مسقط: مُضيفةً إلى سجلها الحافل بالإنجازات الرائدة في مجال التمويل، حصدت الوطنية للتمويل –شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان- على جائزة التميّز المؤسسي ضمن فئة رأس المال المتوسط في حفل توزيع جوائز مجلة OER – Oman Economic Review- المرموق. تم تقديم الجائزة من قبل صاحب السمو السيد فراس بن فاتك بن فهد آل سعيد واستلمها الفاضل طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل.

أُقيم حفل توزيع الجوائز الذي تنظمه مجلة OER الرائدة بحضور ضيف الشرف صاحب السمو السيد فراس بن فاتك آل سعيد ومعالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط، و باستضافة معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني. حضر الحفل عددٌ من كبار الشخصيات وخبراء الصناعة ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الرائدة في سلطنة عُمان. جرى خلال الحفل تكريم خمسة عشر من أفضل الشركات المُدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية (MSX) استنادًا إلى عملية تصنيف قياسية تعتمد على العديد من المعايير مثل الأداء العام والربحية وعوائد المساهمين والمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) والجوانب البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وغيرها.

و في تعليقه على هذا التكريم، قال الفاضل طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل: "يسرنا أن نكون من ضمن الحاصلين على إحدى هذه الجوائز المرموقة، إذ يأتي تكريمنا بجائزة التميّز المؤسسي اعترافًا و تقديرًا للجهود الحثيثة التي تقوم بها الوطنية للتمويل في توفير حلول تمويلية مصممة بعناية لتتواءم مع احتياجات العملاء وتتسم بالسلاسة والسرعة والمرونة وسهولة الوصول بهدف المُساهمة في تنمية وتوسعة أعمالهم التجارية واحتياجاتهم الفردية. إذ نلتزم باستمرار على تعزيز مقدرة عملائنا على تحقيق طموحاتهم المالية من خلال الشراكات الاستراتيجية وتبنّي ممارسات تمويلية ذكية وبكادر من الموظفين الأكفاء والمؤهلين. بالإضافة إلى سجل الإنجازات الرائدة للشركة، تمكّنا من ترك بصمة إيجابية في قطاع التمويل الرائد في سلطنة عُمان والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني، وهذا التكريم يُعد حافِزًا كبيرًا لمواصلة السعي نحو التميّز والابتكار".

شكلت قدرة الوطنية للتمويل على الاستجابة لديناميكية القطاع المالي وإتجاهات السوق المتطورة على تميّز الشركة الإستثنائي في ريادة قطاع التمويل الرائد في سلطنة عُمان. و تؤدي مجموعة الحلول التمويلية الواسعة المقدمة من الوطنية للتمويل دورًا حيويًا في قصص نجاح كثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

علاوة على ذلك، تتميّز الوطنية للتمويل بمبادرات رائدة تحت جناحها للمسؤولية الاجتماعية (امتداد) على مستوى شراكات وتعاونات استراتيجية مع العديد من المؤسسات لصناعة أثر إيجابي على المجتمع والمساهمة في تقدمه وازدهاره. كما شاركت بفاعلية في مبادرات الحفاظ على البيئة تماشيًا مع أهدافها لضمان مستقبل بعناصر بيئية مستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن حصول الوطنية للتمويل على جائزة التميّز المؤسسي ضمن فئة رأس المال المتوسط في حفل توزيع الجوائز المرموق المُنظم من قبل مجلة OER الرائدة في سلطنة عُمان ؛ يؤكد على ريادة الوطنية للتمويل لقطاع التمويل الرائد في سلطنة عُمان بما يتوائم مع الأولويات الوطنية.

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