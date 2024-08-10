أقيمت يوم الاثنين الموافق 5 أغسطس من العام الجاري الفعالية الأولى من نوعها في المملكة لحلول الولاء "Loyalinks 2024" تحت شعار "حلول الولاء: المحرك المربح لقطاعي السياحة والضيافة"، وشهدت الفعالية مشاركة أكثر من 50 جهة ومختصًا في مجالات مختلفة بهدف مناقشة تأثير برامج الولاء على تحسين تجربة العملاء وزيادة العوائد في قطاعي السياحة والضيافة.

افتتح حاتم كاملي، الرئيس التنفيذي لشركة رسال، الفعالية بالحديث عن تأثير برامج الولاء في قطاع السياحة، وعن حجم قطاع برامج الولاء والمكافآت الذي وصل إلى 8 مليارات ريال في 2023، كما تحدث شادي الخطابي، مدير عام تشغيل برنامج الفرسان، عن التزام الخطوط السعودية بتحقيق التحول الرقمي من خلال رقمنة 80% من خدمات الفرسان بالإضافة إلى تحقيق نمو سنوي بنسبة 10% ، وذكر عمر ترمساني، نائب المدير العام لفندق الشيراتون بجدة، أن العائد من العضو المسجل في برنامج الولاء ماريوت بونڤوي يصل للضعف، وأشار خالد كامل، المدير العام لتطبيق المطار، إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في تقديم تجارب مخصصة للعملاء من خلال تحليل سلوك العميل.

وفي ذات السياق تحدث ربيع فرحات، الرئيس التنفيذي لشركة "Related"، عن أهمية البيانات في برامج الولاء وتأثيرها في صناعة القرار، مشيرا إلى تجربة سنغافورة في تفعيل برامج الولاء في قطاع السياحة وتأثيرها على زيادة معدل صرف السائح بنسبة 40%. كما تحدث سعد بن عيبان، الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر، عن توجهات شركة جبل عمر التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 من خلال إقامة برامج سياحية دينية بالشراكة مع وزارة السياحة وبرنامج ضيوف الرحمن.

ومن جهته أشار ثامر الفرشوطي، عضو مجلس السياحة والثقافة بغرفة جدة، إلى الدعم الذي يقدمه المجلس للقطاع السياحي، وذكر أن إجمالي الإنفاق السياحي في جدة بلغ 23.5 مليار ريال في 2023 منها 8.8 مليار ريال لأغراض الترفيه، وأشار إلى أن "منطقة مكة المكرمة تتصدر السياحة المحلية في السعودية، ومن حيث المدن، جاءت الرياض في الصدارة بنسبة 14.5% من إجمالي رحلات السياحة المحلية، تليها جدة بنسبة 11.6%، ثم مكة المكرمة بـ8.9%، ثم تحدث محمد عاشور، الرئيس التنفيذي للتقنية في شركة نزيل، عن أهم التحديات التي يواجهها قطاع الضيافة وعن أهم الفرص التشغيلية في ذات القطاع.

وفي ختام الفعالية، تم تكريم جميع المشاركين في مختلف الجلسات على مشاركتهم وإثرائهم للحدث، وبعد التكريم عبّر حاتم كاملي عن سعادته بنجاح الفعالية قائلاً: " Loyalinks 2024 كانت تجربة مميزة تعكس مدى الحرص على تحسين صناعة الولاء في القطاع السياحي الذي يبلغ حجم الإنفاق فيه نحو 200 مليار ريال، وأشار إلى أن قطاع برامج الولاء والمكافآت في السعودية يسجل نمواً بأكثر من 5% على أساس سنوي، وتوقع " الكاملي" أن يصل القطاع إلى 16 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة.

"loyalinks" هي فعالية سنوية تهدف إلى تعزيز صناعة الولاء في المملكة العربية السعودية، من خلال توفير بيئة داعمة لتطوير برامج الولاء وتبادل المعرفة والخبرات بين الشركات والمؤسسات.

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