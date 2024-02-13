توماس هاكيل:

الذكاء الاصطناعي الأقدر على تحليل البيانات اللازمة لتصنيع الأدوية واللقاحات بسرعة وفعالية

إنشاء مستودعات بيانات ضخمة يساعد على فهم العلاقة بين الجينوم والأمراض ويسهم في الوصول لعلاج أمراض مستعصية

الإمارات العربية المتحدة: أكد توماس هاكيل، المؤسس والعضو المنتدب لشركة Newpath Partners، أن أهم ما يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعي للعاملين في مجال تصنيع الأدوية واللقاحات، هو قدرته الكبيرة على تحليل البيانات الضخمة، وفهم كميات هائلة من البيانات بسرعة وفعالية أكبر مما يمكن للإنسان أن يقوم به.

وقال هاكيل خلال جلسة بعنوان "حوكمة الاكتشافات العلمية.. هدفنا العالمي الجديد"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2024، إن الذكاء الاصطناعي يمكن الباحثين والعلماء من اكتشاف العلاقات بين البيانات بعضها ببعض، والتي لن تُلاحظ بسهولة إذا تم إجراؤها يدوياً".

وناقش هاكيل، المختص بتحليل الجينات، وإسهامه في العلاجات والأدوية، العديد من الأفكار والرؤى البناءة حول بعض جوانب مستقبل تكنولوجيا المعلومات، وكيف يمكن أن تسهم تكنولوجيا المعلومات في تعزيز مسيرة الاكتشافات العلمية المختلفة، وبما يساهم في تعزيز رفاهية الإنسان ويساعده على حل الكثير من التحديات التي تواجهه.

وتحدث المؤسس والعضو المنتدب لشركة Newpath Partners، عن الدور الذي يجب أن تلعبه الحكومات في ما يتعلق بالاكتشافات العلمية، وخصوصاً في مجال الأدوية والعلاجات، وقال: أهم ما يمكن أن تقدمه أية حكومة، هو تسهيلها مسألة جمع البيانات الجينومية من المواطنين؛ "لإنشاء مستودعات بيانات ضخمة، حيث يساعد ذلك على الفهم الأفضل للتفاعلات الجينية والعلاقة بين الجينوم والأمراض، ويسهم في الوصول لعلاجات لأمراض جينية مستعصية".

وتابع: "في منطقة الشرق الأوسط تبدو الحكومات قلقة للغاية، ومهتمة كثيراً بحماية خصوصية الناس، عوضاً عن حمايتهم هم أنفسهم بشكل عام، رغم أنه من الممكن تحقيق التوازن في هذه المسألة، ولابد للحكومات أن تكون أكثر مشاركة في مسألة العلاج ".

وأضاف: "لأفراد المجتمع أيضاً دور كبير في هذه المسألة، وتُعد الدول الإسكندنافية سبّاقة في مجال تصنيع الأدوية، حيث تأتي أفضل البيانات من فنلندا، نتيجة أن الناس هناك يساعدوننا كثيراً، ويتبرعون بدمائهم لدراسة العديد من الأمراض الجينية المنتشرة هناك، لكننا كلما توجهنا جنوباً كلما قلت البيانات".

وفي نهاية الجلسة تحدث توماس كاهيل عن العوامل التي تضمن نجاح الدواء في المنطقة التي يوزع فيها، قائلاً: "إذا أردنا حل مشكلة مرض ما في أفريقيا - على سبيل المثال– فنحن نحتاج إلى أن يكون هناك مصنّعون ومبتكرون في هذه الدول، وكذلك لابد من وجود موزّعين أمناء أيضاً".

#بياناتحكومية

-انتهى-