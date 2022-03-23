القاهرة : شاركت شركة "ماونتن فيو" للتنمية والاستثمار العقاري ضمن الجناح المصري بمعرض MIPM-أكبر وأشهر معرض عقاري في العالم- الذي أقيم مؤخراً بمدينة كان بفرنسا ؛ لعرض محفظة مشروعاتها العقارية المتميزة بتطبيق علم السعادة على كبرى المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية للمساهمة في نمو التصدير العقاري، يأتي ذلك في ضوء دعم "ماونتن فيو" لجهود الدولة لترويج التطور والإنجاز في القطاع العقاري، وكذلك العمل على جذب الاستثمارات الخارجية.



وعلى هامش المعرض، شارك "المهندس عمرو سليمان " مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري ، في جلسة بعنوان "التصميم من أجل السعادة: مؤشر عالمي جديد" ، بمشاركة Javier Muñoz Mendoza المتحدث بشركة Delivering Happiness، Jodi Williams المتحدثة بشركة CallisonRTKL، وأدارت الجلسة Katie Pattison مساعد مدير بشركة CallsionRTKL.



أشار " سليمان" خلال الجلسة، إن ماونتن فيو تسعى لإنشاء مشروعات عمرانية قائمة على علم السعادة وعلم التصميم المبتكر ، مضيفًا أن توفير السعادة للعملاء سواء في المقرات الإدارية للعمل أو في المشروعات السكنية يجعل الحياة أسهل وأقل تعقيدًا.

كما أضافت Jodi Williams”" المتحدثة بشركة CallisonRTKL، أن علم السعادة مبني على أساس التفاعل بين الأشخاص مما يوفر لمطوري العقارات الفرصة للارتقاء بجودة حياة عملائهم وزيادة نسبة المبيعات.



تمتلك شركة "ماونتن فيو" تاريخًا كبيرًا بمجال التطوير العقاري في السوق المصري ونجحت من خلاله في تنفيذ محفظة مشروعات متنوعة حازت على ثقة العملاء، نظرًا لتبنيها الابتكار في التصميم والتنفيذ وفقًا لأحدث النظم العالمية وتقديم مفاهيم جديدة تغير من شكل السوق العقاري المصري.



يذكر أن معرض "MIPIM" هو أكبر وأشهر معرض عقاري في العالم يقام في مدينة كان في فرنسا ويشارك به مستثمرين من 100 دولة.

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