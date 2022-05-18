





القاهرة، مصر - مايو 2022: أعلنت شركة ايجيترانس الرائدة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، عن أسماء الفائزين الثلاثة الأوائل خلال الحفل الختامي للجولة الأولى من برنامج حاضنة الأعمال، Logivators. تعتبر حاضنة الخدمات اللوجستية الجديدة استثمارًا فريدًا في صناعة الخدمات اللوجستية في مصر وعاملاً مساعدًا يجمع الشركات الصغيرة والشركات المحلية الناشئة ورواد الأعمال الطموحين للعمل جنبًا إلى جنب مع قادة الصناعة الرئيسيين لتقديم حلول لوجستية مبتكرة للسوق المحلي. تم إطلاق البرنامج بالتعاون مع اثنين من مسرعات الأعمال البارزين هما pmaestro و Cash Cows ، اللذين يعملان على مساعدة رواد الأعمال على تحويل رؤيتهم إلى نماذج أعمال متميز وشركات ناجحة.

قالت المهندسة عبير لهيطه، العضو المنتدب لشركة ايجيترانس "نحن فخورون بتحقيق البرنامج هذا النجاح الكبير في نسخته الأولى. لقد كانت بالفعل تجربة ثرية ومرضية لنا وليس فقط كراعٍ، ولكن أيضا لأننا حرصنا على أن يشارك فريق ايجيترانس في كل خطوة من خطوات البرنامج وخاصة في مرحلة التوجيه والتدريب، حيث شارك بعض ممثلي وخبراء الشركة بخبرتهم على أرض الواقع ومعرفتهم في مجال الخدمات اللوجستية مع الشركات الناشئة المشاركة، مما منحهم نظرة أعمق لاحتياجات السوق والتحديات الحقيقية الموجودة في الصناعة في الوقت الحالي".

وأضافت لهيطه "نحرص في ايجيترانس على أن نكون أحد محركات التغيير والابتكار في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال العاملة باللوجستيات، ونعتقد أن الاستثمار في حاضنات الأعمال يتوافق تمامًا مع الاتجاه العام نحو الاستثمار في الشركات الناشئة العاملة في مجالات متعددة خاصة في ظل الدعم الحكومي غير المسبوق لزيادة تعزيز بيئة الدعم للشركات الناشئة في الدولة. أظهرت الدراسات أن تمويل رأس المال الاستثماري في الشركات الناشئة في مصر بلغ 491 مليون دولار في عام 2021 مقارنة بـ 191 مليون دولار في العام السابق، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب نسبته 117 بالمائة بين عامي 2017 و2021، وذهب ما يقرب من 42٪ من إجمالي التمويل إلى النقل والخدمات اللوجستية. ومع توقعات النمو لقطاع اللوجستيات على مستوى العالم في السنوات المقبلة، سيحتاج السوق بالتأكيد إلى عقول وقدرات الشركات الناشئة ذات الرؤى المستقبلية".

قال المهندس محمد منير، العضو المنتدب لشركة pmaestro "إن الهدف الرئيسي من إطلاق الحاضنة هو تمكين رواد الأعمال في مجال النقل والخدمات اللوجستية من تطوير شركاتهم الناشئة وتوسيع رؤيتهم في عدة نواحي مثل كيفية تلبية احتياجات السوق، والحصول على الاستثمار الأجنبي، وخلق المزيد من فرص العمل. كالفريق القائم وراء برنامج Startup Factory يشرفنا المشاركة في إنشاء حاضنة الأعمال Logivators بالتعاون مع ايجيترانس و Cash Cows لخلق نموذج رأس مال استشاري للشركات يسعى لتجديد وتطوير قطاع النقل واللوجستيات بالأفكار الإبداعية الشابة. وبالإضافة إلى هذا، كان هدفنا هو ضمان حصول المشاركين على أكبر قدر من المعرفة والرؤى في كل خطوة من خطوات البرنامج، بدءًا من اختيار المتحدثين في ورشة العمل والموجهين، وشكل وطريقة تقديم المشورة، إلى الأدوات والمنصات المقدمة للمشاركين. لقد تم تنظيم كل ذلك لمساعدة الشركات الناشئة على أن تخرج بمعرفة شاملة بصناعتها والشركات المستعدة للمنافسة في السوق".

كما قال أ/أحمد رضا، الرئيس التنفيذي لشركة Cash Cows "نحن نسعى في Cash Cows لاستقطاب الشركات الناشئة الواعدة في جميع المجالات، التي نرى فيها إمكانية إحداث نقلة ملحوظة في السوق تدفع تغيير جديد في حياة الناس. والنقل واللوجستيات هو المجال الذي يحرك ويحدث تغييرات كثيرة في حياتنا. ونأمل أن هذه الدورة وأيَضا الدورات القادمة من Logivators تقدم شركات متميزة وفريدة ونماذج أعمال متطورة تحرك السوق وتدفع المزيد من التقدم لبلادنا.”

منذ إطلاقه في أكتوبر 2021، شهد البرنامج مبادرة رائعة من الشركات الناشئة المشاركة. وقد تلقى 56 طلبًا قبل اختيار 7 فرق من رواد الأعمال للمشاركة في البرنامج. اعتمد البرنامج على نموذج الابتكار المفتوح الذي بني على خبرة ومعرفة ايجيترانس والمستشارين الفنيين والموجهين من خلفيات مختلفة. تضمن البرنامج 25 جلسة وورشة عمل مع 8 وحدات مختلفة لتوجيه رواد الأعمال الطموحين حول كيفية التنقل في عالم الأعمال وتحقيق الأهداف والتعامل مع الأزمات. تم تقديم البرنامج من قبل مجموعة مختارة من المؤسسين والمهنيين والخبراء من أكثر الشركات الناشئة نجاحًا والتي تهيمن حاليًا على مشهد السوق. تضمن البرنامج أيضًا أحداثًا إرشادية وعروضًا توضيحية حيث أتيحت لجميع الشركات الناشئة الفرصة لعرض نماذج أعمالهم لشركاء البرنامج وتلقي تعليقات بناءة من لجنة تحكيم مميزة.

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