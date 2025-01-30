الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، الرائدة في قطاع التقنية والإعلام والاتصالات في المملكة العربية السعودية، عن مشاركتها كممكّن رقمي في الحدث التقني العالمي ليب، الذي سيُعقد تحت شعار "نحو آفاق جديدة" خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير المقبل في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة تحالف.

وتستعرض موبايلي خلال المؤتمر مجموعة من الابتكارات التقنية الحديثة التي تساهم في رفع جودة الحياة وتطوير المدن والتوسع في تقديم خدمات عالية الجودة تواكب احتياجات السوق.

سيشارك عدد من ممثلي "موبايلي" كمتحدثين رئيسيين في الجلسات النقاشية التي تُعقد على هامش المؤتمر، الذي يجمع أكثر من 170 ألف زائر، و 1000 متحدث، وأكثر من 1800 عارض، ويُعد منصة مهمة لاستعراض أحدث الحلول الرقمية في مختلف القطاعات.

تعليقًا على ذلك، قال المهندس سلمان البدران، الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي: "تسعى موبايلي من خلال مشاركتها في "ليب" إلى تقديم حلول رقمية مبتكرة تدعم رحلة التحول الرقمي، وتساهم في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب سعيها نحو تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030."

وأضاف: "إننا فخورون بما نقدمه من حلول متطورة تعزز الكفاءة في القطاعات الحيوية مثل الاتصالات والتعليم والصحة. كما نؤكد في موبايلي التزامنا المستمر بدعم مستقبل التقنية وإيجاد الحلول الابتكارية لتحديات العصر، ونسعى إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار والتقنية."

تؤكد مشاركة "موبايلي" في "ليب" بنسخته الرابعة، سعيها المتواصل -كممكن رقمي وطني وشريك فعّال- نحو تمكين الاقتصاد الرقمي ودفع عجلة التحول الرقمي في المملكة، وذلك من خلال التزامها بتحقيق التميز في البنية التحتية الرقمية والاستدامة وخدمة العملاء، وحرصها على التوسع في أسواق رقمية جديدة من خلال تعزيز الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية.

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