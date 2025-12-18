الامارات العربية المتحدة: انطلق في العاصمة الروسية موسكو - مؤتمر لقاء خبراء سياحة الحوافز والمؤتمرات والاجتماعات والمعارض Meet Global MICE Congress (MGMC)أحد أكبر الفعاليات الدولية في قطاع سياحة الأعمال. وتقام النسخة الثالثة من المؤتمر في عام 2025، بمشاركة وفود من 35 دولة من دول البريكس ودول الجنوب العالمي لتبادل الخبرات وبناء شراكات جديدة في مجال سياحة MICE.

يشارك في المؤتمر أكثر من 2,500 مشارك، ويضم أكثر من 130 جهة عارضة تقدم أحدث الحلول والخدمات في قطاع MICE، إضافة إلى 200 من المشترين المستضافين، ما يوفر فرصة فريدة للتواصل المباشر مع صناع القرار الرئيسيين.

وانطلقت فعاليات اليوم الأول، 17 ديسمبر، بجلسة عامة تحت عنوان: «الوحدة من خلال التنوع المفتوح: فرص جديدة لصناعة MICE»، وهي المحور الرئيسي لمؤتمر MGMC 2025. كما سلطت الجلسة الضوء على تطور البنية التحتية لسياحة الأعمال في موسكو، التي تستقبل سنوياً أعداداً كبيرة من المسافرين لأغراض العمل؛ حيث شهد عام 2024 قدوم زائر من بين كل خمسة زوار من مختلف مناطق روسيا، وزائر من بين كل ثمانية زوار دوليين بهدف العمل، فيما ارتفع عدد رحلات الأعمال بواقع 1.4 مليون رحلة.

وتوفر موسكو لضيوفها مجموعة واسعة من الخيارات تشمل 2,200 فندق، وإمكانية تخطيط البرامج الثقافية بضغطة زر عبر منصة “RUSSPASS”، إلى جانب تجارب ضيافة محلية معززة بما يقارب 23,000 منشأة غذائية. وتوفر المدينة كذلك خيارات مبتكرة ومواقع غير تقليدية لاستضافة الفعاليات، من بينها: "سكولكوفو تيكنو بارك"، "مجمع لومونوسوف"، "حديقة زاريادي"، "برج أوستانكينو"، "متحف التاريخ الروسي"، و"سينما خادوجستفيني»"

وشهدت الجلسات الحوارية ودراسات الحالة مشاركة ممثلين عن هيئات السياحة في الأردن ونيبال، ووزارة السياحة والبيئة في جمهورية المالديف، ولجنة السياحة في أوزبكستان، إضافة إلى جهات وشركات من الأرجنتين، الهند، قطر، كازاخستان، الإمارات العربية المتحدة، صربيا، سنغافورة، أوزبكستان، وجنوب أفريقيا.

أما اليوم الثاني الموافق 18 ديسمبر، فيتوقع أن يكون بنفس القدر من الزخم، مع جلسات نقاش حول اقتصاد التجارب، وفعالية فعاليات الأعمال من منظور العميل والمورد، وآليات التعامل مع العملاء من فئة كبار الشخصيات VIP، بمشاركة خبراء من إندونيسيا والصين وماليزيا وموريشيوس وتايلاند وتركيا.

كما تتضمن الفعاليات جلسات تدريب مغلقة لمختصي MICE في روسيا، تجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي في مجالي الذكاء الاصطناعي ومبيعات B2B. وسيشارك في البرنامج متحدث فريد من نوعه – روبوت يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي للتفاعل وطرح الأسئلة على المشاركين بلغاتهم.

وتواصل لجنة السياحة التابعة لمدينة موسكو تعزيز الحوار الفعّال والشفاف مع قطاع السياحة والسفر، مع توفير الدعم لسياحة الأعمال. فمن خلال اللجنة يمكن للمنظمين لقاء ممثلي المواقع غير التقليدية في المدينة والحصول على إجابات عملية حول آليات تنظيم الفعاليات في الحدائق، والمواقع التاريخية، والقبة السماوية. وتتوفر خدمات التسجيل للزيارات الميدانية والبرامج الداعمة عبر بوابة RUSSPASS للأعمال، التي توفر منصة موحدة للتعاون بين المدينة وصناعة السياحة في موسكو، إلى جانب مساحة عمل رقمية بخصائص عملية ومتكاملة.

للاستفسارات الإعلامية باز للتسويق - الإمارات

زينة عكّاوي zeina.akkawi@pazmarketing.com

كريستي تمبلا - مديرة العلاقات العامة د kristie@pazmarketing.com

-انتهى-

#بياناتحكومية