الكويت: عقد بنك الكويت الدولي (KIB) مؤتمراً صحفياً خاصاً للإعلان عن إطلاق KIB PayTally، أول تطبيق بنكي للتسوّق في الكويت يقوم بتقديم عروض تمويل حصرية لدى أكثر من 100 شركة، في خطوة ترسّخ الدور المتقدّم للبنك في مجال توفير أحدث الحلول المصرفية الإسلامية، ليكون أول مؤسسة مصرفية محلية تنشئ منصّة شاملة متخصّصة بالتسوّق الرقمي، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المتنوّعة والمتغيّرة التي تناسب أسلوب الحياة العصري لكافة شرائح العملاء، عبر تمكينهم من الوصول إلى كافة احتياجاتهم في وجهة واحدة، إضافة إلى KIB Store.

وبهذه المناسبة، قال المدير العام في الإدارة المصرفية للأفراد، عثمان توفيقي: "إن هذه المبادرة تعتبر نقلة نوعية في عالم الحلول المصرفية الإسلامية الرقمية، كما إنها شهادة تؤكد التزامنا بتوفير منتجات وخدمات استثنائية تسهّل وصول عملائنا إلى كافة احتياجاتهم وتلائم أسلوب حياتهم. وسيكون التطبيق قيمة مضافة لتجربة العملاء، وخاصة خلال الشهر الفضيل، لما سيقدّمه من مزايا سلسة ومفيدة لهم".

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي: " إن إطلاق التطبيق الجديد، والمتوافق مع مبادئ الصيرفة الإسلامية، يأتي بالتزامن مع حملتنا الرمضانية لهذا العام ويجسّد تمسّك KIB بمعاني العطاء في الشهر الفضيل، ونحن نفتخر بكوننا شريكاً موثوقاً لمجتمعنا ونسعى دائماً إلى توفير أحدث الحلول المصرفية الشاملة، وخاصة حلول التمويل التي تضمن السهولة والراحة لعملائنا. وإلى جانب تركيزنا طوال شهر رمضان على تقديم خدماتنا المصرفية بكفاءة عالية، فإننا لا ندّخر جهداً في تعزيز قيم الخير والعطاء، من خلال تحقيق تطلعات عملائنا وضمان رفاهيتهم عبر تمكينهم من الحصول على السيارات التي يحبّونها أو بناء البيوت التي يحلمون بامتلاكها".

ومن جهة مقابلة، قال مدير عام إدارة الابتكار الرقمي وذكاء المعلومات، محمد عاطف الشريف: "يتميّز التطبيق الجديد بأنه أول مركز تسوّق رقمي مقدّم من بنك في الكويت يتيح لمستخدميه فرصة التسوّق، طلب التمويل ومتابعته بسهولة. كما إنه مصمّم لتحقيق إنجاز نوعي في طريقة حصول العملاء على خدمات التمويل والتمتّع بتجربة تسوّق شاملة من دون الحاجة إلى تصفّح وزيارة مواقع إلكترونية وفروع متعدّدة، حيث يعتبر تطبيق KIB PayTally الجديد منصّة سهلة الاستخدام ومدعومة بمزايا فريدة ومصمّمة خصيصاً للارتقاء بمفهوم التسوّق الرقمي من خلال العروض الحصريّة والتي لا تتوفّر في أي وجهة تسوّق أخرى، إضافة إلى تمكين العملاء من مقارنة المنتجات وفقاً لفئاتها المختلفة ما يضمن الموثوقية والدقّة في الاختيار قبل الشراء".

وعلى صعيد متصل، أشار مساعد مدير المبيعات المركزية في الإدارة المصرفية للأفراد، عبدالرحمن البحر: "نحن على ثقة بأن التطبيق المبتكر سيضمن الراحة والأمان، في آن معاً، عبر إنجاز العمليات بخطوات بسيطة وفي أي وقت ومن أي مكان، ما يلغي الحاجة إلى زيارة الفروع ويجعل التجربة أكثر كفاءة وفعالية، إذ لا يحتاج طلب التمويل عبر تطبيق KIB PayTally تحويل راتب العميل إلى البنك"، لافتاً إلى أن KIB يوفّر تمويلاً مرناً عبر التطبيق، يتراوح بين 300 و25,000 دينار كويتي، ويُدفع على مدى 3 أشهر إلى 60 شهراً، للتأكد من تلبية احتياجات أوسع شريحة ممكنة من العملاء وغير العملاء، المواطنين والمقيمين، على حد السواء.

وبدوره، قال نائب المدير العام للإدارة المصرفية للأفراد، مصعب الشعلان: "من خلال هذا التطبيق الجديد، سيتمكّن KIB من جمع طيف واسع من شركائه في برنامج PayTally تحت سقف واحد وفي وجهة شاملة، ليقدّم لعملائه حلول تمويل مبتكرة ومرنة في مجالات مختلفة، على غرار تمويل السيارات، التمويل الطبي، تمويل العلاج في الخارج، التمويل التعليمي، تمويل الأثاث والإلكترونيات والقيمز (الألعاب الرقمية)، وغيرها الكثير من خدمات التمويل التي تعزّز مكانة البنك في ريادة استراتيجيات الابتكار المصرفي الرقمي".

ووجّه الشعلان الدعوة إلى جميع عملاء KIB وأفراد المجتمع لتحميل تطبيق KIB PayTally واستكشاف فرص التمويل المتوفّرة في شهر رمضان، مشدّداً على سهولة استخدامه وشمولية الخيارات التي يوفّرها من خدمات ومنتجات وعروض حصرية. وقال في هذا الصدد: "لقد تم تصميم هذا التطبيق الجديد ليشكّل ثورة في مشهد الخدمات المصرفية الرقمية وحلول التمويل في الكويت. ولمعرفة المزيد من المعلومات حول التطبيق، يمكن للجميع متابعة صفحات KIB على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك تصفّح موقعه الإلكتروني.

وتجدر الإشارة إلى أن KIB يواصل التزامه بتقديم حلول التمويل والخدمات المصرفية الأقوى من نوعها، مع ضمان وصول أكبر عدد من أفراد المجتمع إليها، تأكيداً لموقعه الريادي ومكانته المتقدّمة في قطاع الصيرفة الإسلامية، وتجسيداً لشعاره المؤسسي، بنك للحياة.

نبذة عن KIB

بنك الكويت الدولي (KIB) هو بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومقره دولة الكويت. تأسس KIB عام 1973 حيث عُرف في البداية باسم البنك العقاري الكويتي، ومن ثم تحوّل إلى بنك إسلامي عام 2007. وفي العام 2018، بدأ KIB فصلاً جديداً من مسيرته الحافلة بالتطوّر والتغيير من خلال استراتيجيته الجديدة التي تركز على تقديم تجربة ذات مستوى أعلى للعملاء تحت شعار "بنك للحياة".

ومن خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، يقدّم KIB مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الحلول الرقمية المبتكرة التي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وانسجاماً مع رسالته الوطنية، يقدم KIB برنامجاً رائداً في مجال المسؤولية الاجتماعية يهدف إلى التأثير الإيجابي على المجتمع وأفراده من خلال عدد كبير من المبادرات والنشاطات الهادفة.

واليوم، يسير KIB بخطوات ثابتة في مرحلة التنفيذ المتقدمة لأهدافه الاستراتيجية، حيث رسخ دوره كأحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع المصرفي الكويتي، كما حافظ على وضعه المالي القوي ونتائجه المتميزة باستمرار، مما أهلّه للاعتراف به دولياً نظراً لتصنيفه الائتماني القوي ومتانة مركزه المالي.

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