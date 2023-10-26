تكرم هذه الجوائز الاستخدام الفعّال للتكنولوجيا من قِبل قطر للسياحة في تقديم تجربة شاملة للعلامة التجارية

حصلت قطر للسياحة على ثلاث جوائز خلال حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرقمية MDA، لتكون شهادةً على جهودها الناجحة في تحديث الأصول الرقمية وإطلاق تجارب رقمية مبتكرة وقائمة على البيانات.

وتهدف جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرقمية MDA إلى تعزيز الابتكار الرقمي والإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد حصلت قطر للسياحة خلال حفل توزيع الجوائز على جائزة أفضل منصة رقمية، وجائزة أفضل تطبيق للهواتف الذكية والأجهزة المحمولة، وجائزة أفضل استخدام رقمي في قطاع السفر والرياضة والترفيه.

وتكرم جائزة أفضل منصة رقمية المواقع الإلكترونية التابعة لقطر للسياحة "زوروا قطر" نظراً لعدة عوامل منها الجودة، ونهج تجربة المستخدم، والتكنولوجيا، ودرجة التخصيص، والتكيف مع المنصات المتعددة، والمنفعة، وغير ذلك الكثير. فيما تسلط جائزة أفضل تطبيق للهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الضوء على النهج الأصلي والمبتكر الذي يعرضه تطبيق "زوروا قطر" التابع لقطر للسياحة. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد جائزة أفضل استخدام رقمي في قطاع السفر والرياضة والترفيه فعالية قطر للسياحة في استخدام المنصات والقنوات الرقمية لتقديم تجربة شاملة للعلامة التجارية.

وتعليقاً على هذا الفوز، قالت الشيخة نور عبد الله آل ثاني، رئيس قسم تنظيم الفعاليات والمهرجانات السياحية بالإنابة في قطر للسياحة: "نحن سعداء بالفوز بثلاث جوائز في حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرقمية، تقديراً لجهودنا في التحول الرقمي. وكجزء من استراتيجيتنا طويلة الأجل لتعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية رائدة عالمية المستوى، نسعى في قطر للسياحة للتركيز على خلق تجارب سفر مبتكرة ومنسقة لضيوفنا. يعطي موقعنا الإلكتروني وتطبيقنا للهواتف الذكية الأولوية للمستخدم ويقدم توصيات مخصصة للمسافرين لإنشاء مسارات يمكن أن تناسب جميع تفضيلاتهم أثناء تواجدهم في قطر".

ويعرض تطبيق "زوروا قطر" للهواتف الذكية قطر من خلال صيغٍ وأشكال مبتكرة مثل مقاطع الفيديو بنطاق 360 درجة، مع تقديم تجارب مفهرسة تعتمد على البيانات من أجل إلهام المستخدمين. يتوفر موقع "زوروا قطر" الإلكتروني وتطبيق الجوال بثماني لغات: الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والعربية والألمانية والتركية والإسبانية والماندرين.

وقد أسهمت ميزة "تخصيص المحتوى بناءً على تفضيلات المستخدم" في مساعدة قطر للسياحة على تقديم الاتصالٍ والتواصل في الوقت المناسب للجمهور المستهدف، بما يتماشى مع استراتيجيتها السياحية لعام 2030.

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