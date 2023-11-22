الكويت: حرصاً على الاستمرار بتعزيز تواجدها بين الرواد في مشهد الابتكار الرقمي في البلاد، ومشاركة خبراتها في هذا المجال ضمن أهم الفعاليات المرتبطة بالتطور التكنولوجي، اختتمت Ooredoo business حضورها في "مؤتمر الكويت للتحول الرقمي" في نسخته الثانية، بدورها "الشريك الأمني الرسمي" لهذا العام.

ولقد نجح هذا المؤتمر، الذي أقيم يومي 20 و21 من نوفمبر في فندق جراند حياة، في توفير منصة مفتوحة للشركة لتسليط الضوء على دورها المحوري والبارز في قيادة التميز الرقمي في السوق الكويتي.

كما جاء تنظيم هذا المؤتمر الحيوي - في تعاون لافت مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات – ليجمع بين قادة التحول الرقمي وصنّاع التقدم والتطور التكنولوجي في الكويت في ملتقى عالمي ورفيع المستوى، لاستعراض وتبادل الرؤى حول أداء منظومة التحول الرقمي وتحدياتها، ومناقشة أبرز ما حققته الشركات من إنجازات وتغيّرات خلال رحلتها التحولية في البلاد، ومدى تأثيرها عبر مختلف القطاعات.

وفي هذا الصدد، احتلت Ooredoo business مكانة بارزة في قلب هذا الحدث المؤثر، تماشياً مع أهدافها الاستراتيجية في بحث آفاق توظيف مجالات التحول الرقمي، بما يصب في تعزيز ولاء وثقة العملاء وتسهيل فرص التواصل بين الشركات.

ولتؤكد على سعيها لتبني التحول الرقمي على أوسع نطاق، حضر المؤتمر أعضاء مجلس الإدارة في الشركة، كما استضافت Ooredoo business شركائها البارزين رواد صناعة التكنولوجيا Nutanix وiHakeem في جناح الشركة الخاص في المؤتمر، ليقوموا بشكل جماعي باستعراض أحدث الحلول الرقمية المطروحة للزوار، والتي تعكس النهج التقدمي لعملاق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

مع مشاركة Ooredoo business في هذا الحدث الاستراتيجي، أكّدت الشركة على التزامها الثابت بالبقاء في طليعة التطورات التكنولوجية، وأفادت كذلك بتركيزها على تفعيل دورها في تشكيل المشهد الرقمي.

كما شكل هذا الحدث منصة مثالية تفاعلت من خلالها Ooredoo business مع الحضور الكبير الذي ضم نخبة من الرواد وصنّاع القرار في مجال التكنولوجيا، كما قامت الشركة بعرض أبرز الابتكارات والحلول التي تقدمها، وبذلك ساهمت بشكل كبير في تعزيز الحوار وفتح قنوات فعّالة للتواصل حول التحول الرقمي وتأثيره على مختلف قطاعات الأعمال.

وبدوره صرّح المدير التنفيذي لقطاع مبيعات المستهلك والأعمال في Ooredoo الكويت، عيسى الموسى، في كلمته الافتتاحية:" يزيدنا فخراً في Ooredoo الكويت أن نكون قد ساهمنا في تحقيق الأهداف المحورية لهذا المؤتمر، بمشاركتنا تحت مسمى "الشريك الأمني الرسمي"، والتي تطلعنا من خلالها إلى إبراز جهودنا الدؤوبة ودورنا الريادي في دفع عجلة التحول الرقمي عبر قطاعات الأعمال المتنوعة، والكشف عن مدى استعدادنا وطموحنا للوصول بخدمات Ooredoo إلى أعلى مقاييس التميز الرقمي والتكنولوجي في السوق المحلي".

وباختتامها فعاليات مؤتمر الكويت الثاني للتحول الرقمي، تكون Ooredoo business قد وثقت أهم خطواتها في استكمال خططها الموجهة نحو قيادة الابتكار الرقمي في الكويت، والعمل على توطيد الثقة وتعزيز ولاء العملاء بطرح خدمات رقمية عالمية الجودة، لا سيما تحقيق التقدم التعاوني في مجال الرقمنة.

#بياناتشركات

- انتهى -

