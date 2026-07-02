في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز منظومة ريادة الأعمال في مملكة البحرين ودعم نمو المشاريع الناشئة، نظّمت منصة "ستارت أب بحرين"، المنصة الوطنية الرائدة في دعم المؤسسات الناشئة والمدعومة من صندوق العمل "تمكين"، النسخة السادسة والعشرين من فعالية "جولات ستارت أب بحرين"، وذلك بدعم من مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقد أقيمت الفعالية بحضور سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وسعادة السيدة مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين"، والسيدة دلال الغيص الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعدد من أعضاء إدارة صندوق العمل "تمكين" وذلك بهدف إتاحة منصة تفاعلية لرواد الأعمال لعرض مشاريعهم أمام نخبة من الخبراء والمستثمرين، والحصول على الإرشاد والتوجيه اللازمين لتطوير أفكارهم وتعزيز فرص نموها وتوسعها.

وشهدت الفعالية مشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء والمستثمرين في منظومة ريادة الأعمال، من بينهم السيد حسين حاجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة DOO والمتحدث الرئيسي في الفعالية، والسيدة مشاعل فيروز، الشريك المؤسس في JEO Capital Management، والسيدة نورهان الظن من شركة Noor Consultancy & Coaching، والسيد ليث الخليلي، الشريك المساعد في شركة ممتلكات البحرين القابضة. وقد أسهمت مشاركتهم في إثراء الفعالية من خلال تقديم الرؤى والخبرات العملية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة المشاركة.

كما شهدت الفعالية مشاركة مجموعة من المشاريع الناشئة المبتكرة التي تقدم حلولًا رقمية وتقنية في قطاعات متنوعة، من بينها منصة “Evoha” لإدارة الطاقة بالذكاء الاصطناعي، ومنصة “Jumruk”والتي تعمل على أتمتة إجراءات التخليص الجمركي، إلى جانب “Robot Ahmed” الروبوت التعليمي الناطق باللغة العربية، ومنصة “As-humi” للتداول، بما يعكس تنوع الأفكار الريادية وقدرتها على تقديم حلول عملية تلبي احتياجات السوقين المحلي والإقليمي.

وبعد استعراض المشاريع المشاركة وتقييمها من قبل لجنة التحكيم، تم الإعلان عن الشركات الفائزة، حيث فازت شركة "Robot Ahmed" بالمركز الأول، بينما فازت شركة "Evoha" بالمركز الثاني.

في هذا السياق، أعربت هنادي العنزي من شركة “Robot Ahmed” عن سعادتها بتحقيق المركز الأول، قائلةً: "يمثل هذا الفوز محطة مهمة في مسيرة مشروعنا، ويعكس الجهود التي بذلها الفريق في تطوير نموذج أعمال مبتكر قادر على تلبية احتياجات السوق. وقد أتاحت لنا المشاركة في جولات ستارت أب بحرين فرصة مميزة لعرض فكرتنا أمام نخبة من الخبراء والمستثمرين، والاستفادة من ملاحظاتهم القيّمة بما يدعم خططنا المستقبلية للنمو والتوسع. برنامج مشروعي الذي ينضمه صندوق العمل تمكين كان نقطة الانطلاق لمشروعنا، ونحن فخورون بالرحلة التي قادتنا إلى هذا الإنجاز في جولات ستارت أب بحرين.

ومن جانبه، أكد نواف حمادي من شركة "Evoha" الحائزة على المركز الثاني أن هذا الإنجاز يشكل حافزًا لمواصلة العمل على تطوير المشروع، مشيرًا إلى أن المشاركة في جولات ستارت أب بحرين وفرت منصة مهمة للتعريف بالمشروع، والتواصل مع رواد الأعمال والمستثمرين والمختصين في منظومة الشركات الناشئة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة لتطور المشروع واستدامته.

ويأتي دعم تمكين انسجامًا مع أولوياتها الإستراتيجية للعام 2026، والتي تركز على دعم المبادرات ذات الأثر الاقتصادي المرتفع، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وربط المهارات باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تبني نهج مبتكر لتحفيز نمو المؤسسات الناشئة وتوسّعها، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.

للمزيد من المعلومات حول منصة "ستارت أب بحرين" والمشاركة في النسخ القادمة من "جولات ستارت أب بحرين"، يمكن متابعة حساب @startupbahrain عبر منصات التواصل الاجتماعي.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

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