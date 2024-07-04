تحت شعار "إعادة تصور المستقبل باستخدام الذكاء الاصطناعي"، تعقد شركة دِل تكنولوجيز قمة حول الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة NVIDIA، في متحف الاتحاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ 4 يوليو 2024. وستعمل القمة على استكشاف الممكن في عصر الذكاء، فضلاً عن مساعدة المؤسسات على بناء مستقبل مزدهر يستند إلى الذكاء الاصطناعي، باستخدام الأدوات والاستراتيجيات المناسبة.

ويعد هذا الحل المبتكر أول حل مؤسسي متكامل للذكاء الاصطناعي يدمج إمكانات دِل في مجال الحوسبة والتخزين وأجهزة العميل والبرمجيات والخدمات مع البنية التحتية المتقدمة للذكاء الاصطناعي ومجموعة البرمجيات التي توفرها NVIDIA، مدعومة كلها بنسيج شبكي عالي السرعة. ويزود هذا الحل المؤسسات بالعناصر الأساسية لتنفيذ دمج نماذج وأطر الذكاء الاصطناعي بشكل سلس في عملياتها، مما يمكّنها من تحويل أفكارها إلى تطبيقات عملية بما يمهد طريقها للنجاح في مجال الذكاء الاصطناعي.

هذا ويواصل الذكاء الاصطناعي احتلال مركز الصدارة في اهتمام الشركات بالإمارات العربية المتحدة. ويشير 95% من المشاركين من الإمارات في استطلاع رأي خاص بدراسة محفز الابتكار التي أعدتها شركة دِل تكنولوجيز مؤخراً، إلى أنهم يتوقعون بأن يُحدث الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي تحولاً هائلاً في قطاعاتهم في المستقبل. كما يشير البحث أيضاً إلى أنه على الرغم من وجود تفاؤل واسع النطاق بشأن هذه التقنيات، إلا أن أكثر من النصف (51%) المشاركين في استطلاع الرأي غير واثقين من الشكل الذي سيبدو عليه قطاعهم في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، بينما ما يقرب من ثمانية من كل عشر مشاركين (75%) يبذلون جهداً كبيراً ويكابدون المعاناة لمواكبة التقدم في هذا المجال.

وجدير بالذكر أن إطار عمل حل مصنع الذكاء الاصطناعي من دِل تكنولوجيز مع NVIDIA مصمم لمنح المؤسسات في دولة الإمارات قدرة تحكم أكبر في بياناتها، مما يسمح لها بتوسيع نطاقها بكفاءة في مجال محطات العمل ومراكز البيانات والسحابة، بما يقدمه من مساعدين رقميين وحتى إنشاء ترميزات جديدة وتطبيقات البحث باللغة الطبيعية.

وفي تعليقه على القمة، قال وليد يحيى، مدير عام شركة دِل تكنولوجيز في دولة الإمارات: "يعمل الذكاء الاصطناعي على إحداث تحول في الأعمال بوتيرة غير مسبوقة، لذلك فهو يحتاج إلى بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات وأجهزة مصممة خصيصاً لتلبية المتطلبات الفريدة لهذه التكنولوجيا. وسيساعد مصنع الذكاء الاصطناعي من دِل مع NVIDIA المؤسسات على تسريع تبني الذكاء الاصطناعي، وتحويل البيانات إلى رؤى ونتائج قيّمة. ويقدم نهجنا حلولاً مناسبة الحجم وقدرة تحكم أكبر في عمليات نشر الذكاء الاصطناعي داخلياً في المؤسسات وعلى الحافة وعبر البيئات السحابية. ويمكن للمؤسسات بفضل وجود محرك ابتكار قابل للتكيف والتوسع كعنصر أساسي، تعزيز أعمالها اليوم لدخول المستقبل الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة".

#بياناتشركات

-انتهى-

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