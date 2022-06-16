ماذا

تطلق حاضنة الأعمال "أيه يو سي فينتشر لاب" AUC Venture Lab بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أول قمة لحاضنة الأعمال Lab Summit-V لدعم ريادة الأعمال في مصر. يتحدث في القمة أكثر من 20 خبير من الخبراء في ريادة الأعمال من مختلف المجالات لمناقشة أبرز التطورات في ريادة الأعمال في مصر والعالم. تشمل الفعالية مجموعة من النقاشات وورش العمل بالاضافة إلى يوم عروض الشركات الناشئة المتخرجة حديثا من برنامج التسريع الخاص بالحاضنة.

كما تستضيف الفعالية مجموعة من أهم رواد الأعمال في مصر وخبراء الصناعة وكبار المديرين التنفيذيين بالشركات الرائدة وكذلك عدد من الخبراء من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

تعد حاضنة الأعمال AUC Venture Lab (AUC V-Lab) بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أول حاضنة جامعية في مصر حيث تهدف إلى تسويق التقنيات والابتكارات التي تقوم بها الشركات الناشئة المتواجدة في مصر والتي تنتج مشروعات مجدية تجاريا.

لمزيد من المعلومات عن قمة حاضنة الأعمال اضغط هنا. للتسجيل أضغط هنا.

من

يتحدث في الفعالية كلٍ من باسل مفتاح، الشريك العام في صندوق "إنكلود"، ورافع صالح، الشريك المؤسس لصندوق استثمار Cubit Ventures ، وسعيد طلعت، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "كليكيت"، ووليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة "ڤاليو"، وميرنا عارف، المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، وتامر عازر، الشريك بشركة "شروق بارتنرز"، ووسام البيه، المدير الاقليمي لمؤسسة دروسوس في مصر، وأحمد عاشور، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "بايلون" والدكتور أيمن إسماعيل، الأستاذ المساعد وأستاذ كرسي عبد اللطيف الجميل لريادة الأعمال بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومدير حاضنة الأعمال بالجامعة.

متى

يوم السبت، 18 يونيو 2022، 12:00 ظهرا

أين

حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير

للتغطية الإعلامية

السادة الاعلاميون الراغبون في التغطية، يرجى الاتصال بنهلة الجندي: مكتب 26152491 وموبايل رقم 01222436313 – Nahla.elgendy@aucegypt.edu.



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برجاء العلم أن عدد الحاضرين سيكون محدوداً وسيتم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الحاضرين، بما في ذلك الالتزام بارتداء الكمامة وبقواعد التباعد الاجتماعي وتواجد عدد محدود من الحضور في القاعة. لن يتم السماح بالدخول لمن لم يتلقوا لقاح كورونا حرصاً على سلامة الحضور.