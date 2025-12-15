الرياض: اختتم صندوق التنمية السياحي -المُمكّن الوطني لقطاع السياحة- مشاركته في "مؤتمر التمويل التنموي Momentum 2025" الذي نظّمه صندوق التنمية الوطني، بالإعلان عن 6 اتفاقيات ومذكرة تفاهم واحدة مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص في اليوم الأول للمؤتمر، بأثرٍ يتجاوز 4 مليارات ريال سعودي؛ بهدف تعزيز الحلول التمويلية عبر "برامج تمكين السياحة" التي يقدمها الصندوق للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، في خطوة تعكس الدور المحوري للصندوق في تمكين نمو القطاع وتوسيع نطاق الحلول التمويلية الداعمة للمشاريع السياحية في مختلف مناطق المملكة، وتعكس هذه الاتفاقيات والشراكات نتائج المؤتمر، الذي يرسخ موقع المملكة بوصفه منصة عالمية لتمويل التنمية وتسريع نمو القطاعات غير النفطية، وفي مقدمتها السياحة.

ويأتي الإعلان عن هذه الاتفاقيات امتداداً لاتفاقيات سابقة مع شركاء الحلول التمويلية للإسهام في دعم نمو القطاع السياحي في المملكة، وفي إطار التزام الصندوق بتوسيع نطاق التمويل التنموي للقطاع، حيث شهدت برامج تمكين السياحة نموًا بارزاً في حجم التمويل المُقدّم، بقيمة تقارب 3 مليارات ريال سعودي منذ تأسيسها، التي بدورها أسهمت في خلق أكثر من 74 ألف فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة، ما يؤكد الدور الحيوي الذي تمثله الشراكات التمويلية في دعم الاقتصاد السياحي وتمكين نمو الأعمال في الوجهات السياحية.

وضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، شارك معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي أحمد بن عقيل الخطيب، في جلسة حوار بعنوان "من البنية التحتية إلى الفرص: دور السعودية في التنمية الشاملة العالمية"، وأكد في حديثه أن السياحة تُمثّل أحد المستهدفات الرئيسية لرؤية السعودية 2030، ويعمل صندوق التنمية السياحي على إبراز قيمة القطاع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، عبر ربط الفرص من القطاع الحكومي باستثمارات القطاع الخاص.

وفي اليوم الثالث للمؤتمر، شارك الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبدالله الفاخري في جلسة حملت عنوان "دور مؤسسات التمويل التنموي ومنظومتها: تحقيق التنمية عبر التمكين المالي" شارك فيها أيضًا محافظ صندوق التنمية الوطني الدكتور ستيفن جروف، ومجموعة من الرؤساء التنفيذيين للصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني.

وخلال الجلسة، قال الرئيس التنفيذي: "جاءت مشاركتنا في مؤتمر التمويل التنموي لتؤكد التزام الصندوق بدعم منظومة التمويل التنموي وتوسيع نطاق الفرص أمام المستثمرين وروّاد الأعمال، حيث وصلت قيمة المشاريع منذ تأسيس الصندوق إلى 34 مليار ريال، وجذبنا ما يقارب 2 مليار ريال من الاستثمار الأجنبي المباشر، وجددنا مسيرة النجاح مع شركاء التمويل عبر الإعلان عن اتفاقيات في هذا المؤتمر بأثر يتجاوز 4 مليارات ريال، هذه الأرقام وغيرها من إنجازات الصندوق تعكس -ولله الحمد- دورنا كممكن وطني للقطاع السياحي، يطمح إلى تعزيز مكانة المملكة ووجهاتها على خارطة العالم".

وخلال ذات الجلسة، أعلن الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي عن إصدار تقرير الاستدامة لعام 2024، الذي يجسّد رحلة التزام الصندوق، من خلال توحيد أعماله مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتحقيق 23 مبادرة مع تنفيذ لأغلبها، إضافة لتمكين مشاريع تحمل روح الاستدامة مثل "مانتس" العيينة وفندق "إيرث"؛ وهي خطوة يبرز أثرها وامتدادها في تعزيز التحوّل المستدام ورفع كفاءة القطاع السياحي وجودة الحياة في المملكة.

الجدير بالذكر أن مشاركة صندوق التنمية السياحي في مؤتمر التمويل التنموي تجسّد التزامه بالعمل بوصفه شريكًا وطنيًا لتمكين القطاع الخاص، وتوسيع نطاق التنمية السياحية، وتوفير حلول شاملة، تُسهم في صناعة مستقبل سياحي مستدام يعزز مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية رائدة.

صندوق التنمية السياحي:

يُعد صندوق التنمية السياحي المُمكّن الوطني لقطاع السياحة في المملكة العربية السعودية، حيث يتجاوز دوره تقديم التمويل، ليشمل تحفيز الاستثمارات النوعية وتعزيز تنافسية الوجهات السياحية.

يعمل الصندوق على دعم روّاد الأعمال والمنشآت السياحية من خلال توفير حلول مالية وبرامج دعم غير مالية، كما يستقطب المستثمرين المحليين والدوليين للمساهمة في تطوير مشاريع سياحية كبرى.

يهدف الصندوق إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تدعم الشراكات الإستراتيجية وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وإثراء تجارب الزوار، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية، ملتزماً بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 والإستراتيجية الوطنية للسياحة، ومؤكداً على قربه من المستثمرين والمهتمين بالقطاع.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع فريق التواصل المؤسسي في صندوق التنمية السياحي عبر البريد الإلكتروني: cc@tdf.gov.sa

-انتهى-

#بياناتحكومية