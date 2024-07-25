بهدف توفير حلول تقنية واتصالات آمنة

الكويت: في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت لإطلاق خدمة "كاشف" الجديدة، التي تهدف إلى تعريف جهة الاتصال الاعتبارية بشبكات الاتصالات العامة بالتعاون مع مشغلي الاتصالات المحليين، أكدت Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في خدمات الاتصالات المتكاملة والحلول الرقمية المبتكرة، على دورها المحوري في توفير التكنولوجيا والدعم اللازمين لتفعيل هذه الخدمة. تسهم Ooredoo الكويت بذلك في تحسين تجربة المستخدم وبناء بيئة اتصالات آمنة وموثوقة لهذا القطاع الحيوي في دولة الكويت.

ووفقاً لما بينته هيئة الاتصالات بأن خدمة "كاشف "قد تم تطويرها تطبيقاً للائحة تعريف اسم المتصل بشبكات الاتصالات العامة، لتقتصر على الجهات الاعتبارية فقط، أوضحت Ooredoo أن الخدمة الجديدة ترتكز حول توثيق المكالمات الواردة عبر شبكات الاتصالات في الكويت، وذلك من خلال عرض اسم الجهة المتصلة ورقمها لمستقبل المكالمة، أي حين يتلقى عميل Ooredoo أية مكالمة من شركة أو مؤسسة معروفة، ستظهر إسم المسجلة لهذه الجهة على شاشة هاتفه ومعتمد من قبل الهيئة العامة للاتصالات و تقنية المعلومات.

وفي هذا الإطار تعتزم Ooredoo الكويت، كأحد مشغلي الاتصالات الرائدين في الكويت والمشاركين في تطوير هذه الخاصية، تفعيل خدمة "كاشف" عبر تبادل هويات المتصلين بغض النظر عن الشبكة التي يتم إجراء المكالمات منها، في خطوة تعكس التزام Ooredoo الكويت بتقديم أفضل الحلول التكنولوجية لعملائها وإثراء تجربتهم وحياتهم الرقمية مع خدماتها المتميزة.

معلقاً من جانبه على هذه المبادرة، قال رئيس قطاع الشؤون القانونية والتنظيمية في Ooredoo الكويت، السيد/ باسل بوشهري: " في Ooredoo الكويت، نفخر بتعاوننا مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لإطلاق خدمة 'كاشف'، التي تمثل خطوة هامة نحو تعزيز أمان وشفافية الاتصالات في الدولة، فهذه الخدمة الجديدة ستتيح للعملاء إمكانية التعرف على هوية الجهات المتصلة، ومنحهم المزيد من الاطمئنان والحرية في الرد، مع ميزة استقبال مكالمات واضحة وموثوقة المصدر، مما يسهم في حمايتهم عن طريق الحد من مكالمات الاحتيال".

"وباعتبارنا شريك الاتصالات الموثوق لعملائنا، فنحن متحمسون لهذه المبادرة، ونؤمن بأنها ستعزز من ثقة العملاء في خدماتنا المتكاملة، وتدعم جهودنا المستمرة في تقديم حلول مبتكرة تسهل تعاملاتهم عبر الهاتف بما تتماشى مع نمط حياتهم، كما تضمن سلامتهم وتأمين أصولهم".

وسعياً إلى تعزيز الثقة في المكالمات الواردة من الجهات الحكومية والشركات الخاصة، والحد من المكالمات التي تأتي من مصادر غير معروفة، أوضحت Ooredoo الكويت أن ميزة "كاشف" قد طورت بجهد مشترك بين الهيئة وبين ممثلي شركات الاتصالات المحلية، بما يؤكد التزام Ooredoo الكويت بالمساهمة الفعالة في جهود الدولة لتنمية القطاع وتقديم حلول جديدة لعملائها باستمرار.

وبينما تمثل خدمة "كاشف" خط التعريف الأول بجهة الاتصال، أوصت Ooredoo الكويت بأهمية التزام المستخدمين بتوجيهات الجهات المختصة بعدم الإفصاح عن المعلومات الشخصية، أو استقبال مكالمات واردة مجهولة المصدر عن طريق التطبيقات عبر شبكة الإنترنت بدلاً من شبكة الاتصالات، مشيرةً إلى أن ميزة تحديد هوية المتصل قد أطلقت خصيصاً للحد من عمليات الاحتيال وإنتحال هوية الجهات الاعتبارية ، وذلك لحماية المستهلكين من المتصلين المحتالين.

كما ستمنح هذه الخدمة المقدمة من الهيئة العامة للاتصالات و تقنية المعلومات ، التي تشارك Ooredoo الكويت بفعالية في تنفيذها، لمتلقي المكالمة عند رؤية هوية المتصل ورقم الجهة المتصلة، الحرية في اتخاذ قرار الرد على المكالمة أو تجاهلها، ويأتي ذلك في إطار اهتمام Ooredoo الكويت والجهات المعنية بحفظ حق العميل في حرية ومرونة تعامله مع المكالمات مع ضمان أعلى مستوى من الخصوصية له ولمن حوله، مما يسهم في الحد من المكالمات غير المرغوب فيها ومثلها من مضايقات وأساليب الاحتيال في المستقبل.

وختاماً، هذا ويجدر الذكر بأن شركة Ooredoo الكويت تعمل دائما على ترقية خدماتها لتشمل حماية أصولهم ومعلوماتهم و بيانات عملائها وزيادة أمن المعلومات ، والتي تشمل -على سبيل المثال لا الحصر- خدمات إدارة الأصول وتأمين جدار الحماية (Firewall)، وخدمة أمن البريد الإلكتروني، وإدارة الهوية والوصول، وأمان قواعد البيانات، فضلاً عن الكشف والاستجابة لتهديدات أجهزة نقاط النهاية (EDR)، والمنع من فقدان البيانات، إضافةً إلى إدارة التحقق من التهديدات، والتي تسعى Ooredoo الكويت من خلال مثل هذه الحلول، مع مبادرات التوعية الأمنية، إلى توفير بيئة آمنة وموثوقة لجميع عملائها.

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