ألمانيا – شاركت طلال أبوغزاله لتقنيات المعلومات الدولية (تاجيتي) في الاجتماعات والنشاطات التي عقدها مجلس إدارة جامعة العلوم التطبيقية "بون راين زيغ" ضمن مشروع (تطوير المختبرات عن بُعد والمختبرات الافتراضية لتدريس وتدريب طلبة كليات الهندسة في مؤسسات التعليم العالي في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى RL4Eng).

وتأتي مشاركة تاجيتي انطلاقا من دورها في تنفيذ مشروع RL4Eng الذي يتم تمويله من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج "إيراسموس بلس".

ويهدف المشروع إلى دعم التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط وجنوب الصحراء الكبرى وأوروبا في مجال التعليم الهندسي، والذي تنفذه جامعة اليرموك بالتعاون مع 15 شريكاً أكاديمياً وصناعياً من الأردن، ولبنان، والمغرب، وتنزانيا، وألمانيا وإسبانيا.

وخلال نشاطات البرنامج، التي استمرت أربعة أيام، تم تنظيم عدة ورش عمل تشمل مقدمة تعريفية عن المختبرات عن بعد، كما تم عقد جولات ميدانية في الحرم الجامعي والمختبرات لأعضاء المشروع والطلاب، وتنظيم زيارة إلى المركز الرقمي في مدينة بون والتعريف بالمشاريع الناشئة.

وعقد مجلس الإدارة اجتماعا لجميع شركاء المشروع، لمناقشة إنجازات المشروع، وخطوات إنشاء مختبرات عن بُعد في الأردن ولبنان والمغرب وتنزانيا.

وعبر ممثل تاجيتي الأستاذ رامي أسعد، مدير ابتكارات الاعلام والتسويق الرقمي عن اعتزاز الشركة بكونها جزءًا من قادة مشروع RL4Engومشاركتها الفاعلة، مشيرا إلى أن تاجيتي قامت بتصميم وتطوير الموقع الإلكتروني وبوابة المشروع، بالإضافة إلى إطلاق حسابات التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ولينكدإن للمساعدة في الترويج لمهمة المشروع وأنشطته، كما أنها أنشأت الهوية المرئية للمشروع؛ حيث تم تطوير العديد من المواد الترويجية، التي تستخدم أثناء أنشطة المشروع من خلال جميع الشركاء.

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