دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفلت مطارات دبي، الجهة المشغّلة لأفضل مطار دولي بالنسبة لحركة المسافرين الدوليين، بتميز الأداء داخل مجتمع المطار من خلال تكريم الأفراد من شركاء الخدمات الرئيسيين خلال حفل إطلاق جائزة OneDXBالمقدمة من رئيس مطارات دبي.

تهدف الجائزة لتكريم الموظفين المتميزين من مختلف الكيانات العاملة في مطار دبي الدولي، وذلك تقديراً لجهودهم في تقديم تجارب استثنائية لضيوف المطار المسافرين.

حضر حفل إطلاق الجائزة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي، وبول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، حيث تم تكريم خمسة موظفين مميزين من كل من مطارات دبي، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، جمارك دبي، شرطة دبي، والسوق الحرة بدبي، وذلك لمساهمتهم في تقديم خدمة مميزة للضيوف.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي: "تحافظ دبي على مكانتها الرائدة في مجال الابتكار والنمو في قطاع الطيران على المستوى العالمي، ويسعدنا اليوم تكريم ومكافأة الأفراد الذين يساهمون في تحقيق هذا النجاح. نحتفل بروح الفريق الواحد التي تُميز جميع العاملين في مطارات دبي وشركائنا الاستراتيجيين، والذين يبذلون جهوداً دؤوبة لتقديم خدمة مميزة طوال رحلة المسافر."

وأضاف قائلاً: "تماشياً مع خطّة دبي الاقتصادية 2033 والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث وجهات سياحية في العالم على مدى العقد المقبل، سنحرص دوماً على تكريم الأفراد المتميزين للمساهمة في تحقيق أهداف الخطة، وترسيخ مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث وجهات سياحية عالمية، وجعلها البوابة المفضلة للمسافرين من جميع أنحاء العالم".

وحصل خالد نور، المدير المناوب الأول في مطار دبي الدولي DXB، على الجائزة المرموقة عن موظفي مطارات دبي، حيث برز نور بفضل تميزه في القيادة وروح الفريق، وحرصه الدؤوب على تحسين تجربة الضيوف. يُعرف نور بفهمه العميق لاحتياجات الضيوف، مما يُمكنه من التعامل بمهارة مع التحديات، ووضع رضا الضيوف على رأس أولوياته، وتقديم حلول مُخصصة تلبي احتياجاتهم.

وفاز بالجائزة كذلك كل من الرقيب علي بالشالات، مراقب الجوازات في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ونورة المزروعي، مفتش أول في جمارك دبي، ومحمد الشاعر، ملازم في شرطة دبي، وعلي عطية السيد، مساعد مبيعات في سوق دبي الحرة.

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