القاهرة، مصر: شارك مركز ديلويت للابتكار في قمة RiseUp 2026 بصفتها الشريك المؤسسي للابتكار، متفاعلاً مع آلاف رواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين في المتحف الكبير خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير. وقد أكدت هذه الشراكة الاستراتيجية التزام مركز ديلويت للابتكار المستمر بدعم المواهب المصرية، وتعزيز نمو الشركات الناشئة، وتحقيق أثر ملموس ضمن منظومة ريادة الأعمال في المنطقة.

خلال أيام القمة الثلاثة، قدم مركز ديلويت للابتكار للزوار تجربة تفاعلية شملت جلسات نقاشية بقيادة كبار المسؤولين وورش عمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.كما شملت مشاركة المركز جلسات متعمقة حول مستقبل التكنولوجيا، حيث قدم سولاب سورال، رئيس قطاع الذكاء الاصطناعي وشريك في ديلويت المملكة المتحدة، جلسة بعنوان "الاعتماد على الذكاء الاصطناعي الوكلي كأساس للاعتماد واسع النطاق في المؤسسات". واستعرض خلال الجلسة مستقبل الذكاء الاصطناعي، وتناول مسألة الاعتمادية العملية، وشارك أفضل الحلول من خلال قصص عملاء واقعية.

وعلق هاني جرجس، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمركز ديلويت للابتكار، قائلاً: "تجربة المشاركة في قمة RiseUp للعام الثاني على التوالي تعكس التزام مركز ديلويت للابتكار العميق بدعم منظومة ريادة الأعمال في مصر. لقد قدمت النسخة السابقة فرصة للتفاعل المباشر مع المبتكرين الطموحين، مما ساهم في تشكيل طريقة دعمنا وتفاعلنا مع المواهب المحلية اليوم. وشاركنا هذا العام بطاقة متجددة وتركيز أكبر على ربط الابتكار المحلي بالخبرة العالمية. وكان من دواعي فخرنا أن نشهد كيف يمكن للطموح المحلي، عند دمجه مع المعايير الدولية، أن يولد تأثيراً إقليمياً ملموساً."

وأضاف أحمد سالم، الرئيس التنفيذي للعمليات بمركز ديلويت للابتكار، الذي قاد جلسة حوارية حول "تحديات القيادة في العمليات العالمية":أثبتت إدارة الفرق عبر الحدود اليوم أن الأمر لم يعد يتعلق بالفروق الزمنية فحسب، بل بالثقافة والثقة والتنسيق على نطاق واسع. في بيئة تتسم بالعمل عن بُعد وعدم اليقين الاقتصادي، أصبح حكم القادة هو الفارق الحقيقي. وكنت سعيداً باستكشاف كيفية خلق الوضوح دون الحاجة للتواجد الجسدي، والمساءلة دون التدخل المفرط."

وبناءً على النجاح الكبير الذي حققه مركز ديلويت للابتكار في مشاركته الأولى بالمتحف المصري الكبير خلال نسخة 2025، يعود المركز في قمة 2026 بدور أوسع وأعمق كشريك الابتكار المؤسسي. وإذا كان المركز قد ترك بصمة مميزة العام الماضي من خلال تواجد قياداته العالمية والإقليمية على منصات التحدث وتقديم ورش عمل متخصصة، فإن مشاركة هذا العام تأتي بحجم استثمارات بشرية أكبر وموارد تقنية أضخم؛ لتعزيز التواصل مع مجتمع الشركات الناشئة المصري. كما يستثمر المركز نجاح جلساته التوجيهية السابقة لتقديم دعم فني واستراتيجي مكثف من قبل نخبة من خبرائه، بهدف تمكين المؤسسين الشباب ومواءمة ابتكاراتهم المحلية مع أرقى المعايير المؤسسية الدولية.ويستمر مركز ديلويت للابتكار، بفريقه المتنامي الذي يضم أكثر من 750 متخصصاً ، في إثبات أن الابتكار العالمي يُبنى من القاهرة للعالم. ومن خلال شراكات استراتيجية مثل RiseUp، ظل المركز ملتزماً بتوفير المنصات والتوجيه اللازم للمواهب المصرية لتحويل الطموح إلى أثر ملموس.

وقد جمعت قمة RiseUp 2026 ، تحت شعار "نقطة التحول"، أكثر من 15,000 مشارك و400 متحدث عالمي ومثلت هذه القمة فرصة استراتيجية لمركز ديلويت للابتكار للتفاعل المباشر مع المؤسسين الذين شكلوا مستقبل مصر الرقمي.

