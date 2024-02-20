المجموعة تستعرض خبراتها في مجال الطاقة والتجريف ودورها المهم في تنفيذ مشروع ازدواج قناة السويس

أبوظبي: أعلنت مجموعة "NMDC"، الرائدة عالمياً في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء وأعمال التجريف البحري، عن مشاركتها في معرض مصر للطاقة 2024، أكبر مؤتمر ومعرض في مجال الطاقة على مستوى مصر وشمال أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط.

وينعقد المعرض بين يومي 19 و21 فبراير 2024 في مركز مصر للمعارض الدولية، ويشكّل منصة رئيسية للرواد والمبتكرين لاستعراض أحدث المشاريع والتطورات التي يشهدها القطاع ضمن كامل سلاسل الإمداد والقيمة.

وخلال مشاركتها في المعرض، ستسلط مجموعة "NMDC" الضوء على خبراتها الواسعة في تنفيذ عدد من المشاريع النوعية في قطاعي الطاقة والتجريف، بما يشمل مساهمتها الكبيرة في مشروع ازدواج قناة السويس، الذي يهدف إلى تسهيل التجارة البحرية العالمية. كما ستستعرض المجموعة نماذج مصغرة لسفينتي "دي إل إس 4200" و"غشا" اللتين تجسدان مستوى الريادة التكنولوجية التي وصلت إليها المجموعة وحرصها الدائم على مواصلة التميز، حيث سيتم تعريف الزوار بهيكلية السفينتين ووظائفهما المختلفة.

وبهذه المناسبة، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة "NMDC": "" تتيح لنا المشاركة في معرض مصر للطاقة فرصة استثنائية لتسليط الضوء على جهودنا المستمرة في إعادة صياغة المشهد ضمن قطاعي الطاقة والهندسة البحرية من خلال الابتكار والخبرة المتراكمة والتواجد العالمي. خلال هذا الحدث،

نتطلع إلى تبادل الرؤى مع القادة البارزين في القطاع حول أهم التوجهات الراهنة التي ترسم معالم مستقبل قطاع الطاقة. سنعرض أيضاً تجاربنا والتقدم التكنولوجي الذي حققناه لمواكبة الابتكارات المستمرة والتحديات المتغيرة التي يواجهها هذا القطاع.”

كما أشار زغلول إلى "أن المجموعة قد وضعت خططًا طموحة للتوسع في أسواق جديدة، مع التركيز بشكل خاص على مبادرات الطاقة النظيفة. مضيفاً أنها ستناقش خلال مشاركتها في المعرض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة نحو تحقيق الحياد المناخي، انطلاقاً من رؤيتها التي تُعلي شأن الفرص الهادفة إلى إزالة الكربون وتحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع”.

ويعود نجاح مجموعة "NMDC" الرائدة عالمياً في مجال الهندسة والتجريف البحري والتوريد والإنشاء إلى أسطولها وتقنياتها المتطورة، وإلى مهارات وتفاني كوادرها الذين يديرون ببراعة أعقد المشاريع، إضافة إلى حرصها الدائم على توفير بيئة عمل محفزة للابتكار والتعاون والتحسين المستمر.

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نبذة عن مجموعة NMDC

تعد مجموعة NMDC إحدى رواد القطاع البحري ومجال الطاقة في الشرق الأوسط. تشتهر المجموعة بتنفيذ مشاريع بارزة، وتعتز بتقديم حلول مرنة ومجدية من حيث التكلفة وضمن الوقت المحدد.

تبرز مجموعة NMDC كمحفزة مهمة تدفع عجلة التنمية في أبوظبي وتعزز جهود دولة الإمارات لمواصلة تشكيل ملامح مشهدها الحديث وتحفيز الاقتصاد المحلي. وبعد تحقيق عدد هائل من الإنجازات، ساهمت المعرفة والخبرات المتخصصة للمجموعة في تحسين البنية التحتية عبر أنحاء المنطقة، بالتوازي مع عملها الدؤوب على حماية المنظومات البيئة. كما تسهم المجموعة في التطوير المستمر للبنية التحتية التي تشكّل ملامح اقتصاد المنطقة، وتتبنى التميز التشغيلي والابتكار والممارسات المستدامة، مما يوطّد مكانتها كشريكة موثوقة ومفضلة عبر منظومة قطاع الهندسة والمشتريات والبناء.

مدعومةً بأسطول ضخم ولافت، وقدرات ومكاتب متنوعة عبر أنحاء العالم، تتحلى مجموعة NMDC بالمهنية والتحفيز اللازمين للعمل في أي مكان حول العالم، وبالقدرة على التغلب على الظروف الميدانية الأكثر تعقيداً.