكثر من 20 الف متر مكعب خراسانات .

وأضاف أن الشركة ستبدأ خلال مطلع أكتوبر المقبل فى أعمال الواجهات الخاصة بمجمع " ROVE " .

وتابع " تم التعاقد مع واحدة من أكبر الشركات المتخصصة فى أعمال الالكتروميكانيك وهي شركةEcs company وبلغت قيمة التعاقد 250 مليون جنيه "

وأوضح المهندس محمد عبد المنعم أن شركة " فالدا للتطوير العقاري " حرصت على الاسراع من معدلات تنفيذ مشروع " ROVE " على الرغم من تزامن اطلاقه مع انتشار جائحة كورونا ومرور عملية تنفيذه بالعديد من التحديات من تضاعف تكاليف التنفيذ ونقص الخامات وهو الامر الذى ساهم فى تفادي العديد من تلك الآثار السلبية وتنفيذ المشروع فى وقت زمني قياسي مشيراً الى ان آخر تسليمات بالمشروع وفقاً للتعاقدات خلال عامين ونصف من الآن .



واضاف ان التكلفة التنفيذية المعدة فى دراسة جدوى المشروع قد زادت بنسبة تخطت 50% بسبب تحرير سعر الصرف و زيادة كافة مواد البناء و لولا الاسراع فى التنفيذ و ضغط الجدول الزمنى كان من الممكن ان تصل الزياده الى 100%.

وأوضح ان العام المقبل سيشهد بدء تأجير وتشغيل الوحدات للمستثمرين بالمشروع ، مشيراً الى أن مكاسب العملاء تضاعفت فى ظل الأسعار السوقية الحالية .

ويقع مجمع «ROVE» على مساحة إجمالية 20 ألف متر مربع بالقاهرة الجديدة، ويتسم بموقع مميز على الطريق الأوسطي، وهو عبارة عن مول متكامل بارتفاع أرضي وطابق أول فقط.

وانطلقت «فالدا للتطوير العقاري» بداية 2020، وهي نتاج للشراكة الاستراتيجية بين «أكويا» -المالك والمطور لسلسلة متنوعة من المشروعات- وشركات «ليڤين سكوير» و»ذا ليدج» في القاهرة الجديدة و»نيو أڤنيو» للاستثمار والتسويق العقاري.

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