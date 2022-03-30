بيئة العمل الهجينة هي المستقبل: هيرمان ميلر تكشف رسمياً عن مجموعة العمل المكتبيّة OE1 الجديدة

الإمارات العربية المتحدة: أعاد مصمّمو مساحات العمل الرائدون تصوّر مستقبل بيئة العمل في المكتب خلال ورشة التصميم التي نظّمها المكتب الإقليمي لهيرمان ميلر، وتناول أحدث مجموعات الأثاث المكتبي OE1 التي أطلقتها الشركة، والمعروضة حالياً في صالة عرض هيرمان ميلر في مارينا بلازا بدبي.

والجزء الأوّل من جلسة الحوار التي حملت عنوان "التصميم من أجل المستقبل مع OE1"، شهد حواراً جمع كبار مصمّمي الديكور الداخلي والعملاء من جميع أنحاء الشرق الأوسط، مع المصمّمين سام هيشت وكيم كولن في بثّ حيّ من مؤسستهما في حيّ كليركينويل بوسط لندن، حيث تحدّثا عن الإلهام الكامن خلف تصميم المجموعة الجديدة. فمنذ تأسيسهما الاستوديو الذي يحمل اسميهما عام 2002، استخدم هيشت وكولين أسلوبهما وتقنياتهما المميّزة لتصميم منتجات مختلفة الأحجام، من أصغرها وحتى التصاميم المعمارية. ويُعرض العديد من تصاميمهما في المجموعات الدائمة بالمتاحف، بما في ذلك تلك الموجودة في متحف الفنّ الحديث في مدينة نيويورك، ومعهد الفنون في شيكاغو، ومتحف فنلندا، وهلسنكي، ومتحف الفنّ الحديث في سان فرانسيسكو، ومركز بومبيدو في باريس، ومتحف الدولة للفنون التطبيقية في ميونيخ، ومتحف فيكتوريا وألبرت في لندن.

ويقول كيم كولين عن المجموعة الجديدة: "تقدّم OE1 تنوّع الاختيار، والمرونة، كما يمكن أن تتكيّف بشكل يتيح للأفراد والمؤسسات على حدّ سواء، تجربة هذه المزايا بشكل مباشر. إذ كان التحدّي أمامنا يتمثّل في ابتكار شيء جديد تماماً، على أن يكون مفيداً بشكل واضح. إذ صُمِّمَت OE1 بحيث تتناغم جميع مكوّناتها بشكل مفيد وعمليّ."

ويقول ستايسي ستيوارت، المدير الإقليمي لهيرمان ميلر، إن الشركة تتطلّع إلى الخبراء في جميع أنحاء العالم للحصول على أحدث المعارف– ولا سيما المهتمّين منهم بشأن مستقبل الممارسات في تصميم بيئة العمل. ويضيف: "كانت هذه فرصة بالنسبة لنا لتوضيح كيفيّة دمج نتائج تلك الأبحاث في هذه المجموعة الجديدة والشاملة. علاوة على الفرصة التي أتيحت للعديد من المصمّمين الإقليميين لتجربة مجموعة OE1 خلال زيارتهم صالة عرضنا التي أعيد تصميمها حديثاً، للوقوف على كيفية تعزيزها تجربة العمل الشاملة لخدمة مؤسساتهم وعملائهم على حدّ سواء."

التصميم للمستقبل مع OE1

خلال ورشة العمل، عمل المصمّمون المشاركون معاً لإنشاء مساحة عمل مرنة، ما يسمح لفريقين بالعمل على مهام مختلفة داخل المساحة نفسها.

وتقول أدريانا جرور، مديرة التصميم في مكتب DWP الإقليمي: "من خلال الاستخدام البسيط للأثاث المرن والمبدع، تمكنّا من تشكيل منطقتين فرديّتين - إحداهما تركّز بشكل أكبر على المهام حيث يمكن للناس العمل حول طاولة مشتركة أو تقسيمها وفقا لمتطلّبات العمل؛ والثانية مصمّمة لمزيد من التعاون مع مقاعد مريحة."

تتكوّن مجموعة OE1 من طاولات وعربات متحركة وجدران متحركة ومحطات عمل قابلة لضبط الارتفاع، ما يسمح للموظفين بالتحرّك بسهولة وإعادة إنشاء بيئة عملهم.

أما بالنسبة إلى أروى شكلاسي، مصمّمة الديكور الداخلي في AAID، استوديو التصميم المتخصّص في مساحات العمل في دبي، فإن أكبر ميزة لمجموعة OE1 تتمثّل في كونها "تدعم وظائف متعدّدة على مدار اليوم". وتقول اروى: "حتى أصغر مساحة في المكتب يمكن إعادة توظيفها اعتمادا على المهمّة المطروحة في ذلك اليوم أو الساعة المحدّدة. ونتيجة لذلك، نحصل على مزيد من القيمة لهذا المتر المربّع من المساحة."

أما رقيّة رضا، مصمّمة المشاريع في AAID، فقد لفتتها بشكل خاص مزايا الحزم الصغيرة "مايكروباكس" التي تتمتّع بها OE1. وعلّقت قائلة: "عندما يحتاج الناس إلى الحضور إلى المكتب لمدّة ساعة أو ساعتين من العمل المركّز ، يمكنهم استخدام محطّات العمل هذه في بيئة تعمل باللمس، وهي ميزة مرغوبة بالنسبة إلى العديد من عملائنا ، ولا سيّما خيار الوقوف.”

ونظرا لأن استوديو بيشوب ديزاين يركّز بشكل أساسي على التصميم لقطاع الضيافة، فإن مصمّمة الديكور الداخلي سنغول حسن تنظر إلى استخدام مجموعة OE1 من منظور مختلف، وتقول: "الصالات التي كانت في السابق تلبي غرضاً واحداُ مثل صالات الانتظار أو الاستراحة، أصبحنا الآن قادرين على تعديل مساحاتها لتناسب كلّاً من المقيمين والمسافرين من رجال الأعمال الذين يعملون أثناء التنقّل. ومن خلال توفير إعدادات متعدّدة وإمكانية التحكّم السريع، تعدّ OE1 مجموعة مثالية للمسافرين باستمرار، والمقيمين الباحثين عن بيئة عمل جديدة على حدّ سواء، أكان ذلك بشكل مؤقّت أو دائم."

مساحات العمل المختلطة: تأمين بيئة العمل المثالية لاصحاب المواهب

بالإضافة إلى اختبار مجموعة OE1، علّق المصمّمون المشاركون أيضاً على مشاريعهم الحالية في المنطقة وكيف يستعدّ عملاؤهم لمستقبل العمل.

وأضافت جرور في هذا الصدد: "ثمّة فهم مشترك بأن الناس لم يعودوا يرغبون في العمل ضمن مكاتب مغلقة وأننا بحاجة إلى تزويدهم بأنواع مختلفة من تصاميم بيئة العمل. بالنسبة لي فالعمل من المنزل يجعلني منتجة للغاية، لكن ذلك لا يطبق على الجميع. ودورنا كمصمّمين يتمثّل في أن جعلها مرنة بما فيه الكفاية بحيث يشعر الجميع بالراحة في العمل بالأسلوب الذي يحبّون."

بينما تؤكد شاكلاسي من جهتها الطلب المتزايد على مساحات العمل الهجينة، وتضيف: "لدينا العديد من المشاريع التي بدأناها قبل كوفيد 19، والتي تنتقل الآن من المكاتب المخصّصة إلى غير المخصّصة نتيجة للطلب على مزيد من أماكن العمل الهجينة التي تأخذ في الاعتبار العمل المنزلي والمكتبي."

أما المصمّم دوايت بلامينكو من SAY Studio في دبي فينظر إلى المسألة من زاوية أوسع، ويقول: "استناداً إلى مشاريعنا الحالية وطلبات العملاء، لا يزال الكثير من الناس يفضّلون العمل من المنزل، على الأقلّ بضعة أيام في الأسبوع ، لذلك فنحن كمصمّمين، علينا استيعاب سيناريوهات العمل المختلفة."

وتعتقد رضا أن التحدّي الرئيسي الذي تواجهه الشركات عند محاولة توظيف أصحاب المواهب والاحتفاظ بهم هو تعديل العمل من الروتين المنزلي إلى بيئة مكتبية حتى يشعر الناس "بالراحة". وبينما نحاول إعادة الأشخاص إلى المكتب من بيئة ما بعد الجائحة، نحتاج إلى منحهم مجموعة متنوّعة من مساحات العمل لجعلهم يشعرون براحة أكبر عند عودتهم إلى المكتب."

أما سنغول حسن فترى أن الثقة هي المفتاح لتحقيق قدر أكبر من المرونة في العمل أثناء الانتقال بين إعدادات مكان العمل، سواءٌ أكان مكتباً أو منزلاً، أو حتى مقهىً. وهي تستمدّ وجهة نظرها من جيل الشباب من المصمّمين الذين يدعمون مفهوم "العمل من أيّ مكان". وتختتم بالقول: "محترفو التصميم هم أولئك الذين يملكون بالقدرة على تغيير بيئتهم وتغيير مساحة عملهم والاستلهام من محيطهم."

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حول هيرمان ميلر Herman Miller

هيرمان ميلر هي شركة عالمية رائدة في مجال التصميم. منذ إنشائها في عام 1905، أسهمت تصاميم ومفروشات الشركة المبتكرة في تقديم حلول لتحسين حياة الناس، حيث تستند شركة هيرمان ميلر إلى تراث عريق ومستمرّ من التصميم والابتكار والصالح الاجتماعي. وفي عام 2021، أنشأ هيرمان ميلر Herman Miller وكنول Knoll مبادرة ميلركنول MillerKnoll ، وهي مجموعة من العلامات التجارية الحيوية مخصّصة لتصميم العالم الذي نعيش فيه. www.hermanmiller.com

حول ميلركنول MillerKnoll

ميلركنول MillerKnoll ، وهي مجموعة من العلامات التجارية الحيوية مخصّصة لتصميم العالم الذي نعيش فيه. تدعم ميلركنول MillerKnoll العلامات التجارية الأكثر ديناميكية في العالم، وتضمّ هيرمان ميلر Herman Miller وكنول Knoll ، بالإضافة إلى كولبروك بوسّون سوندرز Colebrook Bosson Saunders وديتس وايزر Dates Weiser وديزاين إنسايد ريتش Design Inside Reach وإيدلمان لذر Edelman Leather وفولي Fully وجيجر Geiger وهايHAY وهولي هانت Holly Hunt وكنول إكسترا KnollExtra وكنول استديو KnollStudio وكنول تكستايل KnollTextiles ومارس ليفينغ والز Maars Living Walls وماهارام Maharam وموتو Muuto ونوتون naughtone وسبينيبك | فيلزفلت Spinneybeck | FilzFelt. وقد اجتمعنا معاً لنعيد تعريف التصميم الحديث للقرن الحادي والعشرين ونحسّن العالم تحت اسم ميلر كنولMillerKnoll ، ولنشكّل منصّة لا مثيل لها يمكن من خلالها تخيّل عالم أكثر استدامة ورعاية وجمالاً للجميع. www.millerknoll.com