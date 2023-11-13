المجموعة من الرعاة الرئيسيين للمعرض

تقدم المجموعة برنامج "مهارة" للتدريب وتطوير المهارات

توفر المجموعة 200 فرصة وظيفية في تخصصات العلوم البيئية والهندسة بأنواعها المختلفة.

م. ياسر زغلول: نؤمن بأهمية تنمية رأس المال البشري باعتباره أولوية للنمو والتطور.

دولة الإمارات، أبوظبي: انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية ودورها الوطني في خلق أثر مستدام على المجتمع، عبر توفير فرص التوظيف والتدريب لمواطني دولة الإمارات، أعلنت مجموعة NMDC عن مشاركتها في معرض "توظيف X زاهب"، الذي تنطلق أعماله خلال الفترة من 13 وحتى 15 نوفمبر 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، بهدف تمكين ودعم مواطني دولة الإمارات خلال رحلتهم في البحث عن العمل، ومسيرتهم المهنية، واستقطاب الكفاءات الوطنية والمواهب في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء والجرافات البحرية.

وتتطلع مجموعة NMDC التي تعد من الرعاة الرئيسيين للمعرض، خلال مشاركتها إلى تعزيز التعاون والتواصل مع المؤسسات والشركات في مجال التوظيف، واستقطاب المواهب والعقول من المشاركين في المعرض، للمشاركة في فرص التدريب والتوظيف المتنوعة التي تقدمها وتطرحها المجموعة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مشاريعها القائمة، والحلول المبتكرة والمستدامة.

تعكس مشاركة المجموعة في معرض "توظيف"، الذي يعد منصة مثالية للتواصل بين المؤسسات والشركات والباحثين عن عمل، حرصها على دعم المواهب الإبداعية، بما يواكب جهودها في المساهمة بتحقيق النمو الاقتصادي للدولة والمنطقة ككل.

وتقدم المجموعة عبر فريق متخصص في التوطين، برنامج "مهارة" التدريبي، والذي تم تصميمه للخريجيين الجدد الحاصلين على درجة البكالوريوس، لتعزيز مهاراتهم التقنية والفنية والشخصية، والتركيز على المهام الوظيفية المختلفة، والتي يقدمها مرشدين مهنيين طوال فترة البرنامج الذي يستمر لمدة عامين.

وقال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة NMDC: " نؤمن في المجموعة بأهمية تنمية رأس المال البشري باعتباره أولوية للنمو والتطور، ولذلك نحرص على استقطاب الكفاءات الوطنية، ورعايتها وتدريبها وتطوير مهاراتها بما يعزز كفاءة عملياتنا التشغيلية التي تقودها عقول مهنية إبداعية ذات كفاءة عالية، ويعكس التزامنا بتحقيق ودعم مستهدفات التوطين في دولة الإمارات، ويواكب مسارات التنمية المستدامة، ويفتح آفاق جديدة أمام المواهب الإماراتية، لتكون معنا في ذات الركب خلال رحلة النمو والتوسع التي نشهدها في مجموعة NMDC، والتي بلا شك تساهم في تشكيل مستقبل مستدام لمجتمعنا وقطاعات أعمالنا المختلفة".

ومن جانبه، قال المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة NMDC اينيرجي (شركة الإنشاءات البترولية الوطنية سابقاً): " تعكس مشاركتنا في المعرض، التزامنا بتطوير الكوادر الوطنية، ودورنا في إلهام قادة المستقبل في قطاع الطاقة، حيث نسعى إلى مواصلة تأهيل المواطنين وتعزيز مهاراتهم لنبقى في طليعة الشركات التي تقدم حلولاً مبتكرة ومستدامة وفعالة، يشرف عليها ويقودها فريق عمل إماراتي بامتياز."

وأوضح محمد القايدي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة NMDC: "إن مشاركتنا ورعايتنا لمعرض توظيف تواكب أهدافنا الاستراتيجية الخاصة بتبني وتنمية المواهب الإماراتية ودعمها خلال رحلتها في البحث عن العمل، بالإضافة إلى تطوير مهاراتها عبر برامج التدريب المختلفة القائمة على الابتكار التي تقدمها المجموعة، حيث يعد المعرض فرصة للتواصل وتلاقي الخبرات في كافة المجالات والقطاعات، وذلك يتيح لنا تقديم فرص التدريب والتوظيف لمواطني دولة الإمارات، لمساعدتهم على استشراف مستقبلهم العملي وتطورهم المهني".

توفر مجموعة NMDC خلال المعرض 200 فرصة وظيفية في تخصصات العلوم البيئية والهندسة بأنواعها المختلفة (الميكانيكية، المدنية، الكهربائية، الإلكترونية، الصناعية، والكيميائية)، وأيضاً هناك فرص أخرى لحملة شهادة الثانوية العامة.

وسيكون زوار منصة المجموعة في المعرض، على موعدٍ مع تجربة تفاعلية تتضمن تقديم الرؤى حول ثقافة المجموعة ومشاريعها الحالية، وفرص العمل فيها، حيث قد كشفت المجموعة مؤخراً عن هويتها المؤسسية الجديدة واعتماد الهيكل التنظيمي الخاص بشركاتها، حيث وحّدت الهوية المرئية للشركات التابعة لها والتي تشمل شركة NMDC دريجنق اند مارين، وشركة NMDC اينيرجي (المعروفة سابقاً باسم شركة الإنشاءات البترولية الوطنية)، وشركة NMDC كونستركشن (مصنع إمارات أوروبا سابقاً)، وشركة NMDC اينجنيرنق.

وتؤكد الهوية الجديدة لمجموعة NMDC ، التزامها بتقديم حلول متكاملة صديقة للبيئة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة، والاستفادة من مواهب موظفيها وخبراتهم، لخلق قيمة ومرونة للعملاء مع تحقيق عوائد استثنائية للمساهمين.

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