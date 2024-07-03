الكويت، استكمالاً لدورها الريادي في دعم وتنمية المجتمع المحلي، وخصوصاً رعاية وتمكين الشباب، أطلقت Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات، برنامجها التدريبي الصيفي لطلبة المرحلة الثانوية. هذا البرنامج يأتي ضمن مشاركتها الفعالة في الموسم الثاني من مبادرة "واعد" لتطوير مهارات الشباب، التي تستهدف الفئة العمرية من 14 إلى 17 عاماً، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب.

وفي إطار مساهمتها في برنامج "واعد"، ستقوم Ooredoo باستضافة مجموعة من الطلبة المشتركين في البرنامج في مقر الشركة الرئيسي، برج Ooredoo، لاستكمال التدريب الصيفي الممتد على مدار شهر كامل، والذي انطلق يوم أمس بمحاضرات وجولات ابتدائية وتعريفية.

تساهم Ooredooفي مبادرة "واعد" كجزء من التزامها برعاية وتمكين الشباب الكويتي، وهو أحد الأركان الأساسية في برنامجها الشامل للمسؤولية الاجتماعية. حيث نظمت الشركة فعاليات برنامج التدريب الصيفي وطورت محتواه التعليمي بهدف إعداد الطلبة المهتمين بمجال الاتصالات من هؤلاء الشباب ليبدؤوا مسيرة مهنية ناجحة، مدعومين بمعرفة تقنية متقدمة، من خلال التدريبات الصيفية الميدانية. هذه التدريبات ستمكّنهم من اكتساب خبرة عملية، وصقل مواهبهم، وتنمية مهارات مهنية جديدة.

ووفقاً لالتزامها بدعم أهداف رؤية كويت جديدة 2035، تواصل Ooredoo الكويت مساهمتها في المبادرات التعليمية والتمكين المجتمعي، مؤكدةً دور القطاع الخاص في تحقيق تلك الأهداف من خلال تطوير برامج تعليمية وتدريبية مكثفة لتنمية ودعم الشباب الكويتي، مما يسهم في التنمية المستدامة للبلاد.

ويتضمن برنامج التدريب الصيفي من Ooredoo المستمر طوال شهر يوليو، التركيز على الأساسيات وتعزيز الفهم المبدئي لدى الطلاب في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، مع تقديم محاضرات وورش عمل وتجارب عملية بتدريبات ميدانية داخل مكاتب برج Ooredoo.

كما تقدم برامج Ooredoo التعليمية والتدريبية للشباب فرصة التعرف على أقسام الشركة المختلفة ومجالات عملها المتنوعة في عالم الاتصالات والتكنولوجيا، بما يشمل الخدمات والمنتجات والتقنيات التكنولوجية والحلول الرقمية والمبيعات والأمور الإدارية والموارد البشرية وغيرها.

ويجدر الذكر بأن قبل بدء الدورات التدريبية بفترة، كانت Ooredoo الكويت قد قامت باختيار المشاركين بدقة من خلال مقابلات شخصية، أجرتها لتتمكن من تصميم تجربة تعليمية مثمرة تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم وكذلك اهتماماتهم.

وهكذا تهدف Ooredooمن خلال برنامج "واعد" إلى استغلال عطلة الصيف في إثراء معرفة الطلاب وتوسيع مداركهم وثقافتهم في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، كما تؤكد الشركة أن برنامج "واعد" يعد واحداً من سلسلة مبادرات تبنتها الشركة ضمن جهودها المستمرة لتمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في هذا القطاع، وإعدادهم لتجربة مهنية مليئة بالفرص والتحديات الحالية والمستقبلية.

وباعتبارها من أوائل قادة التحول والابتكار الرقمي، تواصل الشركة التأكيد على التزامها برعاية المواهب الشابة ودعم المجتمع المحلي. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحفيز النمو من خلال إنشاء قوة عاملة فعّالة ومرنة، قادرة على التصدي لأي تحديات مستقبلا. يتم ذلك من خلال تطوير القدرات الفردية منذ سن مبكرة، وتعزيز الإبداع والابتكار، إلى جانب تحسين المهارات التقنية والفنية لتعزيز التنوع في صناعة الاتصالات.

وختاماً تجدر الإشارة إلى استمرار Ooredoo الكويت في العمل على رسم مستقبل أكثر ازدهاراً لصناعة الاتصالات في الكويت من خلال تطوير سبل النمو وفرص التعاون مع الجهات المختلفة، مع الاهتمام بتعزيز ممارسات التنوع والشمول المؤسسي، فضلاً عن تمكين ورعاية المواهب المحلية على المدى الطويل، لغد أكثر تقدماً وتطوراً.

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