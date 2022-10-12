بعد نجاحها وتميزها في ضمان استمرارية الأعمال في حالات الطوارئ

نجحت في تجديد شهادة نظام الإدارة المتكامل (للجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية)

الشارقة: حصلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، على مواصفة نظام إدارة استمرارية الأعمال ISO22301:2019، بعد نجاحها وتميزها بتعزيز قدراتها على ضمان استمرارية تقديم الخدمات لمجتمع الأعمال في حالات الطوارئ، وإتمامها لكافة شروط الحصول على المواصفة بمطابقة جميع إداراتها والمؤسسات التابعة لها وكافة العمليات والخدمات والأنشطة لمتطلبات هذا الإنجاز الجديد.

وجاء منح هذه الشهادة للغرفة بعد عملية تدقيق خارجية على الأنظمة والبرامج التي تطبقها لضمان استدامة الأعمال، وتقديم خدمات مبتكرة ومواكبة لتطلعات أعضائها ومتعامليها، وتعتبر هذه الشهادة معيار معترف به دوليا لأفضل الممارسات في مجال إدارة استمرارية الأعمال.

وتزامن حصول الغرفة على هذه الشهادة مع نجاحها أيضا في تجديد شهادة نظام الإدارة المتكامل للجودة ISO9001:2015 والبيئةISO14001:2015، والصحة والسلامة المهنية: ISO45001:2018، بما يعزز جهود الغرفة في تحقيق استراتيجيتها المتمثلة في دعم قطاعات الأعمال وتعزيز ممارساتها نحو نمو اقتصاد مستدام من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والتميز.

دعم مصالح مجتمع الأعمال

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن حصول الغرفة على هذه الشهادة الدولية، يعزز من التزامها برسالتها في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الشارقة من خلال هذا الاعتراف الرسمي بجهوزيتها وقدرتها على تقديم واستمرارية خدماتها على أكمل وجه في حالات الطوارئ والأزمات، انطلاقا من استراتيجية الغرفة القائمة على تعزيز منظومة التميز المؤسسي والارتقاء بمستوى خدماتها وأعمالها، ونيل رضا وثقة المتعاملين معها على كافة المستويات الوظيفية

والوحدات التنظيمية، وتهيئة بيئة العمل وتوفير متطلبات تنفيذ سياسة الجودة وترسيخ مفاهيم وسبل تحقيق أهدافها .

وأشار العوضي، إلى أن الغرفة نجحت خلال جائحة كوفيد-19 بإيجاد الحلول الكفيلة بضمان استمرارية الأعمال عن طريق توفير منظومة من الخدمات الإلكترونية المتطورة لتسيير الأعمال بفعالية عالية وكفاءة ودون حدوث أي مشاكل قد تؤثر على سلاسة العمليات التشغيلية، إلى جانب ذلك فقد حرصت الغرفة على تسهيل وتبسيط إجراءاتها محققة نسبة 100% في التحول الذكي في خدماتها الأساسية المقدمة للعملاء، مما ساهم في دعم بيئة الأعمال وترسيخ مكانة الشارقة كوجهة أولى لجذب الاستثمارات وتعزيز الحركة الاقتصادية بالإمارة.

نوعية ومبتكرة

من جانبها أكدت مريم أحمد آل علي مدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي بالغرفة، أن حصول الغرفة على هذه الشهادة يعد دافعا جديدا للعمل على تقديم الأفضل، والاستمرار في توفير خدمات نوعية ومبتكرة وجديدة تعزز من موقع الغرفة وإيجاد بيئة مواتية لتشجيع وتحفيز الموظفين على العطاء والإبداع، لتقديم خدمات ترتقى بالقطاع الخاص في الإمارة، مشيرة إلى أهم الإنعكاسات الإيجابية التي ستجنيها الغرفة من هذه الشهادة الدولية من حيث القدرة على تحديد المخاطر ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها، وتبني منهج وقائي لخفض تأثير الحوادث لأدنى مستوى، فضلا عن ضمان استمرارية الأعمال الأساسية في المؤسسات وقت الأزمات، وتخفيض فترات التوقف عن العمل لأدنى مستوى عند التعرض لأية حوادث.

وأضافت آل علي: إن تحقيق هذا الإنجاز سيضع الغرفة في موقع متميز ويجعلها نموذجا مثاليا في سباق التميز إنطلاقا من استراتيجيتها وسعيها المتواصل إلى تحقيق أرقى معايير الجودة في جميع الأنظمة والممارسات التي تطبقها، والتي يسعى مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي إلى تنفيذ هذه التوجهات من خلال القيام بدوره في إعداد وتطوير ومتابعة تنفيذ ضمان الجودة الخاص بالوحدات التنظيمية والخدمات التي تقدمها الغرفة لمجتمع الأعمال وأعضائها ومنتسبيها.

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