الحدث يقام بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر.

لندن: أعلنت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA) أن نسخة هذا العام من مؤتمرها "M360 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024" ستستضيفها العاصمة القطرية الدوحة لأول مرة. وبدعم من وزارة الاتصالات والتكنولوجيا في قطر، سيقام الحدث بعد طول انتظار على مدى يومين في 18 و19 نوفمبر المقبل 2024 بمنتجع وفندق مؤتمرات شيراتون غراند الدوحة، بينما ستكون شركة "أريدو" الراعي المضيف وبالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر.

وسيجمع هذا المؤتمر عدداً من كبار المديرين التنفيذيين وصانعي السياسات وقادة التكنولوجيا على مدى يومين للمشاركة في المناقشات العميقة، إلى جانب التركيز على دور تكنولوجيا الهاتف المحمول في تحويل الاقتصادات والمجتمعات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويبرز جدول الأعمال لنسخة هذا العام أهمية التعاون على مستوى الصناعة، وذلك من خلال إطلاق المبادرات، مثل "البوابة المفتوحة" للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، كما سيتم تسليط الضوء على دور الابتكارات في الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والبنية التحتية الرقمية في إعادة رسم معالم مستقبل الشركات، وتوفير الدعم اللازم لتحقيق الشمول الرقمي.

وفي الآونة الأخيرة، تم الإعلان عن قائمة المتحدثين، والتي تضم عدداً من الأسماء البارزة، بمن فيهم سعادة محمد بن علي بن محمد المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، وعزيز العثمان فخرو الرئيس التنفيذي لمجموعة "أريدو"، والشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة "أريدو قطر".

وقال سعادة محمد بن علي بن محمد المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر: "يمثّل التحول الرقمي عاملاً جوهرياً لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية في دولة قطر. ومن هذا المنطلق، نهدف إلى تطوير بنية تحتية رقمية مرنة، تُسهم في دعم النمو المستدام وتعزيز نوعية الحياة لمواطنينا بالاعتماد على التطورات التي يشهدها مجال الهاتف المحمول والتعاون الإقليمي. وسيكون مؤتمر "M360 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" منصّة مهمّة لتبادل الأفكار وإقامة علاقات الشراكة الرقمية وتسريع اعتماد التكنولوجيا المبتكرة".

من جهته، قال ماتس غرانريد، المدير العام للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول: "إن استضافة مؤتمر "M360 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لأول مرة في العاصمة القطرية الدوحة تمثل إنجازاً مهماً للمنطقة بأسرها. وسيشهد هذا الحدث عرض القوة التحويلية التي تمتاز بها تكنولوجيا الهاتف المحمول عبر مختلف القطاعات، إلى جانب استعراض الابتكارات في الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والبنية التحتية الرقمية. ويسرّنا التوجه بالدعوة للجميع للمشاركة والاستكشاف والمتابعة بشكل مباشر، والاطلاع على دور الاتصال والربط الشبكي في تحديد معالم مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وقال الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة أريدو قطر: "يشرفنا استضافة مؤتمر "M360 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في الدوحة لأول مرة. ويشكل هذا الحدث شهادة قوية على الدور الذي تتمتع به المنطقة باعتبارها مركزاً رقمياً عالمياً، كما أنه يتوافق تمامًا مع التزامنا في شركة "أريدو"، والمتمثل في تعزيز الابتكار وتطوير البنية التحتية الرقمية ودفع الشمول الرقمي. ونتطلع في هذه المناسبة إلى الترحيب بقادة الصناعة من جميع أنحاء العالم، وتسليط الضوء على الإمكانات التحويلية التي يمتاز بها الذكاء الاصطناعي وتقنية الجيل الخامس وتقنيات الجيل التالي".

تشجيع وتسريع الشراكات الرقمية – جدول أعمال قوي

أصبحت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مركزاً عالمياً للابتكار الرقمي، حيث من المتوقع أن يرتفع حجم الاقتصاد الرقمي من 180 إلى 780 مليار دولار بحلول العام 2030. وسيبدأ جدول أعمال اليوم الأول من المؤتمر مع حفل الافتتاح الذي يستضيفه سعادة محمد بن علي بن محمد المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري، وجواد عبّاسي رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، وعزيز العثمان فخرو الرئيس التنفيذي لمجموعة "أريدو".

وسيتلو ذلك إلقاء عدد من الكلمات الرئيسية بمشاركة سعادة محمد بن علي بن محمد المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، وماتس غرانريد، المدير العام للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، والشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة "أريدو قطر". وسيستكشف هؤلاء المتحدثون تأثير تحوّل شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي واقتصاد واجهات التطبيقات البرمجية في تشكيل المراحل التالية من التطور الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستتناول الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية على مدار اليومين أوجه التعاون التي تدعم التحول الرقمي عبر الصناعات، وستشارك بها نخبة من المتحدثين، ومن بينهم أندرو دونيت، نائب الرئيس الأول للاستدامة والبيئة والحوكمة في شركة "إي آند" (اتصالات والمزيد)، ولارا ديوار مدير التسويق للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، وإيرول أوزغونر، مدير تكنولوجيا المعلومات في بلدية إسطنبول الكبرى، وميخائيل غيرشوك، الرئيس التنفيذي لشركة "باور إنترناشيونال هولدينغ"، ومحمد سليم العلويني، الأستاذ المتميز في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وسيرجي نازارينكو، الرئيس التنفيذي لشركة "تيلي 2 كازاخستان"، ؛ وفضلاً عن حضور عدد كبير من المتحدثين.

وسيستضيف المعرض مجموعة من العارضين والجهات الراعية، بما في ذلك "تشاينا موبايل" China Mobile و "كوم آرك" Comarch و "آي هورايزونز" iHorizons و "بروتي" Protei. ويشتمل الحدث على سلسلة من الأحداث العالمية التي تجمع منظومة الهاتف المحمول الإقليمية. وتهدف هذه الفعاليات إلى اكتشاف الابتكار وتطويره وتقديمه، ليكون الأساس الذي تقوم عليه بيئات الأعمال الإيجابية والتغيير المجتمعي.

نبذة عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول

تعتبر الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA منظمة عالمية تعمل على توحيد منظومة الهاتف المحمول لاكتشاف الابتكارات الأساسية لبيئات الأعمال الإيجابية والتغيير المجتمعي، والعمل على تطويرها وتقدمها. وتتمثل رؤيتنا في إطلاق القوة الكاملة لقطاع الاتصالات ليكون عامل تمكين لازدهار الشعوب والصناعة والمجتمع. ومن خلال دورها كجهة تمثيلية لمشغلي شبكات الهاتف المحمول والمؤسسات عبر منظومة الهاتف المحمول والصناعات المرتبطة بها، تقدم الجمعية خدماتها لأعضائها عبر ثلاث ركائز واسعة، وهي: الاتصال والربط الشبكي من أجل إحراز التقدم، والخدمات والحلول المتخصصة، والتواصل. ويتضمن هذا النشاط تطوير السياسات، ومعالجة أكبر التحديات المجتمعية الراهنة، ودعم التكنولوجيا وقابلية التشغيل البيني التي تعزز عمليات الهواتف المحمولة، وتوفير أكبر منصة في العالم لدعوة منظومة الجوال لحضور سلسلة أحداث المؤتمر العالمي للجوال (MWC) ومؤتمر (M360).

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