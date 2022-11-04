الرياض: أُعلن عن فوز مشروع ميدان الدرعية الذي يُعد القلب التجاري النابض لمشروع بوابة الدرعية العملاق والذي تعمل عليه هيئة تطوير بوابة الدرعية ، في جائزة البيع بالتجزئة والترفيه (RLI) العالمية عن فئة المشاريع المستقبلية، وذلك ضمن حفل عُقد في مدينة الرياض يوم 2 نوفمبر، والذي يُعد حدثًا سنويًا عالميًا يحتفل بالتميز في صناعة البيع بالتجزئة والترفيه مع عدة مشاريع مشاركة من جميع أنحاء العالم.

وأقيم حفل جوائز RLI في أعقاب المنتدى العالمي RLI Connect الذي امتد على مدى يومين جامعًا مئات المستثمرين، ومطوري المشاريع، وشركاء حقوق الامتياز، وتجار التجزئة من مراكز التسوق والمشروعات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى.

وأقيم حفل توزيع جوائز RLI على مدى تسع سنوات في مدن مختلفة حول العالم، كان من بينها لندن ودبي ولوس أنجلوس. ونظرًا لوفرة الفرص المتاحة لمراكز البيع بالتجزئة والترفيه والتسلية والعدد الهائل من المشروعات ذات المستوى العالمي التي تضع المملكة العربية السعودية على الساحة العالمية، تم اختيار مدينة الرياض كمدينة مضيفة لحفل توزيع جوائز RLI لعام 2022.

ميدان الدرعية يقع على بعد 15 دقيقة فقط من وسط مدينة الرياض، ويتكون من مركز تجاري تبلغ مساحته 180 ألف متر مربع. وقد احتل الميدان المركز الأول في حفل توزيع الجوائز لعام 2022 خلال منافسة قوية بين فئة المشاريع المستقبلية. وسيمثل ميدان الدرعية أول مشروع تجاري متعدد الاستخدامات في المملكة العربية السعودية، وسيكون وجهة تبعث على الحماس دائمًا، تجمع بين التجارب الفريدة، مع استضافة أكثر من 400 متجر لأرقى العلامات التجارية العالمية المتخصصة في منتجات أسلوب الحياة الراقي، ويكلل كل ذلك 100 مشروع تصويري آخر مستوحى من التراث السعودي. وستقدم المنطقة أسلوب حياة متكاملًا، بدءًا من العروض الترفيهية والفنادق الفاخرة، ووصولًا إلى الأماكن الحديثة المعدة للعمل والمعيشة التي تستحضر العمارة النجدية التقليدية وروح الدرعية، فيما يأتي كل ذلك ضمن بيئة تتمحور حول مراعاة احتياجات المشاة.

ويقع في الدرعية حي الطريف التاريخي الموقع التراثي العالمي والمسجل ضمن قائمة التراث العمراني لليونسكو ، ومن المتوفع أن تصبح الدرعية أحد أكبر أماكن التجمع في العالم. وقد صُمِّمت وبُنيَت الدرعية مع مراعاة التراث والثقافة السعودية، وستصبح قريبًا وجهة فريدة تستحق الزيارة.

وعلق محمد سعد، نائب رئيس شركة تطوير الدرعية بهذه المناسبة، قائلًا: "نود أن نشكر RLI على تكريم ميدان الدرعية بجائزة المشروع المستقبلي. إن هذا التكريم المستحق هو يُعد شهادة للعمل الدؤوب والجهود التي قام بها فريقنا الموهوب بشكل استثنائي، والذين بعثوا الحياة في هذه الوجهة التي تضم أفضل المرافق في مجال البيع بالتجزئة والمصممة للعيش بأسلوب حياة فاخر".

من جانبها، قالت جاين رافتر، مؤسسة RLI Connect: "يسعدني أن أرى ميدان الدرعية يفوز بجائزة RLI العالمية بين فئة المشاريع المستقبلية لعام 2022. باعتبارها أهم مشروع تراثي وثقافي متعدد الخدمات في المملكة العربية السعودية، تحتفي الدرعية حقًا بالتميز وتمثل نافذة تطل على الوجهات المستقبلية ذات المستوى العالمي التي من شأنها أن تتحدى مستقبل تجارة التجزئة والترفيه وتلهمه".

ومع استمرار تنفيذ أعمال التشييد الخاصة بالخطة الرئيسية للدرعية، يُجري مشروع ميدان الدرعية الاستعدادات النهائية لإطلاق مشروعه الأول قبل نهاية عام 2022، وهو مطل البجيري الذي من المقرر أن يصبح الوجهة الأولى لتناول الطعام. وسيوفر مطل البجيري مزيجًا منسقًا بعناية عن ما يزيد على 20 تجربة تناول طعام ذات مستوى عالمي مستوحاة من أفضل النكهات المحلية والمأكولات العالمية. وتشمل العلامات التجارية أربعة مطاعم حاصلة على نجمة "ميشلان"، وهي "شيز برونو"، و"تاتيل"، و"هاكاسان"، و"لونج شيم"، بالإضافة إلى مطاعم محلية مختارة بعناية وذلك لتجربة الطهي السعودي المحلي التي ستكون أساسًا لعروض الطهي في الثقافة السعودية المحلية. وتشمل عروض المطاعم السعودية علامات تجارية، مثل مطعم "ميز" الذي يقدم المأكولات السعودية الأصيلة المستمدة من كل منطقة من مناطق المملكة الـ13؛ ومطعم "تكية"، وهو أول مطعم سعودي الملكية للطعام الفاخر يقدم المأكولات السعودية المستوحاة من المطبخ السعودي الأصيل بأطباقه المعاصرة؛ إلى جانب مطعم "صم + ثينجس"، وهو علامة تجارية سعودية تم إنشاؤها بالتعاون مع الطاهي "إيزو" الشهير.

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لمحة عن الدرعية

مع انطلاق مشروع تطوير بوابة الدرعية عام 2017 بدأت ملامح مرحلة جديدة في التشكل لتصبح الدرعية الواقعة في الشمال الغربي من وسط العاصمة الرياض، الوجهة التاريخية والثقافية والعصرية الأبرز في المملكة، إذ سيسهم المشروع ضمن نطاقه الجغرافي الذي يمتد على مساحة أربعة عشر كيلومتراً مربعاً في تحويل الدرعية إلى واحدة من الوجهات السياحية التاريخية العالمية الأكثر جذباً وتميزاً بتنوع أنماط الحياة فيها، وذلك في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة. وتُعتبر الدرعية التي نشأت في عام 1446م مصدر فخر وإلهام وموطناً لأجيال من الزعماء الذين قادوا المملكة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1727م. وبوصفها العاصمة الثقافية والتاريخية المُتجدّدة للدولة، سيتم بناء وتصميم الدرعية على أساس التراث والتقاليد السعودية. وسيتمّ إنشاء المجتمع الحضري التقليدي متعدد الاستخدامات مع مراعاة مبادئ الهندسة المعمارية الأصيلة في العمارة النجدية، وهو نمط التصميم نفسه الذي اشتهرت به القرى السعودية في القرون الماضية. وفي قلب الدرعية الثقافي يقع حي الطريف التاريخي الذي تم تشييده في عام 1766، كواحد من المواقع الأولى في العالم المبنيّة من الطوب الطيني، حيث أُدرج عام 2010 على لائحة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، ويستعد اليوم ليصبح من بين الوجهات التاريخية الأهمّ في المملكة. وإلى جانب تركيزها على التجارب الثقافية والعصرية، ستوفّر الدرعية خدماتٍ مميزةً في مجال الترفيه والتعليم والتسوّق والطعام والضيافة وساحات السكن والعمل، ومن المتوقع أن يؤوي المشروع فور اكتماله نحو 100 ألف مقيم وعامل وطالب وزائر، وسيحتفي بالتاريخ الثقافي الغني للمملكة. وسيحتضن هذا المشروع مجموعة متنوعةً من المرافق عالمية المستوى في مجال الثقافة والترفيه وتجارة التجزئة والضيافة، فضلاً عن مساحات للتعليم والعمل والسكن، بما في ذلك 38 فندقاً، ومجموعة متنوّعة من المتاحف، ومتاجر البيع بالتجزئة وأكثر من 150 مطعم. ومن المخطط أن يصبح مطل البجيري القائم وجهةً رائدةً لتجارب الطعام، حيث يُتاح للزوّار الاستمتاع بمناظر حي الطريف الآسرة. كما أنّه يحتضن فندق سمحان التراثي المؤلّف من 141 غرفةً، مع إمكانية الوصول إلى وادي حنيفة الممتدّ على مساحة كيلومترين مربّعين، من ممشى الجرف، كما يضمّ مساحاتٍ ترفيهيةً هادئة ونشطة وفنادق، وهي أماكن مثالية للاسترخاء برفقة العائلة والأصدقاء بمحيط الوادي الساحر.