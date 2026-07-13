المعرض المعتمد من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ليجمع كبار المطورين والمستثمرين ومشتري المنازل مع دخول سوق العقارات في دولة الإمارات مرحلة جديدة من النمو المستدام مع تجاوز قيمة المعاملات العقارية ٢٠٣ مليار درهم في آخر ١٢ شهراً

١. قفزت قيمة المعاملات العقارية في أبوظبي بنسبة ٧٦.٦ بالمائة لتصل إلى ٢٠٣.٠١ مليار درهم في آخر ١٢ شهراً المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦؛ ٢. قفز إجمالي عدد المعاملات العقارية في أبوظبي بنسبة ٦٤.٥٣ بالمائة ليصل إلى ٥٣,١٧٧؛ ٣. بلغت إجمالي مبيعات العقارات في أبوظبي خلال الأشهر الستة الأولى ٨٨.٢٥ مليار درهم، مقارنة بمبيعات العام بأكمله البالغة ٩٣.٣٤ مليار درهم في عام ٢٠٢٥؛ ٤. بلغت القيمة الإجمالية لمعاملات العقارات النصف سنوية ١٢١.٩٠ مليار درهم، مقارنة بـ ١٤٢.٢١ مليار درهم في العام الماضي؛

قفزت قيمة المعاملات العقارية في أبوظبي بنسبة 76.6 بالمائة لتصل إلى 203.01 مليار درهم في آخر 12 شهراً المنتهية في 30 يونيو 2026، مع قفز إجمالي عدد المعاملات بنسبة 64.53 بالمائة ليصل إلى 53,177، وفقاً لـ مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، مما يعكس نمو سوقها العقاري الذي من المتوقع أن يعزز ثقة المستثمرين في الوقت الذي تستعد فيه الإمارة لاستضافة أكبر حدث عقاري – معرض العقارات والاستثمار الدولي آيريس (IREIS) 2026 – والمقرر إقامته في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2026 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC).

أظهرت إحصائيات مركز أبوظبي العقاري (ADREC) أن إجمالي مبيعات العقارات في أبوظبي خلال الأشهر الستة الأولى بلغ 88.25 مليار درهم، مقارنة بمبيعات العام بأكمله البالغة 93.34 مليار درهم في عام 2025. وبلغت القيمة الإجمالية لمعاملات العقارات النصف سنوية 121.90 مليار درهم، مقارنة بـ 142.21 مليار درهم في العام الماضي.

تعكس كل هذه المؤشرات سوقاً عقارياً ديناميكياً للغاية، حيث من المرشح أن تصبح أبوظبي القوة الاقتصادية الكبرى القادمة في الشرق الأوسط مع وجود مشاريع تطويرية بقيمة 2.78 تريليون درهم (758 مليار دولار أمريكي) في مراحل مختلفة من التخطيط والتطوير والبناء في الإمارة، وفقاً لتقرير صادر عن شبكة بي إن سي (BNC Network).

تتجاوز محفظة البناء النشطة في أبوظبي 477 مليار درهم (130 مليار دولار أمريكي)، مدفوعة بأكثر من 38,600 رخصة نشطة. ويشمل هذا الرقم مخططات البنية التحتية الضخمة، مع تخصيص أكثر من 200 مليار درهم (57 مليار دولار أمريكي) لخطة أبوظبي للبنية التحتية، إلى جانب محفظة ضخمة بقيمة 55 مليار درهم للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

سيعود معرض آيريس (IREIS) 2026 إلى مركز أدنيك (ADNEC) باعتباره أكبر معرض للمبيعات العقارية في الإمارة، حيث يجمع كبار المطورين العقاريين في دولة الإمارات والمستثمرين والمؤسسات المالية ومشتري المنازل على منصة واحدة لدفع عجلة الاستثمار والمبيعات العقارية في جميع أنحاء البلاد.

معتمد من قبل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي (DCT Abu Dhabi)، وقد رسخ معرض آيريس (IREIS) مكانته كمعرض متخصص في المبيعات العقارية حيث يقوم المطورون بتسويق وبيع المشاريع مباشرة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين، مما يخلق واحداً من أكثر الأسواق العقارية نشاطاً تجارياً في دولة الإمارات.

مع استمرار السوق العقاري في دولة الإمارات في مسار نموه الملحوظ، سيسلط معرض آيريس (IREIS) 2026 الضوء على الفرص الاستثمارية ليس فقط في أبوظبي ولكن أيضاً في دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والإمارات الأخرى سريعة النمو. ويعكس المعرض الاتجاه المتزايد للمستثمرين الذين يتخذون من أبوظبي مقراً لهم لتنويع محافظهم العقارية في جميع أنحاء دولة الإمارات، في حين يدرك المطورون من كل إمارة أن العاصمة هي أحد أقوى الأسواق الاستثمارية في البلاد.

تواصل دبي قيادة النشاط العقاري الإقليمي من خلال مشاريع سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات بارزة تجذب رؤوس الأموال العالمية، في حين يستمر اقتصاد أبوظبي المستقر والتعداد السكاني المتنامي والرؤية الاستثمارية طويلة الأجل في تعزيز ثقة المستثمرين. وفي الوقت نفسه، تبرز الشارقة ورأس الخيمة كوجهات جاذبة للإسكان الميسر، والمجمعات السكنية الواجهة البحرية، ومشاريع الضيافة، والاستثمارات في نمط الحياة، مما يوفر للمستثمرين مجموعة أوسع من الفرص عبر الإمارات.

عكس نجاح معرض آيريس (IREIS) 2025 هذا الزخم الوطني. حيث ضمت النسخة السابقة مشاريع من قبل كبار المطورين من جميع أنحاء دولة الإمارات، وقدمت حوافز حصرية للمعرض، وإطلاق مشاريع، وفرص حجز في الموقع. وقد أظهر المعرض الطلب المتزايد على منصة مبيعات متخصصة حيث يمكن للمستثمرين مقارنة المشاريع من مختلف الإمارات تحت سقف واحد.

على عكس المعارض العقارية التقليدية، تم تصميم آيريس (IREIS) ليكون حدث مبيعات مدفوعاً بالنتائج حيث تتم المعاملات العقارية والحجوزات والقرارات الاستثمارية أثناء المعرض. يستفيد المطورون من التعامل المباشر مع المستثمرين المؤهلين، في حين يحصل المشترون على عروض حصرية، وخطط سداد مرنة، وأحدث المشاريع السكنية والتجارية والمتعددة الاستخدامات المتاحة في جميع أنحاء دولة الإمارات.

إلى جانب المعرض، سيستضيف آيريس (IREIS) 2026 مؤتمراً رفيع المستوى يضم ممثلين حكوميين ومطورين ومؤسسات مالية واقتصاديين وخبراء قطاع لمناقشة مستقبل الاستثمار العقاري. وستشمل المواضيع دور أبوظبي المتنامي كمركز استثماري إقليمي، والخدمات المصرفية والتوسع العقاري في دولة الإمارات، والبنية التحتية المستدامة، والملكية الجزئية والتكنولوجيا العقارية (PropTech)، والاستثمار الأجنبي المباشر، ودور العقارات في التنويع الاقتصادي، وممرات الاستثمار بين دولة الإمارات وأوروبا، وممستقبل الوساطة العقارية.

قال أرون بوز، من آيريس (IREIS): "لقد نما معرض آيريس (IREIS) ليصبح أكثر بكثير من مجرد معرض – فهو السوق العقاري في دولة الإمارات حيث يلتقي المطورون بالمستثمرين الجادين وتُبرم المعاملات العقارية. وفي حين توفر أبوظبي المكان المثالي والقاعدة الاستثمارية المناسبة، فإن المعرض يمثل فرصاً في جميع أنحاء دولة الإمارات بأكملها".

"اليوم، يستثمر مستثمرو أبوظبي بنشاط في دبي، والشارقة، وعجمان، ورأس الخيمة والأسواق الناشئة الأخرى، في حين يدرك المطورون من جميع أنحاء الإمارات أن العاصمة هي واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في البلاد. وسيجعل معرض آيريس (IREIS) 2026 هذه الفرص تجتمع تحت سقف واحد، مما يخلق منصة لا مثيل لها للمبيعات والاستثمار والشراكات الاستراتيجية."

ويدعم المعرض رؤية دولة الإمارات في جذب الاستثمار العالمي، وتعزيز التنويع الاقتصادي وتوطيد التعاون بين المطورين والمؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين. ومن خلال جمع المشاريع من مختلف الإمارات، يعزز معرض آيريس (IREIS) مكانة الدولة كواحدة من أكثر وجهات الاستثمار العقاري ديناميكية ومرونة في العالم.

مع توقع مشاركة من كبار المطورين العقاريين في دولة الإمارات والعالم، وآلاف المستثمرين، والمشترين المؤسسيين والمهنيين العقاريين، من المقرر أن يصبح معرض آيريس (IREIS) 2026 منصة المبيعات العقارية الأكثر شمولاً في البلاد، مما يتيح للزوار الوصول المباشر إلى فرص الاستثمار الممتدة عبر أبوظبي، ودبي، وعجمان، والشارقة، ورأس الخيمة وما بعدها.

سيُعقد معرض آيريس (IREIS) 2026 في أيام ١٧ و١٨ و١٩ سبتمبر في مركز أدنيك (ADNEC). وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول العارضين، وبرامج المؤتمرات، والمنتديات الاستثمارية وتسجيل الزوار في الأسابيع المقبلة.

نبذة عن معرض العقارات والاستثمار الدولي 2026 ( آيريس (IREIS) 2026)

يعد معرض العقارات والاستثمار الدولي آيريس (IREIS) المنصة السنوية الرائدة في أبوظبي للمتخصصين في مجال العقارات والاستثمار، والتي تستضيفها شركة دوم للمعارض (Dome Exhibitions). ومنذ انطلاقه في عام 2005، نجح معرض آيريس (IREIS) في الربط بين الآلاف من المطورين، والمستثمرين، والوسطاء، والمستشارين من جميع أنحاء العالم. ويتميز الحدث بمكانة فريدة كمركز للمعاملات التجارية، مما يتيح إتمام المبيعات الفورية، ومناقشات الاستثمار، والشراكات الدولية في الوقت الفعلي.

وفي نسخته الخامسة عشرة الآن، سيُعقد معرض آيريس (IREIS) 2026 في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر في مركز أدنيك (ADNEC)، أبوظبي. ويتميز المعرض بتقديم عروض عقارية متطورة، وأجنحة دولية، ومناطق استشارية للاستثمار، ومؤتمرات ريادة الفكر التي تغطي فرص التأشيرة الذهبية، والتنمية المستدامة، والاستثمارات العابرة للحدود، وغيرها المزيد. ومع توقع حضور ومشاركة أكثر من 3,000 شخص، يواصل معرض آيريس (IREIS) صياغة مستقبل العقارات في جميع أنحاء دولة الإمارات وما بعدها.

وقد اكتسب معرض آيريس (IREIS) سمعة طيبة كجسر موثوق بين الأسواق العالمية والفرص الإقليمية، حيث يجذب أصحاب المصلحة الرئيسيين من دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا، وآسيا. وسواء كان ذلك للمشترين السكنيين، أو المستثمرين المؤسسيين، أو مستشاري الهجرة، فإن الحدث يوفر بيئة ديناميكية قائمة على إبرام الصفقات لتمكين الجهات الفاعلة الراسخة والناشئة على حد سواء في قطاع العقارات.

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