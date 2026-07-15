دبي، الإمارات العربية المتحدة – يستعد مجتمع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص من مختلف أنحاء العالم للعودة إلى دبي مع انطلاق الدورة الحادية عشرة من معرض ميبا، الذي يفتح أبوابه في 8 ديسمبر بمطار دبي ورلد سنترال.

يُقام معرض ميبا 2026 "MEBAA Show" تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، ورئيس مطارات دبي، والرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، وسط توقعات بأن تشهد مشاركة دولية واسعة في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في المنطقة، وترسخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للطيران والأعمال.

ويأتي هذا النجاح امتداداً للإنجازات التي حققتها دورة عام 2024، والتي استقطبت أكثر من 10 آلاف زائر من أكثر من 100 دولة، إلى جانب مشاركة 145 جهة عارضة، وعرض 30 طائرة على ساحة عرض الطائرات.

وسيسلط معرض ميبا 2026 "MEBAA Show" الضوء على الدور المحوري لقطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، والذي يواصل تحقيق النمو والتطور، بفضل مرونته وقدرته على التكيف مع المتغيرات المتسارعة.

ويواصل قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في المنطقة تحقيق نمو لافت، حيث افتتحت شركة جاما للطيران مركزاً جديداً لطيران رجال الأعمال في الشارقة، فيما استثمرت شركة بومباردييه في منشأة جديدة للصيانة والإصلاح والعمرة (MRO) في مطار البطين بأبوظبي، والمقرر افتتاحها بنهاية العام الجاري. كما تواصل شركة الفطيم دي سي للطيران توسيع أسطولها من الطائرات التي تديرها والمخصصة لرحلات الشارتر في دبي الجنوب، بينما تستعد شركتا يونيفرسال أفييشن الأمريكية وألاينس إيروسبيس الأيرلندية لافتتاح مراكز جديدة لمشغل القواعد الثابتة (FBO) في المملكة العربية السعودية.

تضم قائمة العارضين المؤكدين في معرض ميبا 2026 "MEBAA Show" حتى الآن نخبة من أبرز الشركات العالمية في قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، من بينها بومباردييه، وداسو للطيران، وجت أفييشن، وهارودز أفييشن، ويونيفرسال أفييشن، وإيه إي جي للوقود، ولوفتهانزا تكنيك. ومن الإمارات، جاما للطيران، وفالكون للطيران، ورويال جت. كما تضم قائمة الرعاة المؤكدين كلاً من جيتكس، وسجل أروبا للطائرات ، ودي سي للطيران.

وتواصل الجهة المنظمة للمعرض، استقطاب المزيد من الشركات العالمية والإقليمية من مختلف أنحاء العالم ودول مجلس التعاون الخليجي، كما أعلن المنظمون عن فتح باب التسجيل أمام الزوار عبر الموقع الإلكتروني للمعرض:

https://bit.ly/4vyoMcn

كما تتزامن نسخة هذا العام مع الاحتفال بمرور 20 عاماً على تأسيس اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”MEBAA” ، في محطة تعكس مسيرة الاتحاد ودوره في دعم نمو القطاع على المستويين الإقليمي والدولي، بقيادة المؤسس والرئيس التنفيذي علي أحمد النقبي، الذي لعب دوراً محورياً في ترسيخ مكانة الاتحاد ودعم نمو وتطور قطاع طيران الأعمال في المنطقة على مدى العقدين الماضيين.

وقال علي أحمد النقبي: "نتطلع إلى الترحيب بقادة وخبراء قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص من مختلف أنحاء العالم في دبي، بالتزامن مع إطلاق الهوية البصرية الجديدة لمعرض ميبا ، التي تجسد مكانته كمنصة عالمية يلتقي فيها الشرق والغرب. فلا يوجد حدث آخر يجمع العلامات التجارية العالمية الرائدة في قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص مع كبار المشترين والمشغلين وصناع القرار من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا."

وأضاف: "يجسد معرض ميبا 2026 "MEBAA Show" التطور المتواصل الذي يشهده قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، بل يسلط الضوء أيضاً على الدور المتنامي للابتكار والاستدامة والشراكات في رسم ملامح مستقبل الربط الجوي العالمي. كما تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للطيران، من خلال بناء منظومة متكاملة تدعم الابتكار وتمهد الطريق أمام الجيل المقبل من حلول التنقل الجوي."

وتعكس نسخة هذا العام من معرض ميبا المكانة الريادية للشرق الأوسط في قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص العالمي، ودورها المحوري في دفع عجلة الابتكار، وتبني التقنيات المتقدمة، وترسيخ معايير التميز في القطاع.

وعلى مدى ثلاثة أيام، سيجمع المعرض نخبة من قادة الصناعة والخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى، وتعزيز الشراكات، واستكشاف الفرص التي تسهم في رسم مستقبل طيران رجال الأعمال والطيران الخاص.

ومن جانبه، قال سعادة محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني: "يواصل معرض ميبا ترسيخ مكانته كمنصة عالمية رائدة لطيران رجال الأعمال والطيران الخاص، ويعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها دبي كمركز عالمي للطيران والأعمال، إلى جانب دوره في دعم الابتكار وتعزيز الشراكات التي تسهم في تطوير القطاع واستشراف مستقبله."

من بين أبرز الفعاليات التي يمكن ترقبها هذا العام في المعرض عودة مؤتمر "ﺑﯾزاف توك" “BIZAV Talk” الذي يتضمن جلسات نقاشية ثرية بمشاركة نخبة من كبار التنفيذيين والمبتكرين في قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص من مختلف أنحاء العالم. كما تشمل أبرز الفعاليات الأخرى برنامج الضيوف البلاتينيين المصمم خصيصاً لكبار الشخصيات من أصحاب الثروات الفائقة، لتقديم تجربة حصرية داخل المعرض تشمل جولات خاصة لمشاهدة الطائرات، وإمكانية الوصول إلى مشغل القواعد الثابتة، وخدمات النقل بسيارات فاخرة، إلى جانب فعاليات وتجارب فاخرة حصرية بدعوات خاصة.

كما سيضم المعرض مجموعة قوية من الطائرات المعروضة بشكل ثابت بمشاركة أبرز الشركات العالمية المصنعة للطائرات وكبرى شركات تشغيل طيران رجال الأعمال والطيران الخاص. كما يوفر اجتماعات استراتيجية مُجدولة مسبقاً، وفرص تواصل متخصصة مع خبراء إقليميين ودوليين في القطاع، بالإضافة إلى إتاحة الوصول إلى محتوى قيادي فكري ورؤى سوقية. كما يشمل البرنامج أيضاً مبادرة "قادة الجيل القادم"، وهي برنامج تفاعلي يُقام في اليوم الأخير من المعرض، يتيح للطلاب فرصة التواصل مع قادة القطاع لاستكشاف المسارات المهنية المستقبلية.

كما سيشهد المعرض توسعاً في جناح العلامات الفاخرة، مع إدخال قطاعات جديدة تشمل السفر الفاخر وأنماط الحياة الراقية، إلى جانب استقطاب شراكات جديدة في مجالات اليخوت الفاخرة والعقارات والسيارات والعلامات التجارية للساعات الفاخرة. كما سيقام فعالية مميزة للتواصل على مدرج الطائرات يجمع قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص لتعزيز التواصل وبناء العلاقات ضمن تجربة متميزة.

حول معرض ميبا 2026

يُقام معرض ميبا 2026 تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، ورئيس مطارات دبي، والرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026 في موقع معرض دبي للطيران بمدينة دبي ورلد سنترال (DWC).

ويُنظم المعرض من قبل اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MEBAA)، ويوفر منصة عالمية تجمع قادة القطاع وصناع القرار والخبراء، بهدف تعزيز التواصل وتبادل المعرفة واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول المتقدمة في قطاع طيران الأعمال. ومن خلال عروض للطائرات، وبرنامج المؤتمرات والجلسات المتخصصة، ومبادرات التواصل المهني، يواصل معرض ميبا دعم نمو قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص وتعزيز الابتكار فيه، إلى جانب ترسيخ مكانته كمنصة تجمع أبرز الجهات الفاعلة والمعنيين بالقطاع من منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم.

حول اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MEBAA)

يعد اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MEBAA) الممثل الرسمي لقطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعضواً في المجلس الدولي لطيران رجال الأعمال (IBAC).

وتأسس الاتحاد في عام 2006 كمنظمة غير ربحية، بهدف توفير منصة تجمع العاملين في قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في المنطقة، وتعزز فهم احتياجات القطاع وفوائده والتواصل بشأنها. وفي إطار استراتيجيتها للنمو، يسعى الاتحاد إلى الارتقاء بمستويات السلامة والكفاءة التشغيلية من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة، وتنظيم الندوات والمؤتمرات، ووضع مدونات السلوك المهنية، وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاع.

ويضم الاتحاد اليوم شركات ومؤسسات من مختلف أنحاء العالم، كما يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات لأعضائه، بما في ذلك برنامج ميبا للتأمين.

وإلى جانب تنظيم العديد من فعاليات التواصل والتفاعل المهني على مدار العام، يستضيف الاتحاد سلسلة جلسات من مؤتمر "بيز أف توك"، ومعرض ميبا الذي يُعد أحد أكبر وأبرز معارض طيران رجال الأعمال على مستوى العالم، بالإضافة إلى معرض ميبا المغرب، بما يسهم في دعم نمو وتطوير قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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