دبي، الإمارات العربية المتحدة: تنطلق يوم غد "الثلاثاء" في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات النسخة العشرين من معرض IPS للعقار "المنصة الاستثنائية لعرض مشاريع العقارات المحلية والعالمية في المنطقة والشرق الأوسط، لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والأحداث العالمية في صناعة العقارات، واستعراض المشاريع العقارية التجارية والسكنية، أمام جمهور عالمي من المستثمرين ومشتري المنازل والمهنيين وقادة صناعة العقارات.

يستقطب المعرض الذي تستمر فعالياته حتى 29 فبراير الجاري، ما يزيد عن 100 عارض عقاري من أكثر من 45 دولة حول العالم إلى جانب دولة الإمارات أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان، إسبانيا، ألبانيا، الباكستان، الفلبين، تايلاند، تركيا، جورجيا، فرنسا، قبرص، قبرص الشمالية، وموريشيوس، بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعزز سبل العمل المشترك والتعاون الدولي ويفتح آفاق جديدة أمام الحضور.

ويحظى المعرض بدعم مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين وهم المدينة المستدامة عُمان (يتي)، معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري (IEREI)، شركة ديجيت مي DigitME، وشبكة الشراكة العقارية (PNP)، وبنك الإمارات دبي الوطني، الشريك المصرفي الرسمي للمعرض، بالإضافة إلى الشركاء الإعلاميين CNBC Arabia ومجلة كونستركشن ويك.

يشهد المعرض حزمة من البرامج والفعاليات النوعية وسيقام على هامشه مراسم توقيع مذكرات تفاهم مع عدة جهات محلية وعالمية لغايات تعزيز جهود التعاون المشترك، وتبادل الخبرات وعقد اللقاءات المشتركة، للارتقاء بواقع القطاع العقاري.

وتستعرض شركة Magnum Estate إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في إندونيسيا، كيفية إعادة تعريف الحياة الفاخرة في بالي من خلال مشاريع ذات رؤية وخدمات لا مثيل لها. ويطرحون مشروع Magnum Residence Berawa، الذي يضم أكبر حوض سباحة على السطح في العالم، مع أكثر من 150 شقة فاخرة ووسائل راحة متطورة. وانسجاما مع الطفرة العقارية التي تشهدها بالي، تنتهج شركة Magnum Estate استراتيجية لتلبية متطلبات السوق العقارية مع تطلعاتها لإعادة تعريف الحياة الفاخرة في جميع أنحاء آسيا كذلك.

ويضم برنامج الحدث على مدار يومين انعقاد مؤتمر آي بي إس والذي يعد واحدًا من الأنشطة الرئيسية المصاحبة للمعرض ويجمع نخبة خبراء العقارات وكبار المسؤولين والممثلين من الهيئات الحكومية والمؤسسات الدولية، لتبادل المعارف والخبرات والرؤى والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات المبتكرة وفرص الاستثمار في قطاع العقارات العالمي، بالإضافة إلى إمكانية طرح الأفكار وتبادلها مع مختلف شرائح المجتمع العقاري.

كما يشهد اليوم الثاني تنظيم مسابقة للشركات العقارية الناشئة "بروبتيك"، التي تطرح أحدث المشاريع في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات لتطوير وإدارة العقارات، ومساعدة الأفراد والشركات في البحث عن العقارات وشرائها وبيعها، وكيفية توظيف الأنظمة التقنية المبتكرة التي تتيح للتكنولوجيا التحكم في جميع جوانب العقار.

وتنظم شبكة المهنيين الشباب العالمية (YPN) بالشراكة مع معرض IPS للعقار 2024 خلال اليوم الثالث، قمة عالمية للمهنيين العقاريين من الشباب (YPN Congress)، بهدف جمع المهنيين الشباب من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار والرؤى والحلول المبتكرة وتوفير بيئة تنافسية لمعالجة التحديات الحالية والمستقبلية التي تؤثر على تدفق الأعمال.

وتعمل قمة (YPN Congress) على تمكين الشباب المتخصصين في مجال العقارات من خلال خمس فعاليات رئيسية هي تحدي YPN، مشاريع YPN، أفكار YPN، تواصل YPN، يوتيوب YPN.

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