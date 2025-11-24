شاركت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) ضمن معرض سيتي سكيب العالمي 2025، الذي أُقيم في العاصمة الرياض خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر. وقد استعرضت الشركة في مشاركتها أحدث حلول كفاءة الطاقة في المباني والمرافق وحلول دعم البنية التحتية، بالإضافة لأبرز إنجازاتها في مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة النظيفة، بما يساهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرات رؤية السعودية 2030.

وعلى هامش مشاركتها في المعرض؛ وقّعت ترشيد عبر إحدى شركاتها التابعة، مذكرة تفاهم لمدة خمس سنوات مع NHC ، بهدف استكشاف فرص التعاون بين الجهتين في حلول كفاءة الطاقة والطاقة الشمسية في المنشآت التابعة لـ NHC.

وستقوم ترشيد بموجب هذه الاتفاقية؛ بإجراء دراسة شاملة لمباني ومرافق NHC بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وخفض استهلاك الطاقة فيها. كما ستقدم ترشيد خدمات استشارية متكاملة لرفع كفاءة الطاقة في المنشآت التابعة، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة ودعم التوسع في تطبيق حلول الطاقة النظيفة.

كما شهد جناح "ترشيد" في المعرض إقبالاً واسعًا من المختصين والمهتمين، حيث قدمت الشركة عروضًا تفاعلية تعرّف من خلالها الزوّار على أبرز مشاريعها الوطنية وحلولها التقنية المتقدمة في مشروعات إعادة تأهيل المباني وحلول أنظمة الطاقة الشمسية. وتأتي مشاركة "ترشيد" في معرض سيتي سكيب العالمي تأكيداً على دورها الوطني في قيادة التحول نحو كفاءة الطاقة والاستدامة، ودعم بناء مستقبل حضري ذكي ومستدام يواكب تطلعات رؤية السعودية 2030.

