يُعقد بالشراكة مع أراضي دبي خلال الفترة 27 إلى 29 فبراير

سلطان بطي بن مجرن: دبي من أسرع المدن العالميّة على صعيد النمو المستدام للقطاع العقاري بفضل جهود وتوجيهات القيادة الرشيدة

يستقطب عارضين من أكثر من 140 دولة حول العالم

ارتفاع أسعار العقارات السكنية في دبي بنسبة 5.6% خلال الربع الأول من عام 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يستعدّ معرض (IPS) للعقار تنظيم فعاليات دورته العشرين للعام 2024، بالشراكة مع دائرة الأراضي والاملاك في دبي، وذلك خلال الفترة من 27 لغاية 29 فبراير 2024، في مركز دبي التجاري العالمي. ويعدّ المعرض منصّة استثنائيّة لعرض العقارات في الشرق الأوسط أمام الأسواق المحلية والعالمية.

وفي هذا الإطار؛ تواصل إمارة دبي تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للاستثمارات العقارية، فبحسب الخبراء يشهد سوق العقارات في دبي نموًا متزايدًا منذ بداية عام 2023 ومن المتوقع أن يستمر هذه النمو خلال 2024. وبالتزامن مع هذا النمو المستدام؛ من المقرر أن يسلط معرض IPS للعقار 2024 الضوء على ازدهار القطاع العقاري في إمارة دبي، من خلال استعراض أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها القطاع ومجال الإنشاءات في الدولة أمام الزوار والمشاركين، لرفع وتعزيز مستقبل القطاع العقاري باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني.

ويُعزى النشاط المستمرّ بالقطاع العقاري في دبي إلى العديد من المحركات الرئيسية التي من المتوقع أن تعيد تشكيل السوق العقارية خلال عام 2024. وتواصل الإمارة النابضة بالحياة نجاحها المستمر لاستقطاب المستثمرين الأجانب، بفضل اقتصادها القوي وبيئتها السياسية المستقرة والآفاق الاستثمارية الجاذبة التي توفرها. فضلًا عن النمو المتوقع لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات المقبلة والذي سيسهم في تعزيز منظومة دبي العقارية، وتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.

النمو المستدام للقطاع العقاري

وأكّد سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنّ الإمارة اليوم باتت تعتبر واحدة من أسرع المدن العالميّة على صعيد النمو المستدام للقطاع العقاري، والذي يأتي نتاج جهود وتوجيهات حكيمة للقيادة الرشيدة وتطلعاتها الطموحة نحو المستقبل.

وقال بن مجرن: "شهدنا في السنوات الأخيرة تحقيق نتائج استثنائيّة على صعيد جذب واستقطاب الاستثمارات العقاريّة، وكذلك في أعداد وحجم التصرفات عُموماً، ولم يكن ذلك ليتحقّق لولا الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالقطاع العقاري لترسيخ مكانته وجهة عالميّة تُنافس أكبر المدن العالميّة. لقد كانت دبي سبّاقة في تبني العديد من التقنيات المبتكرة وتوظيفها لخدمة القطاع العقاري وتوفير الخدمات الاستباقيّة التي تُعزّز الريادة وتضمن الحوكمة الفعّالة للقطاع، وسنحرص في أراضي دبي بالتعاون مع شركائنا على مُواصلة هذا النهج لتحقيق المزيد من النجاحات والاستدامة في سوق العقارات".

الوجهة المفضلة للمستثمرين والمشترين

وبدوره أكد داوود الشيزاوي رئيس معرض العقارات الدولي على المكانة المتميزة لإمارة دبي في عالم العقارات الدولي والتي باتت الوجهة المفضلة لكافة المستثمرين والمشترين من جميع أنحاء العالم، نظراً لما تتمتع به إمارة دبي من سهولة الإجراءات وقوة التشريعات التي تحمي المستثمرين والتسهيلات غير المسبوقة المقدمة وسن القوانين الاستشرافية، مثل قانون صناديق الاستثمار العقاري الذي تم إقراره في عام 2022، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي.

وقال الشيزاوي: "نحرص في معرض IPS للعقار على توفير منصة مثالية للتواصل مع مجتمع المستثمرين العقاريين والمتعاملين وأصحاب المصلحة، لترسيخ ثقتهم بالقطاع العقاري في إمارة دبي؛ بما يتماشى مع التوجهات الحكومية الهادفة إلى خلق بيئة ليست صديقة للمستثمرين فحسب، بل تتوافق أيضًا مع رؤيتها لتصبح مركزًا عالميًا للاستثمار العقاري."

ترسيخ المكانة العالميّة

وشهدت أسعار العقارات السكنية في دبي ارتفاعاً بنسبة 5.6% خلال الربع الأول من عام 2023، وذلك وفق أحدث البيانات من نايت فرانك، وهو ما يمثل الربع التاسع على التوالي لنمو الأسعار، والذي أدى بدوره إلى دفع قيمة العقارات نحو زيادة ملحوظة بنسبة 20% مقارنة بالربع الأول من عام 2020. ما يرسخ مكانة السوق العقارية في إمارة دبي على الساحة العالمية كنقطة جذب للمستثمرين العقاريين، وتوفير عوائد مجزية وفرص لتنويع المحافظ الاستثمارية.

كما تشهد إمارة دبي ارتفاع الطلب على العقارات المستأجرة من قبل الأجانب ومحترفي الأعمال على حدٍ سواء. ووفقًا للنتائج الأخيرة لتقرير سوق العقارات الصادر عن شركة استيكو، استمر متوسط أسعار إيجار الشقق والفلل في تسجيل نمو قوي خلال الربع الأول من عام 2023، مع زيادات ربع سنوية بلغت نسبتها 4٪ و7٪ على التوالي.

ثلاثة أيام تزخر بالفعاليات

ويستضيف المعرض على مدار ثلاثة أيام نخبة من المسؤولين الحكوميين، وكبار مطوري العقارات، وكبريات الشركات العقارية داخل دولة الإمارات وخارجها، ومؤسسات التمويل، والبنوك، والمستثمرين. ويتم تنظيم باقة من الفعاليات المتنوعة والتي تندرج تحت11 نشاطاً رئيسياً على مدار العام، تشمل معرض أي بي إس، مؤتمر أي بي إس، جوائز أي بي إس، مدن أي بي إس المستقبلية، تواصل مع أي بي إس ، أي بي إس والمالية IPS Finance ، أي بي إس والمرأة IPS Women ، أي بي إس والشباب IPS Youth ، استوديو أي بي إس IPS Studio ،أي بي إس بروبتيك IPS PropTech ، أي بي إس وأعمال التصميم والديكور IPS Design .

ومن الجدير بالذكر أن المعرض يستقطب عارضين من أكثر من 140 دولة حول العالم إلى جانب دولة الإمارات، أبرزها المملكة المتحدة وتركيا والهند والباكستان والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان وجمهورية مصر العربية.

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