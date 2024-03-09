الدوحة، قطر: أبرمت مجموعة Ooredoo اتفاقية شراكة استراتيجية مع DropBox لتصبح بذلك أول شركة اتصالات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تقدم جميع برمجيات وخدمات الاعمال المقدمة من شركة DropBox

وبموجب الشراكة التي جرى التوقيع عليها خلال فعاليات المؤتمر العالمي للجوال 2024 سيحصل العملاء من الشركات في أسواق مجموعة Ooredoo على خدمات تخزين ونقل البيانات عبر الخدمات السحابية بالاضافة لخدمات التوقيع الالكتروني والعديد من الخدمات الاخرى الخاصة لقطاع الاعمال من DropBox لتمكينهم من زيادة الكفاءة والإنتاجية عبر مزود وحيد وموثوق.

وقال أحمد عبدالعزيز النعمة، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة Ooredoo: "نحن فخورون للشراكة مع DropBox من أجل تزويد عملائنا من الشركات بالأدوات اللازمة لضمان استمرارية عمل فرقهم بكفاءة. وتسلط هذه الشراكة الضوء على الالتزام بتقديم حلول رقمية شاملة للعملاء من الشركات".

هذا وتعتبر DropBox ومنذ أعوام طويلة الشركة الموثوقة من ملايين العملاء في مجال تقديم برمجيات مزامنة وتعاون موثوقة. وتقدم الشركة اليوم مجموعة متكاملة من المنتجات المصممة لتبسيط سير العمل، وتعزيز تركيز الفرق على عملها وتمكينها من توفير الوقت. وبالإضافة إلى قدرات المزامنة والمشاركة الموثوقة والمقدمة من DropBox، سيحصل عملاء Ooredoo على حلول التوقيع الإلكتروني وإدارة الفريق ومراجعة المحتوى والمقدمة من DropBox.

من جهته قال أندريا تراب، نائب رئيس الأعمال الدولية، DropBox: "يكمن هدفنا في DropBox في مساعدة الشركات على التعاون والمحافظة على تنظيمها وتركيزها على مهامها الأكثر أهمية. ونحن مسرورون للشراكة مع Ooredoo وتزويد عملائها بمجموعة منتجات DropBox الخاصة بالشركات".

معلومات عن Ooredoo

تُعدّ Ooredoo شركة اتصالات عالمية تعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتوفر الشركة خدماتها لعملائها من الأفراد والشركات في 10 دول، كما تعد Ooredoo شركة رائدة في توفير تجربة استخدام بيانات مميزة من خلال محتوى واسع وخدمات متطورة عبر شبكاتها المتطورة الثابتة والجوالة للبيانات.

في 31 ديسمبر 2023، بلغت إيرادات الشركة 23 مليار ر.ق. وأسهم Ooredoo مدرجة في بورصة قطر، وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية.

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