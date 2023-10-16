أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: تنظم شركة النفط والغاز الطبيعي (ONGC) حملة ترويجية في أبوظبي يومي 16 و17 أكتوبر 2023، لدعوة شركات النفط والغاز العالمية للحصول على فرص للتعاون في مشاريع النفط والغاز البحرية. ستقدم الحملة الترويجية رؤى قيمة حول الفرص التجارية في قطاع البنية التحتية للنفط والغاز البحري في الهند. ستقام الحملة الترويجية في فندق لو رويال ميريديان (أبو ظبي).

الحملة الترويجية لشركة النفط والغاز الطبيعي (ONGC) في أبو ظبي: ثمة فرص تعاون في مشاريع النفط والغاز البحرية

وسعيا لتحقيق نمو استراتيجي يتماشى مع مشهد الطاقة المتطور، صممت شركة النفط والغاز الطبيعي (ONGC)بدقة خارطة طريق طموحة، وهي استراتيجية الطاقة 2040. وتعكس هذه الخطة الشاملة التزامها الراسخ بمضاعفة إنتاج النفط والغاز، وتوسيع قدرات التكرير، والتنويع في الطاقة المتجددة، وتعزيز الطاقة المتجددة. مشاريعنا غير النفطية والغازية.

ولتحقيق نمو كبير وتنويع محفظة الطاقة الخاصة بها، تعطي شركة النفط والغاز الطبيعي (ONGC) الأولوية للتسييل المبكر للاكتشافات من خلال تسريع تنفيذ المشروع. كما أنها تقوم باستثمارات كبيرة في مشاريع التنقيب في المياه العميقة، وتحسين استخلاص النفط (IOR)، ومشاريع الاستخلاص المعزز للنفط (EOR)، مما يؤدي إلى تعظيم كفاءة الإنتاج واستغلال الاحتياطيات غير المستغلة.

وتماشيًا مع خطط النمو الخاصة بها، تشرع شركة النفط والغاز الطبيعي (ONGC)في عملية تطوير سريعة للعديد من الحقول البحرية على مدى السنوات الثلاث المقبلة. هدفها هو إنشاء أكثر من 25 منشأة بحرية، ومد أكثر من 1000 كيلومتر من خطوط الأنابيب تحت سطح البحر، وإنشاء البنية التحتية المرتبطة بها، الأمر الذي يتطلب استثمارًا بقيمة 11 مليار دولار أمريكي.

وباعتبارها شركة رائدة في قطاع الطاقة في الهند منذ عام 1956، تظل شركة النفط والغاز الطبيعي (ONGC)ملتزمة بتقديم حلول طاقة مستدامة ويمكن الاعتماد عليها. وإدراكًا للدور الحيوي الذي ستلعبه المواد الهيدروكربونية في أمن الطاقة والنمو الاقتصادي في الهند، تتطلع شركة النفط والغاز الطبيعي (ONGC)إلى إقامة علاقة متبادلة المنفعة وشراكة طويلة الأمد مع شركائها التجاريين.

#بياناتشركات

- انتهى -