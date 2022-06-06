- Ooredoo تفوز بـ 15 جائزة من جوائز ستيفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022، وجوائز ستيفي لمنطقة آسيا المطلة على المحيط الهادي 2022، منها 4 جوائز ذهبية

- حصلت Ooredoo على جائزة أفضل شركة اتصالات في قطر، وجائزة مقدم خدمات الاتصالات الرقمية الأكثر ابتكاراً في قطر ضمن جوائز مجلة إنترناشيونال بيزنس لعام 2022

أعلنت Ooredoo عن فوزها بـ 17 جائزة ضمن عدد من حفلات توزيع الجوائز الدولية التي أقيمت في الآونة الأخيرة، وذلك تكريماً لالتزام الشركة بتوفير منتجات رائدة في السوق وبالابتكار في مختلف ممارساتها التجارية، وتكريس جهودها على نطاق واسع كشركة اتصالات رائدة تنشط في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، قال السيد/ عزيز العثمان فخرو، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: "يُعدُ فوزنا بهذه الجوائز المرموقة شهادة نعتز بها على استمرار Ooredoo في انتهاج استراتيجية خلاقة ومضيها قدماً في ابتكار المنتجات، ويأتي ذلك مصاحباً للجهود المنصبة على إتاحة الفرصة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال دعمنا للمجتمعات المحلية. وسنواصل السعي لتحقيق ما وعدنا به عملاءنا من الأفراد والشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا من حيث تطوير وتوفير وتقديم أفضل خدمات الاتصالات الجوالة على الإطلاق."

وفيما يلي الجوائز التي حصلت عليها Ooredoo:

جوائز ستيفي لمنطقة آسيا المطلة على المحيط الهادي 2022

فازت Ooredoo خلال 2022 بثمانية من جوائز ستيفي لمنطقة آسيا المطلة على المحيط الهادي؛ إذ توجت بثلاث جوائز ذهبية وجائزتان فضيتان، وثلاث جوائز برونزية تكريماً للخدمات التي تتميز بجودتها عبر أسواقها في آسيا.

فقد حصلت Ooredoo ميانمار على الجائزة الذهبية في فئة "انجازات مبتكرة في الموارد البشرية"، في حين حصلت Ooredoo المالديف على جائزة "إنجازات مبتكرة في التعافي المؤسسي". ومن جانب آخر، حصلت Indosat Ooredoo Hutchison على جائزة ذهبية في فئة "التميز في ابتكارات صناعات التكنولوجيا".

فيما مُنحت الجائزة الفضية لفئة "التميز في ابتكارات قطاع منتجات وخدمات العملاء" لشركة Ooredoo المالديف، وحصلت Ooredoo ميانمار على الجائزة الفضية عن فئة "الاستجابة الأكثر قيمة لشركة"، وذلك نتيجة لما قامت به الشركة خلال جائحة كوفيد 19.

وفيما يتعلق بالجوائز البرونزية، فقد حصلت Ooredoo ميانمار على الجائزة فئة "الاستخدامات المبتكرة للتكنولوجيا في خدمة العملاء- قطاع شركات الاتصالات"، وOoredoo المالديف على البرونز في فئة "التميز في ابتكارات صناعات التكنولوجيا"، وكذلك حصلت Indosat Ooredoo Hutchison في فئة "الابتكار في إدارة وتخطيط وتنفيذ التكنولوجيا – قطاع الاتصالات."

جوائز ستيفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022

حصلت Ooredoo على سبع جوائز منفصلة وذلك في حفل جوائز ستيفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تكريماً للالتزام بأفضل الممارسات في المنطقة، وبواقع جائزة ذهبية واحدة، وجائزتان فضيتان، وأربع جوائز برونزية.

فقد حازت Ooredoo قطر على جائزة ستيفي الذهبية عن فئة "الابتكار في إدارة وتخطيط وتنفيذ التكنولوجيا في قطاع الاتصالات".

وحصلت مجموعة Ooredoo على جائزة ستيفي الفضية فئة "الاستجابة الأكثر قيمة لشركة"، فيما حصلت Ooredoo الجزائر على الجائزة الفضية في مجال "الابتكار في منتجات وخدمات العملاء".

وحصلت مجموعة Ooredoo و Ooredoo قطر و Ooredooالجزائر على جوائز برونزية في فئة "صاحب العمل المثالي"، والتي تُعدُ شهادة على الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة لتبني ممارسات وظيفية ممتازة ومتواصلة في الأسواق. وحصلت Ooredoo عُمان كذلك على الجائزة البرونزية فئة "التميز في ابتكارات صناعات التكنولوجيا".

جوائز مجلة إنترناشيونال بيزنس 2022

تم تكريم Ooredoo قطر بجوائز مجلة إنترناشيونال بينزنس في فئتي "أفضل شركة اتصالات في قطر عام 2022"، وكذلك على جائزة "مقدم الخدمات الأكثر ابتكاراً لخدمات الاتصالات الرقمية في قطر 2022". وتعد الجائزتان دليلاً على إنجازات الشركات الدولية لالتزامها بالسعي لتطبيق أفضل الممارسات في أنشطتها وممارساتها التجارية.

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معلومات عن Ooredoo

تُعدّ Ooredoo شركة اتصالات عالمية تعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتوفر الشركة خدماتها لعملائها من الأفراد والشركات في 9 دول، كما تعد Ooredoo شركة رائدة في توفير تجربة استخدام بيانات مميزة من خلال محتوى واسع وخدمات متطورة عبر شبكاتها المتطورة الثابتة والجوالة للبيانات.

في 31 ديسمبر 2021، بلغت إيرادات الشركة 30 مليار ر.ق. وأسهم Ooredoo مدرجة في بورصة قطر، وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية.