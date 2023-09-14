

تنظيم باقة متنوعة من الفعاليات تندرج تحت 11 نشاط رئيسي على مدار العام

عارضون من +140 دولة حول العالم

المنصة الاستثنائية لعرض مشاريع العقارات المحلية والعالمية في المنطقة والشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن معرض العقارات الدولي عن هويته الجديدة تحت مسمى معرض IPS للعقار والذي يتم تنظيمه بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 27 إلى 29 فبراير 2024.

يعد معرض IPS للعقار "المنصة الاستثنائية لعرض مشاريع العقارات المحلية والعالمية في المنطقة والشرق الأوسط" والتي نجحت على مدار 19 عامًا، بجمع العارضين والمتخصصين والخبراء والعاملين في مجال العقارات لتبادل الخبرات ومناقشة أكثر الفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها القطاع.

يهدف المعرض بهويته الجديدة وعبر تنظيم 11 نشاط رئيسي ضمن فعاليات الدورة العشرين للحدث خلال العام المقبل، إلى توسيع نطاق أعماله ووصوله ليشمل وجهات نظر أوسع تتعلق بالعقارات حيث يستعد لتقديم مساهمة كبيرة في التطوير المستمر ونجاح صناعة العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم كواحد من ركائز الاقتصاد الوطني.

ويتم تنظيم باقة من الفعاليات المتنوعة والتي تندرج تحت11 نشاط رئيسي على مدار العام، تشمل معرض أي بي إس، مؤتمر أي بي إس، جوائز أي بي إس، مدن أي بي إس المستقبلية، تواصل مع أي بي إس ، أي بي إس والمالية IPS Finance ، أي بي إس والمرأة IPS Women ، أي بي إس والشباب IPS Youth ، استوديو أي بي إس IPS Studio ،أي بي إس بروبتيك IPS PropTech ، أي بي إس وأعمال التصميم والديكور IPS Design .

ومن جهته أكد داوود الشيزاوي رئيس معرض IPS للعقار على أهمية هذه الخطوة لتنظيم مجموعة متكاملة من الأنشطة والفعاليات على مدار العام لتبادل المعرفة ضمن بيئة تفاعلية تسهم في اطلاع المشاركين على الفرص الاستثمارية المتاحة، والرؤى السوقية، وتعزيز علاقات الشراكة مع مالكي العقارات ما يتيح فرص التعاون المشترك وعقد اتفاقيات وشراكات جديدة، وتعزيز الصلات والعلاقات المختلفة بين المشاركين الفاعلين داخل السوق العقارية من مختلف دول العالم.

ويأتي تنظيم المعرض في دورته ال 20 كدليل واضح على جاذبية وقدرة سوق دبي العقاري في استقطاب الاستثمارات الأجنبية ومنافسة الوجهات الاستثمارية العالمية في قطاع العقارات، نظراً لما تتمتع به إمارة دبي من سهولة الإجراءات وقوة التشريعات التي تحمي المستثمرين والتسهيلات غير المسبوقة المقدمة لمنح الإقامة والجنسية مقابل شراء عقار، ويعزز من مكانة القطاع في دبي الموقع الاستراتيجي الذي تشغله، حيث من المتوقع أن يستفيد قطاع العقارات من ذلك. ويعتبر الاستقرار السياسي، والاقتصاد المتنوع، والموقع المركزي من بين الاعتبارات الرئيسية لمعظم المستثمرين.

وتهدف الدورة ال 20 من المعرض لرفع مستهدفاتها وزيادة مساحة العرض بنسبة 100%، واستقطاب 15000 زائرًا أي بنسبة زيادة تشكل 50%، وجذب وفود المستثمرين والمهنيين الدوليين من الأسواق الحالية والجديدة.

ومن أبرز هذه الأسواق الشركات الهندية حيث شكل توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الهند، مؤخرًا نقطة تحول مفصلية في علاقات البلدين؛ والتي دخلت حيز النفاذ مايو 2022، ما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة وتنويع مظلتها لتشمل قطاعات جديدة تضاف للقطاعات القائمة والتي تتضمن الطاقة المتجددة، والاتصالات والبنية التحتية للطرق والعقارات والشركات الناشئة، بما يضمن زيادة نسبة مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين.

يشكل المعرض الرئيسي منصة للتواصل وشراء وبيع وترويج العقارات المحلية والدولية. كما يسلط الضوء على أحدث الاتجاهات والأحداث العالمية في صناعة العقارات، لمواكبة التطورات في القطاع العقاري المحلي والإقليمي، إلى جانب توفير فرصة تعلم فن تقديم العروض العقارية الجديدة من أفضل المطورين العقاريين في القطاع.

كما يتيح المؤتمر الرئيسي فرصة لخبراء العقارات وكبار المسؤولين والممثلين من الهيئات الحكومية والمؤسسات الدولية لمناقشة الموضوعات ذات الصلة بالقطاع العقاري، بالإضافة إلى إمكانية طرح الأفكار وتبادلها مع مختلف شرائح المجتمع العقاري.

وتستعرض فعاليات أي بي إس بروبتيك IPS PropTech أحدث التقنيات العقارية والاتجاهات المستقبلية من خبراء وقادة الصناعة الدوليين. فضلٍا عن استعراض فعاليات أي بي إس وأعمال التصميم والديكور IPS Design أحدث الممارسات في الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي.

كما يعمل أي بي إس والشباب IPS Youth على تنظيم قمة عالمية لأصحاب المشاريع العقارية والمهنيين الشباب المهنيين الذين يتطلعون إلى مواكبة أحدث الأدوات والموارد وفرص التواصل في صناعة العقارات.

وتهدف فعاليات أي بي إس والمرأة IPS Women إلى تمكين وربط النساء المؤثرات والملهمات والمهنيات في القطاع العقاري حول العالم.

وتستكشف فعاليات مدن أي بي إس المستقبلية أفضل الممارسات العالمية والاتجاهات المستقبلية والتقنيات المبتكرة من أجل مستقبل ذكي مستدام للمدن المستقبلية. إلى جانب استكشاف آخر التحديثات والفرص في التمويل العقاري من خلال فعاليات أي بي إس والمالية IPS Finance.

ويشكل استوديو أي بي إس قناة رقمية ومنصة إعلامية تستعرض اتجاهات صناعة العقارات والشراكات المتعلقة بأسواق العقارات المحلية والإقليمية والعالمية.

وتتضمن فعاليات تواصل مع أي بي إس سلسلة من الأحداث العالمية التي ستوفر الوصول إلى شبكة واسعة من كبار المسؤولين والمستثمرين وصناع القرار لتعزيز ومناقشة مجموعة واسعة من فرص الاستثمار العقاري والتعاون والشراكة.

جدير بالذكر أن المعرض يستقطب عارضين من 140+ دولة حول العالم إلى جانب دولة الإمارات أبرزها المملكة المتحدة وتركيا والهند والباكستان والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان وجمهورية مصر العربية.

#بياناتحكومية

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