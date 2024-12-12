` د.حمد النعيمي - نائب رئيس مجلس إدارة Ooredoo الكويت: "الإنجازات التي حققتها الشركة تعكس الالتزام الجماعي وروح الفريق الواحد"

د.حمد النعيمي - نائب رئيس مجلس إدارة الكويت: "الإنجازات التي حققتها الشركة تعكس الالتزام الجماعي وروح الفريق الواحد" ملتزمون بتحقيق رؤيتنا 2025 وتطوير البنية التحتية ودعم التحول الرقمي لخدمة الجميع

عبدالعزيز البابطين : نعمل وفق استراتيجية متينة تؤكد ريادة الشركة في قطاع الاتصالات

الكويت: : عقدت Ooredoo الكويت أول اجتماع لمجلس الادارة برئاسة الدكتور حمد يحيى النعيمي وذلك بعد توليه منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، لمراجعة وتحليل إنجازات الشركة لعام 2024. خلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على النجاحات الاستراتيجية التي أسهمت في تعزيز نمو قطاع الاتصالات في الكويت.

ولعل أبرز ما قدمته إنجازات Ooredoo لتنمية قطاع الاتصالات هو المساهمة في رفع تدرج الكويت إلى أوائل المراكز عالمياً في سرعة وخدمات الإنترنت، وهو إنجاز تحقق بفضل استراتيجية المجلس الطموحة والمحددة بدقة لتلبية الأهداف التجارية والاجتماعية للشركة.

وتناول الاجتماع أيضاً استعراض أحدث التوجهات في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا ومناقشة التطورات المتسارعة في القطاعات التكاملية ذات الصلة. هذا النقاش عكس حرص الإدارة على مواصلة الابتكار ووضع أسس استراتيجية متينة لعام 2025، تقوم على رؤية مستدامة وخطط مدروسة.

وتأتي هذه الاستراتيجية لتشمل التركيز على تعزيز البنية التحتية التكنولوجية والرقمية، بهدف الاستعداد للتوسعات المستقبلية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وتسعى Ooredoo من خلال هذه الجهود إلى ترسيخ مكانتها كقائدة لقطاع الاتصالات في الكويت، مع تقديم حلول مبتكرة تتماشى مع تطلعات العملاء وتغيرات السوق المتسارعة.

تقييم إنجازات 2024: محطات بارزة وعلامات فارقة في عام مليء بالنجاحات

شهدت Ooredoo الكويت عاماً حافلًا بالإنجازات، فقد حققت تقدماً كبيراً في تعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات وحلول مبتكرة لتحسين تجربة العملاء، إلى جانب تعزيز شراكاتها الاستراتيجية لتوفير حلول اتصالات متكاملة.

خلال اجتماع الفريق التنفيذي، تم استعراض الأداء التشغيلي المتميز الذي انعكس في مجموعة من الإنجازات التحولية التي عززت مكانة الشركة كواحدة من قادة صناعة الاتصالات ومبتكري الحلول الرقمية. هذه الإنجازات تأتي ضمن رؤية شاملة تسعى لتحقيق تطلعات رؤية "كويت جديدة 2035"، مع تركيز مستمر على التنمية المستدامة ومواكبة أحدث الابتكارات التكنولوجية.

من أبرز المحطات التي حققتها الشركة، إطلاق مبادرات رقمية جديدة تُثري الحياة اليومية للمجتمع الكويتي وتعزز تجربة العملاء، كما أسهمت جهود الشركة الاستراتيجية في توسيع دائرة شراكاتها مع أهم وأكبر هيئات القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص في إثراء مشهد الاتصالات المحلي والإقليمي، من خلال تقديم خدمات وحلول رقمية جديدة ومبتكرة.

بالإضافة إلى ذلك، أسهمت الشركة في التطور التكنولوجي لسوق الاتصالات من خلال تقديم حلول مبتكرة فتحت آفاقاً واسعة لفرص جديدة في مجالات عدة.

ومع اقتراب نهاية 2024، تستعد Ooredoo الكويت لدخول عام جديد مليء بالتحديات والفرص، مؤكدة التزامها بدفع حدود الابتكار وتقديم خدمات متميزة تعزز ريادتها في السوق وتساهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

Ooredoo الكويت في 2024: شريك رائد وموثوق يلبي متطلبات نمط الحياة العصري لعملائه

على صعيد آخر، حققت الشركة إنجازات بارزة من خلال توسيع شراكاتها مع الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية والدولية، ما أدى إلى تعزيز الابتكار وتقديم خدمات جديدة تصل إلى جميع شرائح المجتمع.

وفي إطار جهودها المستمرة لتحسين الحياة الرقمية، أبرز الدكتور حمد النعيمي، نائب رئيس مجلس الإدارة، نجاح Ooredoo في دفع استراتيجيات التحول الرقمي، لتقديم حلول جديدة تواكب توجهات السوق وتلبي متطلباته، مما أتاح للعملاء الوصول إلى خدمات وحلول تقنية مبتكرة تعزز تجربتهم اليومية مع Ooredoo.

الاستدامة المؤسسية وتمكين الموظفين

وأما على النطاق المؤسسي والداخلي، فقد حرصت إدارة الموارد البشرية لدى الشركة على الاستثمار الكامل في تطوير رأسمالها البشري، مع تعزيز جهودها في استقطاب الكفاءات والمواهب المحلية، وتمكين الكوادر الوطنية الشابة.

كما عملت Ooredoo الكويت على توفير بيئة عمل إيجابية، وتفاعلية، وتحفيزية، تعزز من انتماء موظفيها، وترتقي بقدراتهم ومهاراتهم التقنية والقيادية، مع توطيد التعاون المشترك بين الجميع للعمل كفريق واحد.

وقد شملت تلك الجهود:

دفع مساعي التوطين وتكويت المناصب القيادية وغيرها، مع إطلاق مبادرات وبرامج تطوير القادة والإداريين التي أسهمت في تمكين الكوادر الوطنية، ورفع كفاءتهم لتولّي مهام ومناصب قيادية .

ذلك بجانب تحسين بيئة العمل من خلال رعاية الموظفين والاهتمام بسلامتهم، مع تحفيزهم لتعزيز الولاء والإنتاجية مع تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، فضلاً عن ترسيخ مفهوم المساواة بين الموظفين عبر ممارسات التنوع والشمولية السليمة.

توسيع الشراكات الاستراتيجية مع وتقديم خدمات متجددة للعملاء .

وأكد الدكتور حمد النعيمي أن هذه النجاحات جاءت نتيجة العمل الجماعي، والتركيز المستمر على الابتكار والتميز في تقديم الخدمات، مشيرًا إلى أن الشركة حققت أهدافها الاستراتيجية للعام 2024، مما يمهد الطريق لتحقيق مزيد من النجاح في العام المقبل.

ملامح استراتيجية 2025.. تركيز على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

ناقش أعضاء الإدارة التنفيذية في Ooredoo الكويت التوجهات الاستراتيجية لعام 2025، والتي ستركز على تعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في جميع عمليات الشركة التشغيلية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تسريع التحول الرقمي، وتحسين كفاءة الخدمات، وتوفير تجربة عملاء متميزة.

وتتضمن الخطة عدة محاور رئيسية، أبرزها:

توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمات العملاء، من خلال تحليل البيانات وتقديم تجارب مخصصة تتماشى مع احتياجات كل عميل .

أتمتة العمليات التشغيلية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يرفع الكفاءة التشغيلية ويقلل من زمن الاستجابة للعملاء .

تعزيز الابتكار في الخدمات الرقمية عبر إطلاق منتجات رقمية جديدة تواكب التطورات التكنولوجية العالمية، مع تعزيز شراكات استراتيجية مع شركات التقنية الرائدة .

وأكدت Ooredoo الكويت أن هذه الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى تعزيز مكانتها كشركة رائدة في التحول الرقمي، مع التركيز على الابتكار في الخدمات المقدمة لعملائها من الأفراد والشركات.

القيادة الفعالة.. رؤية جديدة بقيادة حمد النعيمي

شهد الاجتماع الأول للإدارة التنفيذية برئاسة الدكتور حمد يحيى النعيمي- نائب رئيس مجلس إدارة Ooredoo الكويت مناقشات قيمة حول تعزيز الدور القيادي لشركة Ooredoo الكويت وتفعيل الابتكار المستدام لتحقيق أهدافها الطموحة. ركزت الجلسات على رسم ملامح التوجهات الاستراتيجية لعام 2025، مع الحفاظ على التوازن بين تحقيق الأهداف التشغيلية وتقديم حلول مبتكرة تعزز من تجربة العملاء.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد الدكتور النعيمي أن الإنجازات التي حققتها الشركة في عام 2024 تعكس الالتزام الجماعي والعمل بروح الفريق الذي يعد ركيزة أساسية لنجاح الشركة. كما شدد على أهمية مواصلة التركيز على تقديم قيمة مضافة للعملاء، وتعزيز ثقة الشركاء والمستثمرين، من خلال تنفيذ خطط طموحة تسهم في تحقيق تطلعات الشركة المستقبلية.

ودعا النعيمي فريق العمل إلى التكاتف والالتزام بالمضي قدماً نحو تحقيق رؤية Ooredoo لعام 2025، والتي تتضمن تطوير البنية التحتية الرقمية، توسيع نطاق الخدمات المتكاملة، ودعم التحول الرقمي بما يخدم مختلف فئات المجتمع.

وفي كلمته قبل انتهاء اجتماع مجلس الإدارة، أعرب الدكتور حمد النعيمي عن اعتزازه بإنجازات Ooredoo وأكد التزامه بدعم مسيرة الشركة نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية، حيث قال:

"سعدت بثقة مجلس الإدارة والعمل جنباً إلى جنب طوال العام مع أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية لتحقيق أهدافنا المشتركة، ولا شك بأن المرحلة القادمة تتطلب رؤية طموحة ونهجاً استباقياً في التعامل مع التحديات والفرص، مستندين إلى الابتكار في التحول الرقمي، وتمكين الكفاءات الوطنية. ".

وأضاف: "ونحن أمام مرحلة محورية، خاصة بعد النجاحات التي حققتها الشركة في عام 2024، ونسعى إلى استثمار هذه النجاحات في وضع أسس استراتيجية 2025، التي ستُركّز على تعزيز الابتكار الرقمي، تعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم التحول نحو الحلول الذكية وأدوات الذكاء الاصطناعي التي تلبي تطلعات عملائنا وشركائنا."

كما نوه الدكتور النعيمي إلى أهمية تعزيز الأداء المؤسسي ودفع عجلة النمو المستدام، مع الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة، بما يحقق تطلعات المساهمين، الشركاء، والعملاء، معلقاً: "أمامنا فرص كبيرة في عام 2025، والتحديات ستكون محفزًا لتحقيق المزيد من التميز والابتكار، مع التركيز على تعزيز مكانة Ooredoo كشريك اتصالات موثوق ومصدر إلهام في قطاع الاتصالات الإقليمي."

وبدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «Ooredoo الكويت»، عبد العزيز البابطين، أن تعزيز مجلس إدارة متوازن ومتكامل يعكس التزام الشركة المستمر بدفع عجلة النمو والابتكار، مشيرًا إلى أن الخبرات المتنوعة لأعضاء المجلس ستساهم في تعزيز القدرات التنافسية للشركة، إلى جانب ترسيخ ثقافة الابتكار والشمولية، وخلق بيئة عمل محفزة تدعم التطوير المهني والشخصي للموظفين، وتدفع عجلة التميز في الأداء المؤسسي.

وأضاف البابطين:"نؤمن بأن الخطوات التي اتخذناها، وخاصة بعد استعراض نجاحات 2024، وضعت الأساس المتين لرؤية 2025، والتي تركز على الريادة والابتكار. هذه الرؤية تأتي متوافقة مع ممارسات الاستدامة المؤسسية، وتهدف إلى تحقيق مزيد من التقدم في أدائنا، وفتح آفاق جديدة نحو التميز والإبداع. نحن ملتزمون بالسعي المستمر نحو الأفضل، وترسيخ مكانة Ooredoo كأحد أبرز رواد قطاع الاتصالات."

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