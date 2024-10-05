دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ميلونغا Meloenga، الشركة الرائدة في تقديم حلول بطاقات الأعمال الرقمية وحلول التواصل التي تعمل بتقنية الاتّصال قريب المدى NFC، عن طرح تحديثات هامّة في مجال التواصل التجاري وتبادل بيانات الاتّصال الشخصية والمواد التسويقية خلال معرض جيتكس جلوبال 2024. يُعقد المعرض المرتقب الذي يشكّل منصّة تهدف إلى تلبية احتياجات المشهد الرقمي المتطور ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الفترة الممتدّة من 14 إلى 18 أكتوبر في دبي، مسلطاً الضوء على الابتكارات العالمية في مجالات التكنولوجيا والشركات الناشئة.

تقدّم ميلونغا منتجات مبتكرة تعمل بتقنية NFC تمّ تصميمها بدقة بما يلبّي متطلّبات العملاء المختلفة والارتقاء بمجال التواصل التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم إلى مستويات جديدة. وتسعى ميلونغا من خلال منتجاتها إلى تسهيل التفاعلات الرقمية وجعلها أكثر سهولةً وسلاسةً كما تقدّم ميزات لافتة مثل إعادة الاستهداف التسويقي والتحديثات الفورية. وفي إطار مشاركتها في جيتكس جلوبال للمرّة الثانية على التوالي، سوف تسلّط ميلونغا الضوء على أهميّة بطاقات العمل الرقميّة ومنتجاتها الأخرى التي تعمل بتقنية NFC وكيف يمكن لها اليوم أن تُحدث ثورة في تجربة الأعمال وتعزز النمو للشركات.

إضافة على ذلك، ستقوم الشركة بتقديم عروض توضيحية أمام زوّارها في جيتكس حيث ستشرح لهم عن أبرز الممارسات المتعلّقة بربط بطاقات العمل الرقمية بالتجارة الإلكترونية وارتباطها الوثيق برضا العملاء، وذلك استناداً إلى خبرة الشركة التي تمتد على أربعة أعوام في خدمة الشركات حول العالم.

يمكن لزوار معرض جيتكس العالمي تجربة ابتكارات ميلونغا المتطورة بشكل مباشر، ومن أبرزها بطاقة Meloenga LED Pulsar، التي تتميز بضوء LED يبدأ بالوميض عند إنشاء الاتّصال بين البطاقة والهاتف المتحرّك لمشاركة تفاصيل الاتصال والملفات الشخصية الرقمية، وهي مثالية ولافتة في فعاليات التواصل. ومن بين المنتجات البارزة الأخرى نذكر ستاند NFC الذكي، المصمم لقطاعات مثل الضيافة والتجزئة، والذي يتيح سهولة الوصول إلى المحتوى الرقمي وتقييمات جوجل Google Reviews. وبفضل الميزات القابلة للتخصيص، يعدّ الستاند الذكي وسيلةً ممتازةً تعيد تصميم تجربة العملاء بشكل تفاعلي وعصري.

وعلّقت رنا صليبي، رئيسة علامة ميلونغا في الشرق الأوسط، قائلة: "تجسّد بطاقة Meloenga LED Pulsar وستاند NFC الذكي مستقبل التواصل المهني والتجاري. ومن خلال الدمج ما بين أحدث التقنيات والتوجّه العالمي نحو حلول أكثر حرصاً ومراعاة للبيئة، نسعى دوماً إلى توفير حلول مبتكرة مرنةً وعالية الكفاءة. وفي ضوء الارتفاع المستمرّ للطلب على أدوات التواصل الرقمية، تتمتع ميلونغا بمكانة جيدة لتلبية احتياجات الشركات في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".

إضافة إلى ذلك، تستعد ميلونغا لإطلاق متجرها الإلكتروني المخصص لمنطقة الشرق الأوسط، والمصمّم لخدمة السوق الإقليمي بشكل أفضل. وتعرض هذه المنصة الجديدة مجموعة من الحلول المبتكرة التي تم تطويرها خصيصاً لتلبية الاحتياجات والتفضيلات الفريدة للعملاء في الشرق الأوسط. ويمثّل الموقع الإلكتروني الجديد أيضاً نافذةً إلى آخر التحديثات والحلول الرقمية مما يضمن مواكبة العملاء الدائمة للتطوّر الذي تشهده التكنولوجيا مع الاستفادة من كامل الامكانات التي تزخر بها منتجاتهم.

واختتمت صليبي قائلة: "يأتي إطلاق متجرنا الإلكتروني في الشرق الأوسط استكمالاً للجهود التي نواصل بذلها بهدف تسهيل وصول منتجاتنا الرائدة إلى أكبر عدد ممكن من العملاء. فنحن متحمسون لتزويد الشركات في المنطقة بأدوات تعزز تفاعل العملاء مع تقليل الأثر البيئي من خلال الابتكار الرقمي المتقدم. ولا شكّ في أنّ معرض جيتكس جلوبال يشكّل المنصة المثالية لتقديم هذه الحلول الرائدة إلى السوق."

تفخر ميلونغا بالعمل في الشرق الأوسط تحت مظلة شركة براو PROW، الموزع الرئيسي لنا في المنطقة. تعدّ هذه الشراكة داعماً أساسياً لوجود ميلونغا في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتمكننا من تقديم حلول NFC مبتكرة تتناسب مع الاحتياجات المتنوعة للشركات والأعمال عبر مختلف القطاعات، مما يسهم في دفع ثورة التكنولوجيا في المنطقة.

يمكن لزوار جيتكس جلوبال 2024 التعرّف إلى أحدث تقنيات ومنتجات ميلونغا في جناح براو PROW الواقع في Cyber Valley، المنصّة H24-B35 في مركز دبي التجاري العالمي.

لمحة عن ميلونغا:

ميلونغا شركة رائدة في مجال بطاقات الأعمال الرقمية والحلول التي تعمل بتقنية الاتّصال قريب المدى NFC، تسعى إلى تحقيق تغيير لافت في مجال التواصل التجاري وبين الأفراد. تقدّم الشركة منتجات تهدف إلى تسهيل التفاعلات الرقمية السلسة، كما أنّ منتجاتها مدعومة بميزات مبتكرة مثل الاستهداف التسويقي وخاصية التحديثات الفورية. ويستفيد عملاء ميلونغا من نظام دفع بدون مثيل خالٍ من أيّ رسوم إضافية خفية مع إمكانية الاستفادة من منتجاتهم مدى الحياة، وإمكانية الوصول المستمر إلى أيّ تحديثات مستقبلية.

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