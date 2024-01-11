احتفال استثنائي بالتميز التجاري والترفيهي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يسّر مجموعة أباريل أن تعلن عن تحالفها مع مجلة "ريتيل& ليجر انترناشيونال " لعقد حفلين مميزين في الرياض، المملكة العربية السعودية من 4 حتى 7 فبراير. وستشارك المجموعة بصفتها شريكاً رئيساً لحفل جوائز " RLI MENA " وشريك أسلوب الحياة في منتدى " RLI Connect MENA ". وستساهم هذه المناسبات بتكريم ومساعدة نمو قطاعي التجزئة والترفيه في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال السيد نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل " إن مشاركتنا في كشريك رئيسي في حفل " جوائز " RLI MENA " وشريك استراتيحي رائد في أسلوب الحياة في مؤتمر " RLI Connect MENA "في الرياض هي دليل واضح على ريادة مجموعة أباريل في تشكيل مستقبل قطاعي التجزئة والترفيه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتوافق هذه المناسبات المرموقة مع رؤيتنا المبتكرة في تحقيق النمو. ولا نكتفي بالمشاركة فحسب بل نبادر في إيجاد نظام عمل تفاعلي وتعاوني لدفع القطاع لتحقيق نجاحات كبيرة. ونهدف من خلال هذه الفرصة للتأكيد على التزامنا للامتياز والسعي في تشكيل شراكات وفرص جديدة تعود بالنفع الكبير على الإقليم."

ومن المهم جداً لتحقيق التقدم مواصلة التعاون، وتبادل الأفكار، واستكشاف الفرص والتعرف على الزملاء في قطاعات مختلفة.

وقالت السيدة جاين رافتر، محرِّرة في RLI " نسعى من خلال حفل توزيع جوائز " RLI MENA " للتميز في هذا القطاع الزاخر بالنجاحات المتواصلة وكسر الأرقام القياسية كما ونهدف لنواصل التعاون والاعتراف بالإنجازات والمشاريع المحورية." كما وأضافت " سيواصل منتدى " RLI Connect MENA " تطوير جميع العلاقات المحورية واستكشاف الفرص المناسبة للنمو خارج الأسواق المحلية. ورسخت مجموعة أباريل مكانتها في مجالات الموضة والتجزئة والترفيه بالتزامها بمبادئها الأساسية: الشغف، والتمكين، والطموح، والاحترام. نحن سعداء بهذه الشراكة ونأمل تخطي جميع التوقعات."

وتجلب مجموعة أباريل، شركة رائدة في مجالات الموضة وأسلوب الحياة العالمية وجزء من شركة آب كورب جلوبال; شركة بمحفظة مالية تقدر بمليارات الدولارات،خبرات كثيرة لطرحها خلال هذه الأمسية المميزة. ومن خلال شبكة تفوق أكثر من 2,100 متجراً وأكثر من 85 علامة تجارية و 20,000 موظف من مختلف الثقافات، فإن مجموعة أباريل على أتم الاستعداد لدعم أي مبادرة تدعم وتعترف بالإنجازات في أهم القطاعات.

حيث يعتبر منتدى " RLI Connect MENA " تابعاً لمنتدى " RLI Connect Global "، الذي نجح خلال الـ 10 أعوام الماضية بجذب الآلاف من خبراء التجارة وتجارة العقارات للتعارف، واستكشاف، وتطوير فرص الأعمال على المستوى العالمي. هذا وقد سبق عقد هذا الحدث في كل من دبي وإسطنبول، وستستضيف الرياض من تاريخ 4-6 فبراير منتدى " RLI Connect MENA " استكمالاً لبناء العلاقات المهمة وجمع خبراء التجارة والترفيه تحت سقف واحد للتعارف، والاستكشاف، والتطوير. وسيعقد حفل توزيع جوائز " RLI MENA " بتاريخ 7 فبراير، بحضور لجنة من أشهر العقول في هذا القطاع. وبالتالي ستكون هذه الأمسية واعدة وحافلة وسيختتم بحفل عشاء بحضور العديد من أشهر المؤثرين على مستوى الإقليم.

وتفتخر مجموعة أباريل بمشاركتها في الحفل الافتتاحي لتوزيع جوائز " RLI MENA " والذي يؤكد على التزامها بالتميز والابتكار والتطور في مجالات التجزئة والترفيه في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لمحة عن مجموعة أباريل

تقف مجموعة أباريل، أكبر مشغل في مجالات الأزياء وأسلوب الحياة، على مفترق طرق الاقتصاد الحديث في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، أضحت المجموعة قادرة على تلبية احتياجات ملايين المتسوقين عبر أكثر من 2,100 متجراً وأكثر من 85 علامة تجارية وبتعيين 20,000 موظف من مختلف الثقافات.

حققت المجموعة حضوراً قوياً وراسخاً في دول مجلس التعاون الخليجي كما أنها نجحت في توسيع مجالات تسويقها في الهند وجنوب أفريقيا وسنغافورة واندونيسيا وتايلند وماليزيا ومصر. وإضافة إلى ذلك، وضعت المجموعة استراتيجيات واضحة للدخول إلى العديد من الأسواق الناشئة مثل هنغاريا والفليبين.

تدير مجموعة أباريل العديد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا وآسيا، وتضم الكثير من الأسماء الرائدة في عالم الأزياء، الأحذية ونمط الحياة على غرار تومي هيلفيغر، تشارلز آند كيث، سكتشرز، ألدو، ناين وست، إروبوستال، وغيرها من الأسماء بالإضافة لعلامات تجارية رئيسية مثل تيم هورتنز، جيميز اتاليان، كولدستون كريمري، إنجلوت، ريتوالز وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

يذكر بأن الفضل في نجاحات مجموعة أباريل ونموها المذهل يعود لرؤية وتوجيهات مؤسستها ورئيسة مجلس الإدارة سيما جنواني فيد، التي انطلقت بالشركة من القوة إلى الأقوى منذ نشأتها وعلى امتداد عقدين من الزمن.

https://apparelglobal.com/ar/

نبذة عن " RLI "

RLI هي منصة إعلامية دولية تتكون من المجلة الوحيدة عالمياً " ريتيل & لييجر" – ريتيل & لييجر الدولية، تأسست عام 2004، والتي أصبحت في وقتنا الحالي صوتاً لقطاعات التجزئة والترفيه حول العالم.

يتم توزيعها لأكثر من 85 ألفاً من الرؤساء التنفيذيين، والمديرون وصناع القرار، حيث تتناول تحليلات مفصلة حول الكثير من المواضيع والعديد من المقالات الدقيقة، ولمحات تعريفية لأكبر الشركات التشغيلية في هذا المجال. وتم اختيارنا كشركاء إعلاميين لأكبر الشركات في قطاع التجزئة والمنتديات العالمية.

كما تنظم " RLI " العديد من المناسبات العالمية الناجحة من خلال منتديات " RLI Connect Global "، المنتدى العالمي الوحيد لعقد الصفقات دولياً بنسخته الـ 11 هذه العام. ويشهد العالم حفل توزيع جوائز " Global RLI " بنسخته الـ 19. ويختص منتدى " RLI Connect MENA " بعقد الصفقات في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيقام للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية في شهر فبراير من هذا العام برفقة حفل توزيع الجوائز " RLI MENA " في أعقاب النجاح الكبير الذي شهدته المناسبات الدولية في الرياض أواخر عام 2022.

www.rli.uk.com