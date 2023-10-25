باعتبارها أحد مستضيفي الحدث، "بروج" تعزز مكانتها الرائدة في القطاع وتواصل دعمها لقطاع التصنيع في دولة الإمارات



الشركات الصناعية الرائدة المشاركة تتبادل المعرفة والخبرات والتجارب بهدف تعزيز الابتكار في قطاع البنية التحتية لمواجهة تحديات القطاع وتبني الاستدامة العالمية



استضافة هذا الاجتماع السنوي يعكس ريادة دولة الإمارات في ملف البنية التحتية للجودة بما يعزز مبادرة "اصنع في الإمارات"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تستضيف شركة "بروج" الرائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة، الاجتماع السنوي للجنة الفنية الدولية رقم ISO/TC 138 التابعة للمنظمة الدولية للتقييس (ISO) في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق وآسيا والمحيط الهادئ.

وتأتي استضافة هذا الاجتماع السنوي الذي يعقد خلال الفترة من 23 – 27 أكتوبر الجاري تأكيداً على مكانة دولة الإمارات والتزامها بدعم وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التقييس، وما تبذله دولة الإمارات من جهود بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لضمان تكامل المواصفات الدولية مع متطلبات تعزيز القطاع الصناعي والتكنولوجي ودعم مؤشرات التنافسية، من خلال والتطوير المستدام لمنظومة البنية التحتية للجودة.

وتعتبر اللجنة واحدة من اللجان الفنية التابعة للمنظمة الدولية للتقييس (ISO) وهي أكبر منظمة دولية مستقلة وغير حكومية تضم في عضويتها 169 هيئة تقييس وطنية. ويستقطب اجتماع ISO / TC 138 ممثلين عن اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية ومجموعات العمل التي تقوم بتطوير المواصفات القياسية الدولية للأنابيب غير المعدنية المخصصة لنقل السوائل ومستلزماتها بما فيها الصمامات والوصلات.

وبصفتها عضواً ومضيفاً لهذا الحدث، تبحث "بروج" مع خبراء القطاع والمختصين المشاركين من دول العالم في هذا الاجتماع تبادل المعرفة والخبرات والتجارب في مجال المواصفات القياسية والمتطلبات الفنية للمنتجات وتطوير مواصفات دولية وفقاً لأحدث الابتكارات والتطبيقات التكنولوجية القائمة على توافق الآراء في قطاع البنية التحتية للجودة وتعزيز ممارسات الاستدامة العالمية.



تعزيز التعاون

من جانبه، قال سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "إن استضافة الوزارة للاجتماع السنوي للجنة الفنية ISO / TC 138 التابعة للمنظمة الدولية للتقييس (ISO) بالتعاون مع شركة "بروج" التي تمثل إحدى الشركات الوطنية في دولة الإمارات، يأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي، ويؤكد على ريادة دولة الإمارات في ملف تطوير البنية التحتية للجودة ودوره في تعزيز مبادرة "اصنع في الإمارات".

وأضاف: "يعد تطوير ملف البنية التحتية للجودة وإيجاد منظومة متكاملة ومرنة للمواصفات القياسية أحد الركائز التي تعمل عليها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لضمان تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بما يعزز دور المنظومة في تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين ودعم نمو وتنافسية الصناعات الوطنية، كما تحرص الوزارة في هذا الإطار على تعزيز تعاونها وشراكتها مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بهذا الأمر لضمان مطابقة المنتجات المحلية مع أحدث وأعلى المعايير العالمية."

وأشار السويدي إلى أن المنظومة الإماراتية للبنية التحتية للجودة قد أصدرت أكثر من 27 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية في مختلف القطاعات، والتي ساهمت في توفر المنتجات الإماراتية في أسواق أكثر من 80 دولة حول العالم. كما ساهمت جهود مواءمة المواصفات الوطنية مع المواصفات الدولية في تسهيل التجارة البينية ودعم ثقة المستهلكين عبر مواءمة المواصفات القياسية الوطنية وإجراءات تقييم المطابقة.

وكانت دولة الإمارات هي الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تشغل مقعداً في "مجلس المنظمة الدولية للتقييس ISO" في الفترة 2020-2022 من خلال عضوية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

من ناحيته، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج": "يشرفنا استضافة الاجتماع السنوي للجنة الفنية الدولية ISO/TC 138 في أبوظبي والذي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ بالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. ويوفر هذا التجمع المهم فرصة لشركة بروج لتعزيز مكانتها الرائدة في القطاع الصناعي ودعمها المستمر لقطاع التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة كمزود رئيسي لحلول البولي أوليفين المتميزة التي تخدم العديد من المنتجات النهائية المطلوبة بكثرة."

وأضاف الرئيس التنفيذي لبروج: "أن بروج، وبحضور نخبة من قادة الصناعة والخبراء العالميين الذين اجتمعوا لتبادل المعرفة والخبرات حول المواصفات القياسية والمتطلبات الفنية للمنتجات، ستسلط الضوء على سياسة الجودة في الشركة التي تدعم التزامها بالجودة في كافة أعمالها الناجحة لتحقيق أقصى قدر من الفائدة لكافة أصحاب العلاقة لدينا. لطالما كانت الجودة إحدى أهم أولوياتنا منذ تأسيس بروج ولذلك نحرص على الالتزام بمواصفات الجودة الصارمة والعمل وفقاً لمعايير الجودة المعمول بها."

وقال تورو كوريتا، رئيس اللجنة الفنية ISO / TC 138 التابعة للمنظمة الدولية للتقييس: "تعتبر لجنة ISO / TC 138 من أهم اللجان الفنية التابعة لمنظمة المعايير الدولية التي تتعامل مع الأنابيب البلاستيكية والتجهيزات والصمامات الخاصة بنقل السوائل. وبصفتي رئيساً للجنة ISO / TC 138 فأنا متحمس جداً لعقد الاجتماع السنوي للجنة لعام 2023 في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الذي تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. ومن خلال التعاون المتقدم بين الدول الأعضاء في لجنة ISO / TC138 في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة كعضو مهم جداً في TC، فقد تم تشكيل لجنةISO / TC 138 لتصدر وتحافظ على أكثر من 350 من المعايير الممتازة، مع وجود أكثر من 60 معياراً قيد التطوير أو الاقتراح. تسعى لجنة ISO / TC138 لتكون لجنة فنية ممتازة تساهم حقاً في دعم المجتمع الدولي من خلال المعايير الدولية. وأنا على ثقة أن اجتماع ISO/TC138 في أبوظبي سيكون اجتماعاً مهماً لتعزيز هذه المبادرات."

وتمثل شركة "بروج" دولة الإمارات العربية المتحدة في اللجنة الفنية ISO / TC 138 منذ عام 2015، مما يعكس أهمية دورها الرائد في القطاع كمورد للمواد المستدامة والمبتكرة وخبير في شؤون هذا القطاع الصناعي. كما أن اللجنة الفنية للمنظمة الدولية للتقييس ISO / TC 138 قامت بإعداد وإصدار نحو 355 مواصفة دولية معتمدة ولديها حوالي 37 مشروع مواصفة دولية جديدة تعمل على تطويرها. وتضم اللجنة في عضويتها 41 دولة عضواً مشاركاً و35 عضواً مراقباً من جميع أنحاء العالم.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

تأسست وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، بهدف تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. حيث تم دمج مهام وصلاحيات كلا من مكتب وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في هيكل الوزارة الجديد.

وتضطلع الوزارة بمهام صياغة السياسات والقوانين والبرامج بما يسهم في توفير بيئة عمل مثالية تعزز تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وخلق فرص العمل، واستقطاب المواهب والعقول المبدعة، والارتقاء بالكوادر الوطنية، وتعزيز صادرات وتنافسية المنتجات المصنعة في دولة الإمارات اعتماداً على ما تديره الوزارة من منظومة وطنية متقدمة للبنية التحتية للجودة.

وتوظف الوزارة خبراتها وإمكاناتها وصلاحياتها لدعم جهود تعزيز المنظومة الصناعية في الدولة من خلال تسهيل إنشاء المجمعات الصناعية، ورفع القدرات الصناعية في الدولة بالاعتماد على حلول التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز نمو الصناعات المستدامة بما يخدم المستهدفات الوطنية نحو اقتصاد وطني متنوع مبني على المعرفة، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً.

وتدعم الوزارة جهود الدولة لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي واستعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.

نبذة عن بروج بي ال سي:

تُعد شركة بروج بي إل سي، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز BOROUGE ورمز التعريف الدولي AEE01072B225، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة لقطاعات البنية التحتية والطاقة والسيارات والرعاية الصحية والزراعة والتغليف المطوّر. ويعمل لدى "بروج" أكثر من 3,100 موظف، وهي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في أكثر من 86 دولة عبر آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

تأسست شركة بروج عام 1998 كشراكة إستراتيجية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة "بورياليس" لتشييد وتشغيل مجمع لتصنيع البولي أوليفين في مدينة الرويس الصناعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يُعد اليوم أحد أكبر المجمعات المتكاملة لإنتاج البولي أوليفينات في العالم. وتمتلك شركة أدنوك حصة الأغلبية في شركة بروج بي ال سي بنسبة 54%، في حين تمتلك شركة بورياليس حصة 36%.

لمعرفة المزيد حول "بروج"، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: borouge.com