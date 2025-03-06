الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: كشف مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن حصوله على شهادتي آيزو/آي إي سي 27001:2022 وآيزو/ آي إي سي 27701:2019، في خطوة تعزز التزامه بضمان أعلى مستويات أمن المعلومات وخصوصية البيانات. ويشمل هذا الاعتماد عمليات مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي بأكملها، بما في ذلك فروعه في دولة الإمارات ومصر والعراق والمملكة المتحدة، والشركة السعودية للتمويل، بالإضافة إلى جميع الشركات الأخرى التابعة للمجموعة، مما يعكس التزام المصرف الراسخ بضمان حماية بيانات المتعاملين والامتثال التنظيمي في جميع الأسواق التي يعمل بها.

وتعكس الشهادات الممنوحة التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بأفضل الممارسات المعترف بها دولياً في مجال إدارة أمن المعلومات وخصوصية البيانات. وسلط التقييم الضوء على الأطر الأمنية المتينة للمصرف، وضوابط الخصوصية المحكمة، وإجراءات إدارة المخاطر الاستباقية، مما يؤكد قدرة مصرف أبوظبي الإسلامي على حماية أنظمته وبيانات متعاملينه من التهديدات المحتملة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال طلحة كريم، رئيس إدارة المخاطر لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "نحرص في مصرف أبوظبي الإسلامي على الالتزام بأعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر، والتي تشكل الركيزة الأساسية لاستراتيجيتنا في مجال الاستدامة. إن حصولنا على شهادتي آيزو 27001 وآيزو 27701 يؤكد التزامنا الثابت بتعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات في جميع عملياتنا. كما نولي اهتماماً كبيراً بتوفير أعلى مستويات الأمن وخصوصية البيانات والامتثال التنظيمي، لا سيما مع التطور المستمر للخدمات المصرفية الرقمية. ويجسد هذا الإنجاز تفاني فرقنا للالتزام بالمعايير العالمية، وتطبيق أطر أمنية محكمة، وضمان الامتثال التام".

ويعزز حصول مصرف أبوظبي الإسلامي على هذه الشهادات قدرته على تلبية المتطلبات التنظيمية في دولة الإمارات وأسواقه الدولية، مما يؤكد التزامه بحماية معلومات المتعاملين وترسيخ الثقة بين أصحاب المصلحة.

وتتوافق هذه الشهادات مع التزامات مصرف أبوظبي الإسلامي الأوسع نطاقاً في مجال الاستدامة، مما يعزز مكانته بصفته مؤسسة رائدة في الممارسات المصرفية المسؤولة والآمنة. ويؤكد المصرف التزامه الراسخ بالتحسين المستمر لأطر الأمن والخصوصية، مما يضمن تجارب مصرفية سلسة وآمنة لمتعاملينه، وذلك بالتوازي مع التطورات المتسارعة في المشهد الرقمي.

نبذة حول مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف أبوظبي الإسلامي هو أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 226 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وحلول إدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADIB).

ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في خمس أسواق استراتيجية تشمل مصر، التي يمتلك فيها 70 فرعاً، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة وقطر والعراق.

وحصد المصرف جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية التابعة لمجموعة فايننشال تايمز. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالتميز على هذا الصعيد، ويتجسد ذلك في منتجاته المتنوعة، ومن بينها حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.

-انتهى-

#بياناتشركات