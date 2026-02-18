القاهرة، أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة، المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنكًا شاملًا في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن حصولها على شهادة الآيزو 45001، المعيار الدولي لنظم إدارة الصحة والسلامة المهنية.

وتُرسخ هذه الشهادة نهج المجموعة في تحديد وإدارة مخاطر بيئة العمل، وتعزيز حوكمة الصحة والسلامة والبيئة، وترسيخ ممارسات السلامة ضمن العمليات التشغيلية اليومية. ويحدد معيار الأيزو 45001 متطلبات تشمل تحديد المخاطر وتقييمها، وتطبيق الضوابط التشغيلية، والاستعداد لحالات الطوارئ، وإشراك الموظفين، ومتابعة الأداء.

وفي هذا السياق، قال محمد عبد الخبير، رئيس القطاع المالي والعمليات لمجموعة إي اف چي القابضة: "تعزز هذه الشهادة التزامنا بحماية موظفينا وتطوير منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر، مضيفًا أن المجموعة ستواصل دمج الصحة والسلامة كأولوية أساسية ضمن عملياتها، والسعي المستمر نحو التحسين."

من جانبه، قال عمرو أحمد عبد العال، مدير الأمن الأول في مجموعة إي اف چي القابضة: "يسهم هذا المعيار في تعزيز نظام إدارة الصحة والسلامة لدينا من خلال تحسين آليات تحديد المخاطر وتطبيق الضوابط الفعالة، ودعم ثقافة التحسين المستمر."

وتُكمل شهادة الآيزو 45001 جهود مجموعة إي اف چي القابضة في مجالات الامتثال والتميز التشغيلي، بما يوفر للموظفين والمستثمرين والجهات التنظيمية وشركاء الأعمال ضمانات بالالتزام بأفضل الممارسات الدولية في مجال الصحة والسلامة المهنية.

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أكثر من أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر، وأصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

