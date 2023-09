كجزء من جهوده الرامية إلى تعزيز التواصل مع شريحة الشباب

الكويت، في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز تواصله مع شريحة الشباب، أعلن بنك برقان مؤخراً رعايته الرئيسية وللمرّة الأولى، لمعرض "Pop Up by Comfest" وهو أضخم فعالية متخصّصة بالقصص المصوّرة في الكويت، وذلك في أرض المعارض في مشرف خلال الفترة بين 28 - 30 سبتمبر الجاري، حيث من المتوقّع أن يستقبل المعرض نحو 25,000 زائراً. وتأتي هذه الرعاية كجزء من استراتيجية البنك الشاملة والهادفة إلى استقطاب عملاء جدد، ومواكبة احتياجات الشباب المتنامية في مجال الخدمات المصرفيّة وتحقيق تطلّعاتهم.

وفي معرض تعقيبه على هذه المبادرة المتميّزة، قال السيد/ ناصر القيسي، مدير عام إدارة الخدمات المصرفية الشخصية: "إن الشباب هم المحرك الرئيسي لأي اقتصاد، وانطلاقاً من هذه الحقيقة نسعى باستمرار لنكون أقرب إلى هذه الشريحة من خلال رعاية بنك برقان الرئيسية لمعرض Pop Up by Comfestلعام 2023، والذي نرى فيه فرصة أكبر لفهم احتياجاتهم، وبالتالي توفير مستوى أفضل من المنتجات والخدمات المبتكرة التي تلبّي طموحاتهم، كما إننا نهدف في الوقت نفسه إلى دعم الأعمال الفنية والترفيهية في البلاد".

وأكد القيسي أن رعاية بنك برقان لهذا الحدث الحيوي والمشاركة فيه ستكون خطوة متقدّمة في إطار تعريف شريحة الشباب بمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي صمّمها بنك برقان خصيصاً لتناسب احتياجاتهم المتزايدة وأسلوب حياتهم المتغيّر بشكل مستمر. وتشمل هذه المنتجات البطاقة الائتمانية الافتراضية الجديدة، وبطاقة VIP مسبقة الدفع، والبطاقات الائتمانية بنظام الاسترداد النقدي، وبطاقة "فيزا x-change" الجديدة، كما إن مشاركة البنك في المعرض تعتبر فرصة للتواصل المباشر مع جمهور الشباب من أجل رفع مستوى وعيهم بأفضل الممارسات المصرفية الآمنة والموثوقة.

وكونه الراعي الرئيسي للمعرض، يقدّم بنك برقان خصماً بنسبة 15% على كافة تذاكر المعرض التي يتم شراؤها باستخدام جميع أنواع بطاقات البنك. هذا إضافة إلى تنظيم العديد من الأنشطة الترفيهية للجمهور على مدى ثلاثة أيام تشمل فعاليات ومسابقات وفرصاً لربح جوائز نقدية مميّزة. ومن بين تلك الفعاليات مسابقة "Artists' Alley" التي يتنافس فيها المشاركون للحصول على فرصة ربح تصميم البطاقة الائتمانية الافتراضية الجديدة لبنك برقان.

وتتميّز نسخة العام الحالي من معرض "Pop Up by Comfest" بحضور شخصيات مشهورة تتمتّع بقاعدة جماهيرية كبيرة، مثل الممثل الشهير خوان كارلو إيسبوزيتو، الذي اشتهر بأدواره في مسلسلي "Breaking Bad" و" The Mandalorian"، وكذلك ماكينيو مايدا الذي لعب دور شخصية زورو في مسلسل "One Piece" من إنتاج "نتفلكس". كما سيشهد المعرض حضور شخصيات أخرى معروفة مثل الصوت الياباني الشهير كازوكي ياو، الذي اشتهر بأدائه لشخصية سيدو في مسلسل "Death Note"، والفنانة رشا رزق التي يمكن التعرف على صوتها في جميع أنحاء المنطقة من خلال أدائها لأغاني مقدمات المسلسلات الكرتونية المشهورة والمدبلجة على قنوات سبيستون.

وتجدر الإشارة إلى أن برقان يواصل ابتكار حلول ومنتجات جديدة مدفوعاً بإدراكه العميق لاحتياجات عملائه وتغير أسلوب حياتهم في بيئة تشهد تطورات تكنولوجية سريعة، ما يؤكد التزامه الثابت بتحقيق مزيد من الرفاهية لكافة أفراد المجتمع.

نبذة عن بنك برقان

منذ تأسيسه في عام 1977، ركّز بنك برقان بشكل كبير على قطاعي الشركات والمؤسسات المالية. ويحتلّ بنك برقان مركزاً رياديا في القطاع المصرفي الكويتي باعتباره ثاني أكبر بنك تقليدي من حيث الأصول، كما يقدم خدمات مصرفية مبتكرة تتناسب مع قاعدة عملائه المتنامية من أفراد وشركات ومؤسسات.

ويمتلك بنك برقان مصارف تابعة مملوكة للأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تمثل مجموعة بنك برقان وتشمل بنك الخليج الجزائر- (الجزائر)، وبنك تونس العالمي (تونس) وبنك برقان - تركيا (تركيا). ولبنك برقان حضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب الشركة "برقان للخدمات المالية المحدودة".

استمر البنك في تطوير أدائه منذ تأسيسه من خلال تنويع مصادر الإيرادات ومصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس المال. وساهم اعتماد بنك برقان على أحدث التقنيات في تقديم خدماته في دعم مركزه الريادي في السوق المحلية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعمل بنك برقان استنادا إلى قيم الثقة والالتزام والتميّز والتطور التي تمثل أساس المعايير والممارسات التي يلتزم بها لتحقيق أهدافه، مدفوعا بهدفه المحوري المتمثل في إرضاء عملائه عبر المنتجات والخدمات التي يقدمها.

حصل البنك على شهادة ISO / IEC 27001 2013 لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS) وأعيد اعتماده مع شهادة ISO 9001 2015 المرموقة، مما يجعله أحد البنوك القليلة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي التي حصلت على هذه الشهادة للمرة الخامسة على التوالي. ويتميز البنك أيضاَ بكونه البنك الوحيد في الكويت الذي فاز بجائزة جي بي مورغان تشيس لتقدير الجودة لمدة عشرين عاماً متتالية. وإضافة إلى تلك الإنجازات، حصد البنك شهادة "Great Place to Work®" (أفضل بيئة للعمل®)، خلال عام 2023، وذلك اعترافاً بجهوده الدؤوبة وسعيه الدائم إلى تعزيز وتطوير رأسماله البشري وتوفير تجربة متميّزة ومتقدّمة لموظفيه، علماً بأنه أول بنك يحصل على هذه الشهادة في الكويت.

بنك برقان هو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لشركة مشاريع الكويت KIPCO، إحدى أكبر الشركات القابضة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.