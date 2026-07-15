دبي، الإمارات العربية المتحدة- تفخر شركة Pacific Prime Dubai، الرائدة عالميًا في مجال وساطة التأمين والمتخصصة في مجال مزايا الموظفين، بالإعلان عن حصولها على جائزة أفضل أداء فردي في المبيعات لعام 2025 من Allianz Partners، تقديرًا للأداء المتميز لشركة الوساطة واستمرار تميزها في تقديم حلول التأمين الصحي للأفراد.

قدّم الجائزة في 2 يوليو 2026 السيد Carl Downham، رئيس قسم المبيعات والصحة والمزايا لدى Allianz Partners، إلى السيد David Hayes، المدير التنفيذي لشركة Pacific Prime Dubai، احتفالاً بعامٍ آخر من الشراكة الناجحة بين المؤسستين.

حضر أيضًا مراسم تقديم الجائزة ممثلون عن Allianz Partners، من بينهم Luke Norrey، مدير أول قسم إدارة الحسابات؛ ومحمد حمادة، مدير أول قسم تطوير الأعمال الجديدة في مجال التأمين الصحي الدولي الخاص (IPMI) للشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد؛ والدكتور Uttara Pinge، مدير أول قسم إدارة الحسابات؛ وDuncan Crerar، مدير أول قسم المبيعات المؤسسية. كما حضر Silvia Pasqualetto وMatthew Ralton وMark McClelland مراسم تقديم الجائزة ممثلين عن Pacific Prime.

وفي كلمته التي ألقاها في مراسم تقديم الجائزة، صرح Carl Downham، قائلاً:

"نفخر بتكريم شركة Pacific Prime، أحد شركائنا البارزين، مرة أخرى بمنحها جائزة أفضل أداء فردي في المبيعات لعام 2025، فالتزامها بتقديم أعمال التأمين الصحي للأفراد بجودة عالية عامًا بعد عام يُعدّ دليلاً على قوة شراكتنا الفاعلة، ومع طرح خطط Sphera الجديدة والمميزة في السوق، فإنَّ شراكتنا هذه لا تزال تحمل في طياتها المزيد من النجاحات القادمة."

أعرب David Hayes، المدير التنفيذي لشركة Pacific Prime Dubai، عن تقديره لهذا التكريم، قائلاً:

"يشرفنا الحصول على جائزة Allianz Partners لأفضل أداء فردي في المبيعات لعام 2025، إذ يعكس هذا التكريم تفاني فريقنا والثقة التي يوليها لنا عملاؤنا يومًا بعد يوم. وإنني أود أنَّ أشير إلى أنَّ شراكتنا طويلة الأمد مع Allianz Partners قد مكّنتنا من تقديم حلول تأمين صحي عالية الجودة للأفراد في كل أنحاء المنطقة، ونتطلع إلى مواصلة البناء على هذا النجاح معًا، بينما نواصل مساعدة المزيد من العملاء على الحصول على الحماية التي يحتاجون إليها."

نبذة عن Allianz Partners, Health

تقدم Allianz Partners, Health خدمات التأمين الصحي وتأمينات الحياة والعجز، بالإضافة إلى خدمات الصحة والحماية للمستهلكين، والشركات الصغيرة، والشركات متعددة الجنسيات الكبرى، والمنظمات الحكومية الدولية (IGOs)، والمنظمات غير الحكومية (NGOs)، والجهات الحكومية في كل أنحاء العالم، حيث توفر خدماتها المتميزة لأكثر من 770,000 شخص على مستوى العالم. كما تتمتع Allianz Partners, Health بأوسع مجموعة من المزايا الصحية في السوق، ما يمكّنها من مساعدة المؤسسات على دعم موظفيها وحمايتهم في عالم تسوده حالة من عدم اليقين، فضلاً عن سعيها الدائم لتخطي الحدود وجعل حياة العملاء أكثر بساطة وسهولة.

للتعرف على المزيد عن Allianz Partners, Health، الرجاء زيارة: https://www.allianz-partners.com/en_global.html

نبذة عن Pacific Prime

تأسست Pacific Prime في عام 2000 وهي شركة وساطة تأمين عالمية حاصدة للعديد من الجوائز ومتخصصة في برامج المزايا الوظيفية إذ تقدم حلولاً تأمينية فعالة للأفراد والشركات، كما تدير شركة Pacific Prime أقساطًا تأمينية تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي، وتُصنف كثالث أكبر شركة وساطة متخصصة في مجال مزايا الموظفين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. هذا، وتضم شركة الوساطة بين جنباتها أكثر من 1,000 موظف و16 مكتبًا على مستوى العالم، ومنها هونج كونج وسنغافورة والصين وتايلاند وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والمكسيك والفلبين وأستراليا.

للتعرف على مزيد من المعلومات عن Pacific Prime، الرجاء زيارة: www.pacificprime.com/corporate

جهات الاتصال

Stephen Ho

الرئيس التنفيذي لقسم التسويق

Pacific Prime

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