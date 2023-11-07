سعيا منها لدعم القطاع الرياضي

في خطوة تعكس التزامها بدعم القطاع الرياضي والشابات الموهوبات، أعلنت Ooredoo الكويت- الشركة الرائدة في مجال الاتصالات - عن رعايتها لفريق Boost خلال مشاركته في الدوري الكويتي لكرة القدم للسيدات في الموسم الحالي. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الشركة لدعم التطوير وتنمية المشهد الرياضي المحلي.

دوري كرة القدم للسيدات في الكويت هو مزيج من الترفيه والتنافس الرياضي، حيث يجمع بين محبي كرة القدم ولاعبات الفرق المحلية والمحترفات الناشئات.

ولعل أبرز سمات هذا الدوري المميزة هي الاستمرار في تقديم تجربة ممتعة ومنافسة شيقة، والالتزام بأعلى المعايير العالمية في التنظيم.

يجدر بالذكر أن هذا النهج المبتكر في تطوير مفهوم دوريات كرة القدم للسيدات في الكويت ساهم بشكل كبير في تقديم سلسلة من الأحداث الرياضية التي لا تُنسى.

هذا وقد عبّر متحدث باسم Ooredoo الكويت عن حماس الشركة الشديد لأن تكون جزءاً من هذا الحدث المتميز، ورغبتها بالاستمرار في إثراء حياة المجتمع الكويتي من خلال تعزيز قطاع الرياضة وأنشطته المختلفة.

تؤمن الشركة بدور الرياضة في توحيد الناس من مختلف الخلفيات والأعمار، وإلهام الرياضيين الصاعدين. إن رعاية فريق Boost لكرة القدم تعكس التزام الشركة الثابت بدعم المواهب المحلية وتنمية شغفهم بكرة القدم.

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