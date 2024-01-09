دبي، الإمارات العربية المتحدة: تنظم الدورة العشرين من معرض IPS للعقار 2024 "المنصة الاستثنائية لعرض مشاريع العقارات المحلية والعالمية في المنطقة والشرق الأوسط"، والتي تنطلق خلال الفترة من 27 إلى 29 فبراير المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي بالشراكة مع دائرة الأراضي والاملاك في دبي، عدداً من الجلسات الحوارية لمناقشة الموضوعات المختلفة ذات الصلة بالقطاع العقاري.

يعد مؤتمر IPS واحدًا من الأنشطة الرئيسية المصاحبة للمعرض ويجمع نخبة خبراء العقارات وكبار المسؤولين والممثلين من الهيئات الحكومية والمؤسسات الدولية، لتبادل المعارف والخبرات والرؤى والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات المبتكرة وفرص الاستثمار في قطاع العقارات العالمي، بالإضافة إلى إمكانية طرح الأفكار وتبادلها مع مختلف شرائح المجتمع العقاري.

وتحت شعار "التأني في حالة عدم اليقين: الشمولية والابتكار والقدرة على تحمل التكاليف"، يسلط اليوم الأول من مؤتمر IPS الضوء على التحديات التي تفرضها حالة عدم اليقين على القطاع وكيفية مواجهتها وأهمية توظيف الشمولية والابتكار. ويضم جدول أعمال اليوم الأول جلستين حواريتين، وثلاث محادثات جانبية"fireside chat"، وحديث IPS ، ومقابلة على المسرح.

وتناقش إحدى الجلسات الحوارية القدرة على تحمل تكاليف الإسكان وتأثير أسعار الفائدة المتزايدة، وتبحث المحادثات الجانبية الرؤى السوقية حول سوق العقارات في دبي. فضلًا عن تقديم حديث IPS عرضًا تقديميًا حول العلاقة بين التطوير العقاري وتحسين الرعاية الصحية.

ويشهد اليوم الثاني من مؤتمر IPS تحت شعار "تكنولوجيا العقارات: التكنولوجيا الأساسية للقطاع العقاري". تنظيم جلستين حواريتين وأربع محادثات جانبية وحديث IPS 2024 ومقابلة على المسرح. لتسليط الضوء على دور التكنولوجيا وتأثيرها في التحول الرقمي للقطاع العقاري.

وتتطرق إحدى جلسات اليوم الثاني إلى موضوع رقمنة العقارات، وتطرح مقابلة المسرح أفكارًا حول استثمارات المكاتب العائلية، بالإضافة إلى تناول المحادثات الجانبية الحديث عن دمج Clim-Tech وGreen-Tech من أجل الإسكان المستدام.

كما يسهم معرض IPS للعقار في جذب انتباه المستثمرين العالميين، ويشارك فيه إلى جانب دولة الإمارات، عارضون من أكثر من 40 دولة حول العالم تشمل المملكة المتحدة، تركيا، جورجيا، اليونان، إسبانيا، ألبانيا، البحرين، تايلاند، قبرص، الفلبين.

يشهد معرض IPS للعقار 2024 تنظيم باقة من الفعاليات تحت11 نشاطاً رئيسياً، تشمل معرض آي بي إس، مؤتمر آي بي إس، جوائز آي بي إس، مدن آي بي إس المستقبلية، تواصل مع آي بي إس، آي بي إس والمالية، آي بي إس والمرأة، آي بي إس والشباب، استوديو آي بي إس ،آي بي إس بروبتيك ، آي بي إس وأعمال التصميم والديكور.

تسهم الفعاليات في تعزيز فرص التعاون المشترك وعقد اتفاقيات وشراكات جديدة، وتعزيز الصلات والعلاقات المختلفة بين المشاركين الفاعلين داخل السوق العقارية من مختلف دول العالم.

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للحصول على جدول أعمال المؤتمر التفصيلي، قم بزيارة: https://www.ipscongress.com/agenda

لمزيد من المعلومات عن المعرض والتسجيل، قم بزيارة: https://www.ipscongress.com

للتواصل:

شيرين المسلمي

مدير العلاقات العامة الإعلامية