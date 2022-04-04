المنامة، مملكة البحرين – حصل مصرف البحرين المركزي على شهادة الآيزو (ISO) 22301:2019 في نظام إدارة استمرارية الأعمال(BCMS) بعد خضوعه لإجراءات التدقيق واستيفاءه جميع المتطلبات المعيارية واجتياز عملية التدقيق بنجاح ، وهي شهادة معترف بها دوليًّا مُنحت للمصرف وذلك في إطار حرصه على تبني أفضل المعايير العالمية لضمان استمرارية سير العمل وسعيه الدائم لتطبيق أفضل الممارسات التي تمكن المصرف من ضمان استمرار الأعمال و الجاهزية للتصدي للمخاطر المحتملة والاستدامة في تقديم الخدمات المصرفية والقيام بدوره الرقابي والاشرافي على أكمل وجه .

يقدم الآيزو(ISO) 22301:2019 معيارًا معتمدًا للمؤسسات لتتمكن من تقييم مستوى كفاءتها، والاستمرار بتلبية قدراتها والتزاماتها في مجال ضمان استمرارية الأعمال، حتى في حال وقوع أيّ حدث طارئ. كما إنه يحدد متطلبات التخطيط، والتنفيذ، والتشغيل، والصيانة المستمرة لنظام إدارة استمرارية الأعمال(BCMS) ، والذي التزم مصرف البحرين المركزي بتطبيق معاييره لتشمل جميع الممارسات في مختلف إداراته وأقسامه.

وبهذه المناسبة، صرح السيد يوسف راشد الفاضل المدير التنفيذي للخدمات الإدارية بمصرف البحرين المركزي قائلاً "إن هذا الإنجاز يضاف إلى إنجازات مصرف البحرين المركزي، مثمناً الجهود التي بذلها موظفو المصرف لتحقيق تطلعات المصرف ورؤيته الاستراتيجية لتوفير أنظمة موثوقة ومستدامة لضمان استمرارية سير العمل والاسهام في تعزيز دور القطاع المصرفي ضمن منظومة اقتصادية متكاملة. وأضاف أن التزام بمثل هذه المبادرات في مجال إدارة استمرارية الأعمال والجاهزية للطوارئ قد آتى ثماره في تجاوز أزمة جائحة كوفيد 19، مع الحرص على سلامة الموظفين وضمان استدامة الأعمال وتطويرها بدون انقطاع."

من جهته، أكد السيد طارق محمد العلوي مدير تقنية المعلومات بمصرف البحرين المركزي على أهمية هذه الشهادة، حيث قال "يسعدنا ويشرفنا الحصول على هذه الشهادة المميزة. وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الحثيثة التي يبذلها فريق عمل المصرف لتبني أفضل المعايير والممارسات الدولية في مختلف الأنظمة الإدارية للارتقاء بأداء القطاع المصرفي بالمملكة. ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد التزامنا بالاستمرار في تطوير أنظمة أمن المعلومات، بهدف ضمان استمرارية العمل في الحالات الطارئة والاستعداد لها والاستجابة لها وتقليل احتمالية حدوثها والتعافي منها في حال حصولها، ويأتي ضمن أولويات المصرف الاستراتيحية تطوير نظام إدارة استمرارية الأعمال والسعي للتغلب على أي طارئ قد يحدث في أي وقت، ومن ثم تقديم خدمة مستمرة وفعالة لضمان استمرارية الأعمال الاشرافية والرقابية للمصرف والخدمات المصرفية المقدمة للقطاع المصرفي بمملكة البحرين. ويوضح هذا النظام الدولي مدى أهمية التزام المرونة عند حدوث أيّ أمر غير متوقع واتباع الأنظمة المعيارية العالمية لضمان التزام أفضل الممارسات."

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