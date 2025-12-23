دولة الإمارات العربية المتحدة: أكد مؤتمر لقاء خبراء سياحة الحوافز والمؤتمرات والاجتماعات والمعارض Meet Global MICE 2025 مكانة موسكو كمركز عالمي رائد للتميّز في سياحة الأعمال، حيث جمع متخصصين من 37 دولة من دول مجموعة بريكس والجنوب العالمي. واستقبل المؤتمر أكثر من 2,500 مشارك أي ضعف عدد المشاركين في العام السابق من خلال برنامج متعدد الصيغ تناول موضوعات رئيسية مثل نجاح وجهات سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE)، وفعالية فعاليات الأعمال، ومستقبل التقنيات العصبية، واقتصاد التجربة في هذا القطاع. كما سجّل الحدث رقمًا قياسيًا في عدد الاجتماعات التجارية المنعقدة.

وشكّلت دول الشرق الأوسط 30% من إجمالي عدد المشاركين، ما يعكس الاهتمام القوي للمنطقة بسياحة الأعمال الدولية والتعاون بين الأقاليم. وشملت الدول المشاركة من المنطقة: دولة الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، عُمان، تركيا، قطر، المملكة العربية السعودية، والأردن.

وجرى في موسكو تلخيص نتائج مؤتمر لقاء خبراء سياحة الحوافز والمؤتمرات والاجتماعات والمعارض Meet Global MICE (MGMC)، المنتدى الدولي لسياحة الأعمال، عقب انعقاده يومي 17 و18 ديسمبر. وقد جمع المنتدى أكثر من ألفين وخمسمائة من محترفي القطاع، والوكالات، والجمعيات، والعملاء من الشركات، ومنظمي فعاليات الأعمال من مختلف الدول، مسجّلًا زيادة بمقدار الضعف مقارنة بالعام الماضي، وبمقدار ستة أضعاف مقارنة بالدورة الافتتاحية.

وتوافد المشاركون إلى العاصمة من 37 دولة ومن مناطق مختلفة داخل روسيا، ما ضاعف التمثيل الدولي مقارنة بالعام السابق. وبوجود 70% من الحضور من كبار التنفيذيين وصنّاع القرار، أتاح هذا المستوى الرفيع من المشاركة إبرام اتفاقيات شراكة مباشرة خلال الحدث.

وخلال مناقشات حول دور سياحة الأعمال في التنمية العالمية، أكد مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، أن صناعة MICE باتت تتجاوز حدودها التقليدية لتصبح أداة للتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وأشار إلى أن تجارب الأعمال أصبحت اليوم مدمجة بسلاسة مع العروض الثقافية والترفيهية، ما يحوّل الفعاليات التقليدية إلى تجارب فريدة ومرتبطة بالوجهة.

وجمع المؤتمر نخبة من قادة القطاع، من بينهم: القائم بأعمال مدير Visit Qatar MICE رقية قاسم؛ مينت ليونغ، رئيس جمعية السياحة الوافدة الماليزية والمدير العام لشركة Sunflower Holidays؛ رئيس جمعية شركات المعارض الإندونيسية هوزيا أندرياس رونكات؛ الرئيس التنفيذي لشركة China Travel Online ماركوس لي؛ عضو مجلس إدارة مكتب ترويج المؤتمرات الهندي توشار كيشرواني؛ رئيسة جمعية منظمي المعارض الأفارقة بروجيني باثر؛ مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Actnable AI في كينيا دارميندرا جاين؛ والرئيس التنفيذي السابق لإكسبو 2027 صربيا دوشان بوروفتشانين. كما حضر ممثلون عن إدارات السياحة في الأردن، جزر المالديف، نيبال، تنزانيا، وأوزبكستان.

وفي منطقة المعرض، عُقد أكثر من 8,000 اجتماع أعمال ركّزت على بناء علاقات جديدة، وتحديد العملاء، والتخطيط لفعاليات مستقبلية.

ونُظّمت 15 جلسة أعمال تناولت موضوعات تشمل المؤتمرات والمعارض، والوجهات والجمعيات، والاتجاهات العالمية والتحليلات، والاجتماعات والحوافز، والأعمال والتكنولوجيا. وقد أتاحت الجلسات العامة، وحلقات النقاش، ودراسات الحالة، والعروض التقديمية، والكلمات الرئيسية، وجلسات التدريب، للمشاركين استكشاف المحور الرئيسي لمؤتمر MGMC 2025 بعنوان: “الوحدة عبر التنوع المنفتح: فرص جديدة للنمو العالمي"

وتناول المتحدثون تأثير التخصيص، والتلعيب، والصيغ الهجينة، واقتصاد التجربة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات العصبية على صناعة MICE. كما ناقشت الجلسات الأثر المضاعف للفعاليات الكبرى، وتطور ملامح العملاء ومقدمي الخدمات، والهوية الوطنية ضمن صناعة المعارض العالمية، وصيغ النجاح التجاري، وقنوات الترويج لوجهات الأعمال، والأهمية المتزايدة للفعاليات المؤسسية خارج مقرات الشركات في الأسواق الآسيوية.

وشارك أكثر من 130 عارضًا من دول بريكس والجنوب العالمي في MGMC 2025، من بينهم مشغلو MICE، والجمعيات، ومكاتب المؤتمرات والمعارض، وشركات النقل، والفنادق الساعية إلى التوسع في الأسواق الناشئة وتعزيز حضور العلامات التجارية. كما خُصصت أجنحة لعرض مشروعي “صُنع في موسكو” و”حفلة شاي موسكو”

ومثّل ضيوف الشرق الأوسط أكثر من 27% من برنامج المشترين المستضافين (Hosted Buyers)، تلتهم الهند بنسبة 25%، ثم الصين بنسبة 15%. وبالإجمال، شارك 200 مشارك في مفاوضات الأعمال بين الشركات (B2B)، واستكشفوا فرص تنظيم الفعاليات، وتعرّفوا إلى موسكو كوجهة للأعمال والثقافة والترفيه.

وانعقد أول مؤتمر لقاء خبراء سياحة الحوافز والمؤتمرات والاجتماعات والمعارض Meet Global MICE في موسكو في خريف عام 2023، ليصبح أكبر حدث دولي لسياحة الأعمال في روسيا. وفي العام التالي، أُقيم المنتدى تحت نسخة دول بريكس، مستقطبًا أكثر من 1,300 ممثل من دول بريكس والجنوب العالمي، ومسهّلًا حوار الأعمال بين 17 دولة. وتركّز المحور الرئيسي آنذاك على التحديات والاتجاهات العالمية في صناعة MICE، مع التأكيد على التنمية المستدامة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة.

وتواصل لجنة السياحة في مدينة موسكو تعزيز مكانة العاصمة كوجهة سياحية دولية رائدة. وتستقبل موسكو الزوار بشكل متكرر من الصين، والهند، ودول رابطة الدول المستقلة (CIS)، والشرق الأوسط. ولتعزيز التعاون الدولي، تنظم المدينة بعثات أعمال، وتعرض إمكاناتها السياحية في المعارض المتخصصة، وتطوّر مبادرات تهدف إلى استقطاب السياح الأجانب.

-انتهى-

